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В Татарстане за прошедшие сутки произошло 16 пожаров

11:59, 30.03.2025
В Татарстане за прошедшие сутки произошло 16 пожаров
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане 29 марта среагировали на 16 случаев возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

  • Из общего числа пожаров шесть произошли в жилом секторе. Кроме того, сотрудники пожарных служб 38 раз выезжали по ложным вызовам и десять раз взаимодействовали с другими экстренными службами.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четыре раза подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах зафиксировано одно происшествие.

Напомним, за прошедшие сутки в России ликвидировано три лесных пожара в Оренбургской области и Забайкальском крае.

Рената Валеева

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