В Татарстане за прошедшие сутки произошло 16 пожаров
Подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане 29 марта среагировали на 16 случаев возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Татарстану.
- Из общего числа пожаров шесть произошли в жилом секторе. Кроме того, сотрудники пожарных служб 38 раз выезжали по ложным вызовам и десять раз взаимодействовали с другими экстренными службами.
Четыре раза подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах зафиксировано одно происшествие.
Напомним, за прошедшие сутки в России ликвидировано три лесных пожара в Оренбургской области и Забайкальском крае.
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