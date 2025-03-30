В Татарстане за прошедшие сутки произошло 16 пожаров

Подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане 29 марта среагировали на 16 случаев возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

Из общего числа пожаров шесть произошли в жилом секторе. Кроме того, сотрудники пожарных служб 38 раз выезжали по ложным вызовам и десять раз взаимодействовали с другими экстренными службами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четыре раза подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах зафиксировано одно происшествие.

Напомним, за прошедшие сутки в России ликвидировано три лесных пожара в Оренбургской области и Забайкальском крае.

Рената Валеева