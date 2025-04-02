Прокуратура Казани предъявила обвинение подруге студентки, погибшей при катании на тюбинге

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Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летней девушки, которая катала свою подругу на тюбинге, что привело к трагической аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 8 января, когда девушка за рулем Hyundai Getz привязала тюбинг к машине, и во время поездки произошла авария, в результате которой ее 20-летняя подруга скончалась в больнице от полученных травм.

Девушка обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека по неосторожности. По статье, по которой ей предъявлено обвинение, ей грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. В январе Приволжский районный суд Казани отправил девушку под домашний арест, ранее она находилась под подпиской о невыезде.

Погибшая студентка Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма получила тяжелые травмы, предположительно врезавшись в забор. Однако позже выяснилось, что на месте происшествия не было следов крови, и они были обнаружены в 1,2 км от места инцидента. Также появилось видео, которое проливает свет на обстоятельства инцидента.