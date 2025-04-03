В Мьянме после землетрясения под завалами нашли тело россиянина

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В Мандалае, Мьянма, из-под завалов извлекли тело, предположительно, россиянина. По информации медиков, погибший работал учителем, сообщили в ТАСС.

— С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы, — сообщил источник.

Землетрясение произошло 28 марта и имело магнитуду 8,2. После него последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Эти события привели к значительным разрушениям в Мьянме, а также затронули соседние страны — Таиланд, Китай и Вьетнам.

Реальное время / realnoevremya.ru

По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085 человек, еще 4714 получили травмы. Кроме того, 341 человек числится пропавшим без вести. Ситуация остается критической, и спасательные работы продолжаются.



Анастасия Фартыгина