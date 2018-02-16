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«Мы начинаем думать, что это масштабная спланированная акция против Института истории»

17:25, 16.02.2018 117

Заместитель директора Института истории им. Марджани Радик Салихов — о внеплановых проверках в учреждении и вале анонимных жалоб

«Мы начинаем думать, что это масштабная спланированная акция против Института истории» Фото: Олег Тихонов

Скандалы сотрясают Институт истории имени Марджани Академии наук РТ. В научно-исследовательское учреждение нагрянул десант из проверяющих. Поводом, как считают сотрудники, стало заявление в прессе уволенного недавно из института доктора исторических наук Дамира Исхакова и серия анонимок, которыми завалили как само учреждение, так и руководство республики. Телеграм-каналы сообщают о том, что в институте выпускались книги тиражом меньшим, чем заявлено официально, а деньги спонсоров при этом были «освоены и присвоены». Свою точку зрения на ситуацию «Реальному времени» высказал заместитель директора института Радик Салихов.

«Это какие-то вбросы»

— Радик Римович, действительно ли проводится проверка в Институте истории? Есть такие слухи — правда, в МВД по РТ нам сегодня опровергли эту информацию.

— Проверка у нас проводится, но откуда появляются слухи, я не знаю, это какие-то вбросы. Потому что проверка еще идет, люди работают, никаких результатов никто не обнародовал, никто ничего не знает.

Мы в курсе этих негативных оценок, в курсе, что говорят — это выявлено, то выявлено… Но повторю, на самом деле, результатов нет. Соответствующие структуры проверяют нашу деятельность. Это нормально для всех бюджетных организаций, они все проверяются. Тем более что в прессе были материалы, в которых Институт истории обвиняли в противоправных вещах.

— Вы имеете в виду заявления Дамира Исхакова?

— Ну да, конечно. Естественно, после таких публикаций будут проверки. Такие комплексные проверки и планово проводятся. Бюджетные учреждения всегда находятся под контролем.

А по поводу этих вбросов — я не знаю, почему такой ажиотаж на эти анонимные послания, потому что всегда надо ждать заключения официальных органов. Мы сами, когда прочитали, очень удивились, нас беспокоили вчера и беспокоят сегодня коллеги и журналисты. Но что мы можем сказать? Мы ничего не знаем. Когда будут результаты проверки, они будут доведены куда нужно.

«Мы не реагировали ни на статью Исхакова, ни на анонимки. Мы считаем, что результаты проверки сами все за себя скажут. Если у нас есть нарушения, они будут обозначены». Фото Максима Платонова

— А кто проверяет? Прокуратура, УБЭП?

— Это совместные проверки нескольких учреждений.

— Вы сказали, что плановые проверки тоже проводятся. Есть какой-то график? Нынешняя проверка в итоге плановая или нет?

— Это внеплановая, но у нас и плановая должна была быть, потому что давно не проверялся институт. Мы уже ждали [проверку]. А после таких публикаций проверки обязательно будут — это очевидное дело.

«Нас обвиняют во всех смертных грехах»

— Между тем во вбросах, о которых вы говорите, указываются вполне конкретные вещи. Якобы с сотрудников собирают подписи о том, что определенные книги находятся у них на руках. Обвиняют руководство в махинациях с тиражами…

— Вы знаете, что я хочу сказать, — массированная атака идет на Институт истории, в основном анонимками и голословными обвинениями. Сама статья Исхакова пестрит этими голословными обвинениями, ни на чем не основывающимися. Ну это ладно. Но к нам приходят и другие письма, и в вышестоящие инстанции приходят письма, где нас обвиняют во всех смертных грехах, и мы уже начинаем думать, что это масштабная спланированная акция.

Но я так считаю, что анонимки всегда существовали и будут существовать и реагировать на них нельзя. Мы не реагировали ни на статью Исхакова, ни на анонимки. Мы считаем, что результаты проверки сами все за себя скажут. Если у нас есть нарушения, они будут обозначены. Но это должны делать специалисты, соответствующие структуры.

«Институт успешно работает и все программы выполняет. А создается такой отрицательный фон...» Фото Максима Платонова

— Неужели вам не хочется знать, кто автор этих сообщений, чтобы как-то противостоять этому?

— Мы не сумеем противостоять валу анонимных вбросов. Там кто что придумал, тот то и пишет. Иногда до абсурда доходит, какие-то абсурдные вещи говорят, потому что человек, знающий бюджетное учреждение изнутри, поймет, что так просто невозможно.

Но, к сожалению, мы оказались в такой не очень приятной ситуации. Тем более что институт успешно работает и все программы выполняет. А создается такой отрицательный фон.

«Весь коллектив чувствует себя оклеветанным»

— Для посторонних людей это, должно быть, удивительная ситуация — вроде бы научная организация, академики, интеллигентные люди, и вдруг такие интриги…

— Очень неприятная ситуация, я впервые с таким сталкиваюсь. Непонятно, что за силы такие подключились. Понятно, что все началось с заявления Исхакова. Он там просто удивительные вещи высказал, которые даже комментировать неудобно.

— А какие обиды подвигли на это Дамира Мавлявеевича? Увольнение?

— Его не уволили — директор не продлил контракт. Это разные ситуации. Конечно, у него есть обида. Но разве это дает право оценивать всех своих коллег и институт с крайне отрицательной стороны?

И потом, я не знаю, почему он, работая много лет в нашем институте, молчал до последнего, а не вскрыл эти «язвы» раньше — год-два назад? Мучился, наблюдая все эти «черные стороны» нашей жизни.

«Институт работает в нормальном режиме. Проверка не мешает абсолютно, мы выполняем свои задачи, они выполняют свои. Но тем не менее у нас весь коллектив чувствует себя оклеветанным». Фото татаровед.рф

— А когда будет завершена проверка? Она не срывает работу института? И вообще, с каким настроением сотрудники ходят на работу?

— Когда будет завершена проверка, я не знаю, — это все в компетенции проверяющих. Институт работает в нормальном режиме. Проверка не мешает абсолютно, мы выполняем свои задачи, они выполняют свои. Но тем не менее у нас весь коллектив чувствует себя оклеветанным.

Дарья Турцева
ОбществоВластьИстория
комментарии 117

комментарии

  • Анонимно 16 февр
    Что происходит в науке и образовании?
    Почему склоки и интриги из области "кто самый гениальный" переместились в область "кто больше украл"?
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    Анонимно 17 февр
    Деньги, а в данном случае нищета академических институтов приводит к склокам.. ((
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Всю информацию перенести на цифровые носители, растиражировать и дать скачать большему количеству желающих сохранить историю, на всякий случай! Мало ли, что!
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Радику Римовичу респект! толковый человек.
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    А что скажет "учёный секретарь"?
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    Анонимно 16 февр
    У "учёного секретаря" папа лучший друг Д.Исхакова - поэтому он может только сказать "спасибо".
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    Анонимно 16 февр
    Что - опять гениальный "сын"?
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    Анонимно 16 февр
    Сам он никто и никак, а Кандидатскую писал ему писучий папа. При таком папе проблемы будут у Ситникова даже. Время посмотрим увидим.
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    Анонимно 17 февр
    Ха-ха. Ещё один умник. Сам ты кто?
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Причем тут ученый секретарь?
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    ихний обоих бренд : профессиональная непригодность. времена, как и нравы, меняются. не нужны секретари)))))
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    При том, что "учёный секретарь" знает всё и обо всех в институте.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Знает и бухгалтер и ученый секретарь и замы и сотрудники. Завистников у института и его сотрудников хоть отбавляй!
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    Анонимно 26 февр
    Салихов в своем интервью говорит от имени "Мы": мы не знаем, мы считаем, мы думаем и т.д. Интересно, а кто они эти "мы"?
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  • Анонимно 16 февр
    А может подключилась та самая гвардия, которая заполонила своими письмами администрацию Путина жалуясь на изучение татарского языка в школе? Очень уж стили похожи.

    Б.
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    Анонимно 16 февр
    не надо писать глупостей. Вопрос остается открытым: на чьи деньги руководство Института, в том числе и сам Салихов, катались по Европе?
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    Анонимно 16 февр
    Вопрос для меня вполне ясный, тот кто такие вопросы задает глупец, не понимающий сути дела. "на чьи деньги руководство Института, в том числе и сам Салихов, катались по Европе?" А не все ли равно на чьи деньги они катались по Европе. Они ведь не покупали яхты на бюджетные деньги и возили там Рыбок. Они ездили в Европу и что? Другие ездят в командировку в Москву, другие в Арск или Мамадыш. У каждого свои задачи.

    Так что они так сильно там все разбогатели? Вы всеми этими скандалами сделали больше вреда для имиджа института истории татар, чем самые его злейшие враги. Татары создали единственный в своем роде институт, который был призван изучать историю народа, так вы его грубо говоря просто об..ли. С вами татарам и врагов не надо иметь.

    Б.
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    Анонимно 17 февр
    Проблема скорее не в якобы тайном заговоре закулисы против благородного института, а в том, что чуть ли не единственного известного ученого выбросили типа по истечению контракта, который не продлили. На фоне толпы серых клерков, которые именуются исследователями, составляющих основу института, он выглядит просто звездой, которую затушили, чтобы не видна была полная посредственность остальных. А вопрос кто едет в Париж, а кто в Мамадыш известно в пользу кого решается.
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    Анонимно 17 февр
    Булат по себе хорошо знает, какой тираж заявляется, а какой печатается реально. И кому уходит разница, и это такой пустячок, который можно простить себе на фоне работы по подъему нац. науки.
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    Анонимно 17 февр
    На эти, на которые зам.директора Салихов со своей супругой и главный бухгалтер Козлов катались по Европе, можно было бы организовать для работы в архивах Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга многократных командировок
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Судя по стилю кто-то из Золотой Орды написал
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    Анонимно 17 февр
    Нисколько не удивлюсь, если именно так компания, строчившая доносы федералам по поводу татарского языка, организовала наезд на институт Марджани. Этот институт им как кость в горле, впрочем, как всё татарское. Почему прокуратура до сих пор не посадила ни одного татарофоба?
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    Анонимно 17 февр
    нет, батенька. Доносы, как Вы изволите их называть, писали татарские историки на других татарских историков. Пауки в банке...
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Да, наверное это таже самая татарская "гвардия" которая жаловалась в администрацию Путина за принудительное изучения башкирского языка татарами в Башкирии.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Институт исторического фэнтези и мистификаций им. Марджани сам длительное время планировал и осуществлял масштабные акции против Истории.
    Ну вот теперь обратная волна.
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    постарел как салихов...
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Танцуют и воруют ВСЕ !!! И те, кто проверяет и те, кого проверяют...А то, что махинации с тиражами так это старая схема....Впервые узнал, что книги изданные на спонсорские деньги не имеют права продавать....?
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    Наверное за спонсорские деньги как раз и можно продавать. Нет?
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Уже давно говорил, что Дамир мне кажется чересчур самовлюбленным и непонятым гением. И отсюда все его поведенческое реакции. Почитайте его статьи, в которых лишь он один знает как вывести татарский народ из тупика, а все остальные блуждают в потемках.
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    Дамир Исхаков все писал правильно, а Салихов зря оправдывается, проверка покажет, не надо подготовить аудиторию заранее
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    Так Исхаков уже подготовил аудиторию заранее. Нет? "Не надо подготовить аудиторию заранее" - чья бы корова мычала
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    Причем здесь гений. Команда Салихова отписывается по полной, пытаясь переложить проблему с больной головы на здоровую. Не надо было жульничать. А до маститых историков вроде Исхакова вам еще расти и расти.
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Вроде одни и те же буквы, однако некоторые комментаторы ухитряются увидеть в тексте то, чего там нет. Салихов не оправдывается и не "готовит аудиторию", а прямо говорит, что в институте ждут результатов проверки. Очень вероятно, что по ее итогам Исхакову светит судебный иск с формулировкой "за подрыв деловой репутации", а еще придется публично извиняться за свою ложь. И надо же ему было в уже почтенном возрасте поставить жирную кляксу на своей репутации, причем не только человеческой, но и профессиональной. Кто же после этой дурно пахнущей истории будет верить написанному в его книгах?
    яксу прилично
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    "Кляксу" он поставил значительно раньше, а не в "почтенном возрасте" - ныне расплата.
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Махина катка, подмявшая под себя и Договор, и госязык, и банки, набрала ходу. На очереди Конституция РТ. А Институт истории у них давно, как бельмо на глазу, поэтому ждали только удобного случая, чтоб избавиться сначала от руководства под предлогом каких-то там махинаций, а потом и вовсе прикрыть. Институт во главе с Хакимовым Р.С. во многом определял идеологию РТ на некоторую суверенность, много сделал для развития государственности республики, вывел на мировой уровень историю татарского народа. И теперь хотят свалить Институт столь подлым способом, из-за наветов, анонимок, откровенного доносительства бывшего члена коллектива?! Что ж тогда у нас на дворе 37 й год!
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    вот именно: он не наукой занимался, а идеологией. Этакий местный аналог Института марксизма-ленинизма. Сравните с Институтом российской историей РАН: он ведь действительно научный институт, настоящий НИИ, а не идеологическое учреждение.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    В РАН и ее филиалах на местах масса институтов исторического профиля, поэтому может показаться, что Институт российской истории формально находится вне идеологии. На самом деле это не так и его сотрудники принимают активное участие в ее теоретическо-методологическом обосновании. Так что не надо иллюзий в этом вопросе. Объективно сложилось, что на сегодняшний день Институт им. Ш.Марджани единственное учреждение в РТ системно работающее в области татарской истории. Поскольку идеология это политика, а политики без истории не бывает, Институт выполняет и некоторые идеологические функции. Никакого открытия Америки здесь нет, это общемировая практика.
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    Институт российской истории та еще идеологическая машина. Кроме 2-3 вменяемых типа Трепавлова, собрались одни пропагандисты.
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    перечислите пропагандистов, а то вякать каждый может.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Нет у нас на дворе не 37-й год, а капитализм. Хотите фрондить и сепаратствовать делайте это за свой личный счёт.
    А так получается садомазохизм какой-то, вложили мильёны советских рублей в ТАССР и не только в инфраструктуру, и в татарский язык тоже и татарских гуманитариев. На выходе, прихватизировали советское добро, развели поселковую этнократию,все советские фонды и архивы по ТАССР припрятали. Туган тел спас Шаймиев, всё придумали и создали татары, а русские всё у них украли.
    У нас тут своё государство Татарстан. Татарская нация. Татарская цивилизация.

    Теперь всё будет за свой собственный счёт.

    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Очень удобная профилировка для администрации - не продлили контракт. А почему не продлили - не сказали. Ладно бы это был молодой специалист не справившийся с планом, пьяница или прогульщик. Так нет: не продлили контракт с известным ученым, пусть и с непростым характером, но живым и работающим ученым. Значит, все дело в личных отношениях! Значит администрация в любой момент может уволить (не продлить) любого ершистого, любого, кто имеет свое мнение и не имеет значения - ученый ты или так вышел погулять. Это право в руках верхушки администрации не приведет к развитию науки, а приведет только к застою и одобрямс! Жаль, когда дракон честолюбия и тщеславия пожирает бывшего демократа....
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    У этого вашего живого ученого давно уже никаких работ нет. кроме статеек публицистических.
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Живите и работайте дружно! Татары, чего не хватает вам. Не унижайте друг друга. Самое главное -здоровье. Берегите себя.
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Ученого секретаря надо менять ,из археологов кадр хороший ушел,его пригласит бы нам.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    он не ушел, перешел на повышение, в КФУ -- к РРХ
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Рассмешил.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Это вам не известны. И приговора не будет, о чем вы? По тихому замнут. Пара выговоров и депримирование
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Әй, татарым, күпме яшәп була
    Бер-береңне хурлап.
    Кайчан татар яши башлар
    Берсен-берсе зурлап..
    Рифат Җамал
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Ашымны ашаган - башымны ашаган. Перевод буквальный: кто ел мой суп, тот с"ел мою голову. К сожалению, среди татар наблюдаем подобное на каждом шагу, особенно среди так называмой элиты общества.
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Интриги, сплетни, доносы, "подковерная" борьба и т.д. среди "деятелей" науки и образования захлестнули все научные и образовательные учреждения.
    И не только в РТ.
    И не только в РФ.
    Системный морально-нравственный кризис захлестнул современную цивилизацию.

    Д.Исхаков не справился с гендерными испытаниями в "женском" Отделе, в котором он работал.

    Теперь он свободен и может наконец-то заниматься наукой.
    А вместо этого пишет публичные доносы в стиле 1920-1930-х гг.
    Зачем и почему?
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Д.Исхаков дорес эшлэмэде. Киткэндэ китэсе иде матур итеп. Эшлэгэн эшен эшли алыр иде. А болай ни файдэ, узенен исемен пычратты, институтка да бер файда юк. БУ ТАТАРНЫН ЭШЭКЕ ГЭДАТЕ-татар татарны ашар дип юкка гына эйтмилэрдер.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Ә Сез Дамир Исхаков урынына үзегезне куеп карагыз әле! Ә ул Институт җитәкчеләренең кыланмышларын якыннан белсәгез, Сез ни эшләр идегез икән?
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Нәрсә: татарга намус дигән әйбер хәзер бөтенләй ятка әйләндемени ниде?
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Дамира Исхакова знаю хорошо со времен 90тых.Хороший мужик,но зацикленный.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    И хороший мужик может с "катушек слететь".

    Зачем "топить корабль", на котором приплыл на заслуженную пенсию?
    Почему раньше не "боролся" с недостатками, пока получал зарплату?
    Сокрытие преступлений также карается Законом, как и само преступление.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    нет там никаких “преступлений”! правильно написано выше - ученые яхты не покупают, в лондонах на пмж не живут, берег казанки не приватизируют. просто хотят жить как нормальные люди. неужели РТ не может прокормить достойно человек 300 гуманитарных ученых из ии, иа, ияли, итэр, кфу и тд ? мы же уже устали нищенствовать, видя как жируют обыкновенные барыги и воры. напомню - Казань якобы третьей столицей сделали в первую очередь благодаря историкам, весь мир знает татар лишь благодаря историкам! Казан егете
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    "Кормить-то" кто учёную элиту должен - опять Абрамович?

    У него и на жён с футболистами еле денежек хватает.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Абрамович вряд ли будет спонсоров данной учёной элиты - он судя по сообщениям СМИ уже потратился:

    "Российский миллиардер Роман Абрамович вложил $300 млн в мессенджер Telegram Павла Дурова. По данным «Ведомостей», бизнесмен вложил деньги в сервис в рамках, так называемого, ICO. При этом размещение проходило в более стандартном формате: это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/90203-itogi-dnya-300-millionov-abramovicha-dlya-telegram-kadrovye-perestanovki-v-tatarstane-i-pobedy-rossiyan-na-olimpiade

    Надо искать других.
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    Позор! Ученые получают 22-24 тыс. руб., а тупые чинуши раз в 10 больше. Где справедливость?
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    Почему только в 10 раз? Судя по статье про элитную недвижимость в Казани есть чиновники (и далеко не пара) которые получают в 100-200 раз больше.
    Собственно надо не только о своём кармане обиженно думать , а о том нужны ли кому то труды этих историков настолько, чтобы их кто то хотел купить или использовать за деньги - стоит ли овчинка выделки. Лично мне не понятно чем настолько отличаются национальные историки, что у нас кроме Института истории РТ есть ещё и Институт энциклопедии РТ, которые сами между собой не очень обмениваются научными трудами, то есть по большому счёту пишут только для себя. Результат такого копирования однотипных институтов приводит как к разрастанию административной надстройки , так и снижению требований к научным сотрудникам и их работам, а в материальном плане размазыванию зарплаты последних тонким слоем на всех.
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Все равно - не надо воровать. Даже скрепки, даже ручки. Тем более книжки.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    что уже проверил и приговор вынес? Написано же проверка еще не закончилась и результаты ее неизвестны.
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    1. Исхаков проиграл-если проверка не подтвердит нарушения. Вся его «разоблачительная» статья уйдёт в урну как кляуза под авторством старого и обиженного, ну и что-то не дополучившего.
    2. Исхаков проиграл - если проверка подтвердит нарушения. Своей статьёй Подставил коллектив, в котором наверняка есть и друзья и соратники.
    Своим письмом ещё раз заявил всем кто с ним рядом был, есть или будет - «ребята со мной рядом не надо, замараю!».
    А Салихов задает правильный вопрос: «почему Исхаков раньше молчал?!»
    Все это очередная неудавшиеся Исхаковская интрижка!
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    Почему молчал раньше? Исхаков честно и искренне ответил - боялся быть уволенным раньше окончания контракта. В последнее время, кто говорит правду за нее и страдает! Разве не так? Вертикаль власти в науке это полнейший застой...
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    Дорога ложка к обеду! - а в итоге так и так уволили! Так что молчал и боялся за зря)))
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    Что за ерунду Вы тут пишете. При чем тут молчал Исхаков? А почему молчат остальные? А почему сам Салихов молчит, он то как раз и видит все проблемы и нарушения, но не вмешивается, так нигде и ни под какими финансовыми документами подписи не ставит. Какая тут интрижка, давно пора привести орг и фин вопросы в правильное русло, а не нарушать постоянно действующие для бюджетного учреждения регламенты. Ответственность в первую очередь на директоре и бухгалтере. Но подставят Миннуллина и Измайлова. Потому что они - стрелочники
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    Миннулина не трогать!
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Ильнур ты что ли? Сам себя не защитишь в тонущем корабле, никто не защитит))
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    кто это Ильнура по имени знает? Уж не из бывших ли "друзей" и "учителей" заботливые опекуны нашлись. Не дождетесь. все в институте будет хорошо.
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    Хорош, кипеш поднимать! Разберутся сами, от того что Вы пишите, ничего не изменится, не Вам решать.
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    ХИПЕЖ, -а, ХИПЕС, -а, ХИПЕШ, -а, ХИПИЖ, -а, ХИПИС, -а, ХИПИШ, -а, КИПЕЖ, -а, ХИБЕЖ, -а, ХИБЕС, -а, ХИБЕШ, -а, ХИБИЖ, -а, ХИБИС, -а, ХИБИШ, -а, м.

    Шум, скандал, крик. хипеж поднять (или навести) — поднять шум, устроить кому-л. крупную головомойку.

    Уг. «хипе(и)ж(с)» — грабительство с помощью женщины-проститутки, заманивающей жертву, ср. «хипесник» — соучастник такого ограбления; возм. связано с уг. «хипа» — женский половой орган, восходящим к древнееврейскому chupo — балдахин, имеющий отношение к свадебному обряду (chupe stl'ln — устроить свадьбу). Уг. «хипес», таким образом, есть мн. от «хипа» (сhupo).
    Не пишите того слова значения которого, глубинного смысла вы не знаете. Свое мнение имеем и его высказываем, а вот всяким охранителям можно и полезно помолчать
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Институт истории им. Марджани в настоящее время воссоздает историю татар, работает изумительно плодотворно. Его хотят уничтожить недруги татар. Татары! неужели мы не сможем защитить сердце татарского народа? Неужели дадим его оклеветать? Статьи Хакимова, как луч света в темном царстве - освещают путь для татар в это непростое время.
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Лучшие годы Института истории АН Рт уже давно позади. Кто знает ситуацию изнутри тот поймет о чем я. Увесилительная поездка Руководства института и главбуха (он наверное тоже великий исследователь истории) в Европу - это только самая невинная вершина айсберга. Других проблем полно. И 300 тыс. квартальные премии Хакимову и замам, вто время как обычные специалисты не видят даже отпускных. Поездки в Европу (помимо Лондонской, были и неоднократные в Германию жены Салихова работающей в институте), когда на поездки конференции и тем более работу в архивах командировочных нет. Махинации со счетами, когда даже спонсорские деньги перечисленные на счет института частенько чудесным образом "исчезают" благодаря гениальному главбуху Козлову. Плюс имиджевые потери - нет аспирантуры и Диссовета. А многие молчат, потому как очень боятся за свои места, хотя практически всем есть что сказать нелицеприятного про руководство института. Половина сотрудников вообще не работает годами, но их Хакимов и Салихов не увольняют, потому как те трудятся на ниве "добычи информации" о внутриинститутских "настроениях". А нормальным идейным и работоспособным ученым места нет, в том числе и Исхакову.
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Бла, бла, бла. Пустая болтовня. Как это похоже на одного очень хорошо известного человека. Специально для него резюме:
    Одна бабушка сказала, другая повторила. Хватит тиражировать в качестве комментов злобные и лживые исхаковские доносы
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Позор! Ученые получают 22-24 тыс. руб., а тупые чинуши раз в 10 больше. Где справедливость?
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90097-institut-istorii-im-mardzhani-o-skandale-v-uchrezhdenii

    По нынешним временам в Казани это, наверное, неплохо??? Для гуманитариев.
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Плюс имиджевые потери - нет аспирантуры и Диссовета.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90097-institut-istorii-im-mardzhani-o-skandale-v-uchrezhdenii
    В институте хорошо знают, кто любит злорадно повторять эту фразу как мантру.
    Еще один клеветник, якобы знающий ситуацию в институте изнутри. Признайся уже, кто ты. Подними забрало и иди в бой с несправедливостью открыто. Что ходишь вокруг, да около. Прячешься подленько. Хватит нагло врать об институте, в котором ты скорее всего когда-то работал, а сегодня кормишься грязными слухами и распространяешь их как заразу.
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    Давай, дорогой, расскажи детально про заграничные поездки Хакимова, Салихова и др. Про премии, которые сами себе Хакимов и Салихов выписывали. Ты же их защищаешь, ну так придумай им оправдания
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Институт истории им.Марджани - передовой не только в Татарстане но в России. Не трогайте его своими грязными руками!
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Не могут честно спорить с учеными института истории, вот и применяют свои подленькие методы. Уважаю институт истории им. Марджани!
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Где же наши руководители республики? Анонимщики в нашей стране в почете. К чему привели письма по татарскому языку? Артеменко помните? Чего мы боимся? Этот институт - у татар самое ценное, что есть на сегодняшний день.
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Как взвелись Салиховы и ко, все на "татарскость" давят, аппелируют к больной языковой проблеме. Вспоминаются бессмертные слова Салтыкова-Щедрина - "на патриотизм давят значит проворовались". Поздно дороги вы мои. Если бы вы об институте думали, то не допускали бы кумовства, не ложили бы болт на его развитие. Не мошенничали бы с и так скудным бюджетом обворывавая своих коллег.А что в итоге - в итоге в институте сохранили работоспособность 1,5 отдела да пара отдельных исследователей. Всех нормальных ученых выгнали (кто в КФУ, кто в институте археологии), а молодых и толковых вместо них не взяли. Вот и результат.
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Опять бла-бла-бла! Назовите имена "нормальных ученых", "выгнанных" из Института в КФУ и Институт археологии и предъявите их научные труды. Увы, хвастаться-то особо нечем. Зайдите для сравнения на сайт Института истории им.Ш.Марджани, где выставлены все ключевые издания последних лет, и все сразу станет ясно. Это не публикации в "мусорных" скопусовских журналах, написанные по принципу "хорошо бы, чтобы это никто никогда не прочитал", а фундаментальные работы, которые останутся в истории.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    А кто к вам пойдёт, не умеющим и не желающим работать. Вас даже сравнивать с преподавателями университета нельзя. Они труженики, пашут как пчелки, читают лекции, работают со студентами, пишут статьи, выезжают на практики и стажировки. А вы появляетесь раз в неделю максимум на 2 часа во вторник или четверг и дальше якобы в "архив" или "библиотеки". Им предлагается написать статьи или монографию и они выдают их по чайной ложке и то только наиболее способные и проворные. Остальной балласт создаёт массовку и по большому счету никому не нужны. Одна показуха. Историю татар пишут не татары, а москвичи, питерцы и тд. Статьи в журналах института на две три из публикаций приглашённых. А свои и на чтотпригодны?А защищать свои диссертации дружно прутся в университет, который здесь же хают. Неудачники злобные
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Злобный защитник университетских ученых. Только он один здесь оставил десяток комментариев. Но защищает он не коллег-преподавателей, а свое начальственное положение. Защищай на здоровье, но не лезь к институту истории. Без тебя разберутся.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Бушуев и бушуевцы, идите вы лесом. Все равно осталось немного времени и вас всех попросят из института
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Хроника "пикирующего" доносчика. Девяностые годы: война с руководством ИЯЛИ, коктейль из оскорблений в прессе и судебных разбирательств. В результате развал института языка и литературы и появление института истории.
    Начало двухтысячных: война с академией наук. Обида из-за проваленных выборов в академики. Пасквили в газетках. Бессмысленные скандалы. Окончательная потеря репутации.
    Следующее десятилетие: новая война с академией наук. Тот же безнадежный сценарий.
    2018 г.: война с институтом истории. Донос, вранье и, как следствие, позор.
    С кем следующая война?
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Цитируете Салтыкова-Щедрина, но по русски пишите с ошибками. Цитату приводите неточную. Во всем фальшивите. Но, наглую ложь не прикрыть псевдоинтеллигентностью. Как говорится "на воре шапка горит".
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Как красиво "защищаются" ребята так называемой директорской команды , сами ругают анонимщиков, сами же пишут анонимно, хотя бы один из этих "патриотов" поставил свою реальную фамилию. Ищут врагов наугад, возвеличивая самих себя . Очень даже печально смотреть на этих оправдывающихся отчего-то молодых мужчин...
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Чтобы не бормотали лжецы, и чтобы не придумывали бессовестные доносчики, институт истории будет и дальше успешно работать
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    В кфу вообще то сами разогнали всех толковых историков, старой школы почти не осталось
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    Назовите кого? Достала уже брехня про КФУ. Кого это уволили, кто уволил, за что уволили? И кого из историков? Знаю что выперли Бурханова, так его подобрал Марджани и сейчас не знает куда деть этого псевдо археолога. Из универа уволились за это время не пройдя конкурсов "востоковеды" Беккин и Ягудин и все! Вся старая гвардия в строю - от Тагирова до Валеева Рамзи, Ермолаева и тд, до бесконечности. Из Марджани также в КФУ перешло или совмещают человек 7-8. Так что бла бла или ля ля не надо. Нечего на зеркало пенять если .....
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    А где Вишленкова, Габелко, Усманова?
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    Бикташеву еще забыли
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    Кто там в строю? Убрали Чиглинцева с зав. кафедры всеобщей истории и непонятно за какие заслуги поставили странного кадра Ерохина. Что в институте Летяев делает?
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Проснулись борзописцы, клеветники альма матёр))) навтыкали фамилий, а их спросить забыли как все было. Так вот, господа Вышленкова уехала в вышку ещё в 2009 году до создания КФУ, Габелко переехал в Москву по настойчивому требованию очередной жены, на которой он тогда был женат. Теперь и ее нет, а вот в с кфу он по прежнему в дружбе, став членом диссовета у историков. Усманова Диляра как и прежде профессор КФУ. Если имели ввиду Ларису, спросите Ее почему уходила - мало тогда было нагрузки по японскому языку и культуре. Сейчас нагрузки много, решит работать в КФУ, примут сходу, тем более она со всеми в хороших отношениях. бикташева поехала в Москву за дочерью которая поступила учиться. И тоже заглядывает по приезду в универ. Ерохина не троньте, классный мужик, спокойный как удав и дотошный и настырный как бульдозер. Чиглинцев здорово сдал уже не лидер, но свою нишу занимает и потихоньку работает. Там Рунг сейчас мощная фигура - учёный настоящий с мировым уровнем и педагог.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Ну не верю я, что историки КФУ так уж враждебно относятся к Институту истории. Ведь многие сотрудники института, в особенности среднее и молодое поколение (тот же Б. Измайлов или И. Миннулин) - это выпускники истфака КГУ, их ученики!!
    А пишет тут всякое всего лишь парочка злобных товарищей
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    призываю задуматься тех, кто предъявляет обвинения Исхакову в том, что он заговорил только после увольнения. Ошибаетесь: Исхакова потому и уволили, что не молчал он. За его критику его сначала выперли из Ученого совета, хотя он был почти единственный, кто не боялся не соглашаться с директором. А так как он болел за судьбу института, никто не болел. Он первый бросился защищать его, когда в институте шуровала навратиловская проверка. И тогда директор вцепился в него как в спасителя, но потом очень быстро предал: не умеет Исхаков лизать
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Так называемые научные труды ряда ученых НИИ истории им. Марджани , подменяют реальную историю и происхождение татарского народа .
    Когда -то эти труды будут подвергнуты справедливой ревизии и выброшены на свалку .
    Уже сейчас многие умозаключения , версии , тезисы в этих научных трудах не стыкуются с выводами антропологов, генетиков и археологов .
    Но это они или не видят или не хотят видеть.
    Вот лишь один пример .
    Группа генетиков во главе с Балановским провели сравнительный анализ генотипов крымских , сибирских и поволжских татар .
    Выяснилось ,что эти этносы -- генетически очень далеки друг от друга т.е они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ и нет у этих этносов общих предков , по крайней мере которые занимали БЫ достаточно большой удельный вес в их генетическом пуле ..
    Это подвергло ряд ученых, специализирующих на происхождении татарского народа , в состояние шока ...
    Но этого нужно было ожидать , так как об этом писали антропологи , российские этнографы и археологи !!!
    А они старались не замечать .
    Неужели не ясно , что основа предков сибирских татар - это угорские и самодийские племена , подвергшиеся тюркизации кимаками , кипчаками , бухарцами , алтайцами ??
    Неужели им до сих пор не ясно, ,что предки поволжских татар в основном - барсилы , аскелы , буртасы,булгары, ,племена скифо-сарматского происхождения , на которых наслоились финский , славянский , германский и тюрко-монгольский компоненты ?
    Неужели он не знали , что крымлы разделены на 3 этногруппы , которые имеют РАЗНЫХ ПРЕДКОВ ?
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Странное какое-то у вас наслоение получилось. Финское есть, а угорского нет.
    Наоборот финского нет, есть угорское.
    И как-то странное вы трактуете Балановского исследование которого, стоят на более масштабных исследованиях. У почти половины жителей Татарстана считающих себя этнически татарами, как раз базовая группа R1A1 как и у 75% мужского населения РФ считающих себя русскими. Как-то сложно вообще говорить о наслоении.

    Правы те очень немногочисленные учёные из Татарстана, которые давно говорят что в основном казанские татары это отатаренные племена славян-именьковцев и угорцев, и других слявяно-угорских племён уганяемых в плен монголо-татарами во время Улуса-Джучи.

    А самих монголо-татар и других тюрко-монголоидных вкраплений в Татарстане по результатам ген.экспертизы оказалось очень мало.

    Самое их массовое скопление в Актынашевском районе.
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    Татар башын татар ашар ....
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Зря они так с Исхаковым поступили, он один целого института стоил. Личные амбиции директора оказались выше национальных.
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    Что-то ни университет, ни академия не спешат Исхакова на работу приглашать
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    1. жоржик. А про молоко почему не напечатали?
    2. яж до сессии успел сбросить Вам?
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Какое "молоко"?
    "Молоко бешеной коровы"?

    Сессии чего или кого?
    Ответить
  • Анонимно 27 февр
    В КФУ от бывшего Института истории ничего не осталось. Только буква "и" в названии. И от востоковедения только буква "в".
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Утверждая о том ,что у татар Поволжья генетическая основа - славянская и угорская - Вы сильно ошибаетесь .
    Во первых у татар Поволжья основа антротипа Понтийско-каспийский ( по другому норд-иранид) Средиземноморской расы
    Понтийско-каспийский тип у Казанских татар 45 % , у мишар -60 %. У кряшен - 20-25 % .

    Этот тип , по утверждению антропологов у татар - аланское наследие
    А аланы - иранцы , а не угры и не славяне
    Северо - европейский (нордический тип ) у татар - 25 % -- наследие викингов , осевших в Булгарии , принявших Ислам , русских пленных времен Казанского царства , посаженных на землю , которые впоследствии смешались с казанцами и немцев Ливонии , приведенных казанскими и мещерскими татарами с Ливонской и других войн , которую вела Московия .Эти немцы сначала были работниками у мурз и служилых татар , позже приняли Ислам и вошли в состав татар .
    Сублапоноидный тип - это финский тип . Этот тип , у которого уралоидные признаки выражены наиболее слабо .
    Более сильнее они выражены у субуральского типа (чуваши , мокша ,удмурты , марийцы , коми-пермяки )
    Еще сильнее у уральского типа (манси ханты )
    Сублапанодный тип проявляется также у эрзян ,русских , прибалтов ,коми-зырян)
    Туранский(ферганский ) тип у татар - булгарское наследие


    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    финские и угорские народы - это прежде всего --лингвистические этномассивы
    Финские племена жили западнее и они в основе перешедшие на финский язык
    северо-европеиды с небольшой уралоидною примесью
    Это меря , мещера , мурома ,кострома , чудь и тд
    Часть их была ассимилирована славянами и вошла в состав русского народа ,другие стали эстонцами , финнами (Финляндии) , карелами, версами ижорцами и тд)
    Манси и ханты - это классические угры . У них сильно выраженные уралоидные признаки и монголоидность , а также культура и язык -угорские
    Ни чего общего у татар Поволжья с ними нет .
    А вот у башкир , чуваш , марийцев, удмуртов , коми-пермяков связь с уграми - есть .
    Не зря башкир называли иштяками (остяками ) .
    По этому марийцы мокша ,коми-пермяки , удмурты называют финно-угорскими народами так как они занимают промежуточное положение между уграми и финнами
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    финские и угорские народы - это прежде всего --лингвистические этномассивы
    Финские племена жили западнее и они в основе перешедшие на финский язык
    северо-европеиды с небольшой уралоидною примесью
    Это меря , мещера , мурома ,кострома , чудь и тд
    Часть их была ассимилирована славянами и вошла в состав русского народа ,другие стали эстонцами , финнами (Финляндии) , карелами, версами ижорцами и тд)
    Манси и ханты - это классические угры . У них сильно выраженные уралоидные признаки и монголоидность , а также культура и язык -угорские
    Ни чего общего у татар Поволжья с ними нет .
    А вот у башкир , чуваш , марийцев, удмуртов , коми-пермяков связь с уграми - есть .
    Не зря башкир называли иштяками (остяками ) .
    По этому марийцы мокша ,коми-пермяки , удмурты называют финно-угорскими народами так как они занимают промежуточное положение между уграми и финнами
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Для вас информация об генофонде финнов (суоми)
    Несмотря на то, что финны являются носителями финно-угорских языков и должны быть «родственниками» уральских народов, тем не менее, генетически у них прослеживается «западный» субстрат.

    « Исследователи ДНК классифицируют Финнов как индоевропейцев, или носителей западного генофонда[14] »
    Этой западной компонентой является (пра-)"германская" гаплогруппа I1, которая у западных финнов достигает 40 % и практически равна по частоте с традиционной финно-угорской гаплогруппы N.

    В 2008 г. генетические исследования, результаты которых изложены например в журнале New York Times 13.8.2008 показали, что большей частью гены финнов оказались из центральной Европы.[16] При этом восточные финны не обнаруживают в себе славянского влияния[17]

    Самые близкие генетически к финнам[/b] эстонцы (FST-различие по Хельсинки 40, по Куусамо 90) и шведы (по Хельсинки 50, по Куусамо 100)
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    «Сравнение черепов мещеры, мери и муромы с восточнославянскими, с одной стороны, и с финноугорскими — с другой, говорит о значительно большем сходстве их с первыми( с восточно-славянскими ) . В этом смысле мы можем говорить о генетических связях восточнославянских и восточнофиннских народностей на территории Волго-Окского бассейна, возникших задолго до их этнического оформления.»
    Академик Т. И. Алексеева .
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Генетическая и культурная основа у поволжских татар , как выяснилось скифо-сарматская .
    Об говорят генотип , антротип и культура татар.
    Поволжские татары - потомки алан-асов и булгар , что подверждается результатами антропологических исследований .
    Но аланы и булгары - потомки скифов и сарматов .
    Таким образом , скифы и сарматы -предки татар , опосредованно через алан-асов и булгар.
    В подтверждении этого привожу результаты антропологических исследований по татарам , где у них в антротипе обнаружены скифские и сарматские типы

    Расовая кранотипия скифо-сармато-алан и болгар
    Владислав А. Рыжков
    Вестник Академии ДНК-генеалогии: Volume 6, No. 4 April 2013

    Казанские ТАТАРЫ количественно наследуют как
    САКОСКИФАМ Алтая (Новотроицкого), так и САВРОМАТАМ , но наилучшим представлением
    (±1.5%) выглядит таковое через три волны сложения татар Булгарии как:
    1) САКОСКИФЫ Алтая и САКИ Средней Азии (И7/МД) – в сумме около 53% ;
    2) пьяноборцы – 28%;
    3) средневековые славяне СЗЦ РР (севера-запада-центра РР)– 19%

    Современные КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ (11, без УВЛ) = 28±5% пьяноборцы + 37% И7МД
    +19% славяне СЗЦРР / 6% Н.Е.
    9% АВАРЫ , 93±9% САКОСКИФЫ Алтая, Новотр. /7% Н.Е.,
    90±11% САВРОМАТЫ /10% С2Л-Аз, 83±13% Аржан-2 СКИФЫ / 17% Н.Е

    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Скифы , сарматы , савроматы - по происхождению северо-иранцы . Именно от них у татар в том числе и культуре имеется ИРАНСКИЙ КОМПОНЕНТ .
    Даже имя у языческого Бога у татар не тюркское ТЕНГРИ , а иранское - ХОДАЙ.
    Предки татар- аланы-асы(барсилы , аскелы -суасы , буртасы) и булгары в гуннское и хазарское время перешли с иранского языка на гуннский , а времена Золотой Орды - на среднеазиатский "ТЮРКИ" .

    Волжская Болгария была ирано-финским государством .. Это доказывают генетитика , антропология ,археология , этнография и письменные источники .

    В культуре Поволжских татар основные элементы -ирано-финские
    Тюркских элементов в культуре поволжских татар практически нет .
    Есть конечно в культуре татар Поволжья славянский культурный компонент. Но он очень тонкий .
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    ОЧЕРЕДНЫЕ НОВОСТИ ИЗ МИРА ДНК.:

    Интересные результаты по АУТОСОМНЫМ данным из ГЕНОМОВ СКИФОВ в известной работе, вышедшей в этом году, большого коллектива ученых.

    Информация была загружена в открытый доступ на сайт Gedmatch. Ниже приведены их ID:

    Pazyryk 4th–3rd c. BCE: T265461
    Pazyryk 4th–3rd c. BCE: M362842
    AldyBel 7th–6th c. BCE: M837055
    AldyBel 7th–6th c. BCE: M446756
    Zevakino-Chilikta 9th–7th c. BCE: M456377
    Zevakino-Chilikta 9th–7th c. BCE: T866391

    Прогонка по калькуляторам СКИФСКИХ ДНК показали ТЕ ЖЕ результаты, что в НАУЧНОЙ РАБОТЕ . А именно то, что из современных народов Западным СКИФАМ наиболее близки ТАТАРЫ , а Восточным скифам - башкиры, кыргызы, алтайцы, памирцы и хакасы.

    В прикрепленных рисунках:
    - Сравнение аутосомных скифских данных с современными народами
    - Y-ДНК пазырыкской культуры и их приближенцы среди анатолийских ТУРОК Турции
    - Карта IBD по данным Пазырыкской ДНК (аутосомы)
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Саки - это персидское и арабское обозначение скифов СКИФОВ.
    Почему Ибн Фадлан называл Волжских Болгар АС САКалиба ?
    Ас Сакалиба - это арабское название саков т.е. скифов .
    Для всех тогда было ясно что Волжские Болгары -это СКИФО-САРМАТЫ .
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Страна сарматов - это Булгар

    «Тачат показал ему свою доблесть в стране Сарматов, называемой Булкар (Булгар),..»

    История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века. СПб. 1862.

    (Вардапет Гевонд, писатель, VIII ВЕК)
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Почему мы пишем в этой "скандальной " теме о
    от генетической преемственности Поволжских татар от алан и булгар, а их --от скифов и сармат ?
    Да потому этим аспектом ни кто из НИИ ИСТОРИИ не занимается
    Научные сотрудники НИИ истории им .МАРДЖАНИ больше занимаются историей и происхождением ПРЕДКОВ других народов , чем Поволжских татар.
    Они пытаются связать древних татар , которых по приказу Чингисхана вырезали полностью и с этого времени они перестали существовать, как народ .
    Эти татары были вырезаны в восточной части современной Монголии в 1204 году (еще до похода Субедея и Джебе 1223г) . и по этому ноги этих татар ни когда не ступили на земли восточной Европы , в том числе и Среднего Поволжья .
    Татарами монгол первыми называли китайцы \ Они всех кочевников так называли . От них этом названии монгол узнали европейцы , арабы и русские
    Монолы напали на народы Европы, то их конечно назщывали татарами
    Самим монголам не нравилось что их ЧУЖЕЗЕМЦЫ называют именем иного народа и по этому они хотели / что бы их называли их настоящим именем -монголами . Об этои пишут Рубрук и Карпини которые лично встречались монгольскими ханами и их элитой .
    Даже труд Карпини называется " История монгол , которых мы ,(европейцы ) называеи ТАТАРАМИ "
    Но самое главное сами монголы , позднее принявшие Ислам и перешедшие на тюркский язык, их потомки, САМИ СЕБЯ НИ КОГДА ТАТАРАМИ НЕ НАЗЫВАЛИ , так как они татарами ни когда НЕ БЫЛИ.

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  • Kirei Kireev 09 апр
    Анонимно 02 марта написал:
    "монголы , позднее принявшие Ислам и перешедшие на тюркский язык, их потомки, САМИ СЕБЯ НИ КОГДА ТАТАРАМИ НЕ НАЗЫВАЛИ , так как они татарами ни когда НЕ БЫЛИ..." и т.п. чушь.

    - это утверждение из глупой прозападной и прокитайской сказки, которая, увы, в силу определенных политических причин стала составной частью курса официальной "научной" истории России составленного с целью лишить подлинной истории татар и их братьев-тюрок, да и многих их соотечественников-земляков из других народов. .

    И эту чушь официальные историки переписывали и доныне переписывают из одного "научного труда" в другой уже несколько веков.

    Эта же версия «истории без татар», по сути, изложена в многотомной «ИСТОРИИ ТАТАР», изданной под управлением Р.Хакимова.

    Ну да, как видим, наши официальные ученые-историки заняты шибко иными делами - более выгодными для них, чем выявление и освещение подлинной истории татар и их братьев из современных тюркских народов.

    Но нашлись независимые ученые-исследователи, разобрались в данном вопросе, открыли народу правдивую историю татар, и просвещенные и умеющие мыслить люди из народа их поняли.

    Прав был видный татарский общественник Рафкат агай Галими, который написал независимому татарскому историку Г.Р. Еникееву:
    "Я не верил ни одному историку...Вся Академия наук Татарстана, которая издала многотомную "Историю татар", все ее академики, доктора наук до наивности в плену целенаправленных, злонамеренных искажений происхождения и истории вообще татарского народа... Вами проделан колоссальный труд, который под силу лишь целому научно-исследовательскому институту.
    Этот труд искренен, от всего сердца, ясный по логическим построениям, подкрепляемым историческими данными не криводушных исследователей...":
    Читайте главы из книг Г. Еникеева, его статьи и вступления на научно-практисеских конференциях, отзывы на его труды от достойных и мыслящих людей на сайте ТАТАРЫ ЕВРАЗИИ (ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ)" - сайт легко найти в поисковике Google по названию.
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