«Мы начинаем думать, что это масштабная спланированная акция против Института истории»
Заместитель директора Института истории им. Марджани Радик Салихов — о внеплановых проверках в учреждении и вале анонимных жалоб
Скандалы сотрясают Институт истории имени Марджани Академии наук РТ. В научно-исследовательское учреждение нагрянул десант из проверяющих. Поводом, как считают сотрудники, стало заявление в прессе уволенного недавно из института доктора исторических наук Дамира Исхакова и серия анонимок, которыми завалили как само учреждение, так и руководство республики. Телеграм-каналы сообщают о том, что в институте выпускались книги тиражом меньшим, чем заявлено официально, а деньги спонсоров при этом были «освоены и присвоены». Свою точку зрения на ситуацию «Реальному времени» высказал заместитель директора института Радик Салихов.
«Это какие-то вбросы»
— Радик Римович, действительно ли проводится проверка в Институте истории? Есть такие слухи — правда, в МВД по РТ нам сегодня опровергли эту информацию.
— Проверка у нас проводится, но откуда появляются слухи, я не знаю, это какие-то вбросы. Потому что проверка еще идет, люди работают, никаких результатов никто не обнародовал, никто ничего не знает.
Мы в курсе этих негативных оценок, в курсе, что говорят — это выявлено, то выявлено… Но повторю, на самом деле, результатов нет. Соответствующие структуры проверяют нашу деятельность. Это нормально для всех бюджетных организаций, они все проверяются. Тем более что в прессе были материалы, в которых Институт истории обвиняли в противоправных вещах.
— Вы имеете в виду заявления Дамира Исхакова?
— Ну да, конечно. Естественно, после таких публикаций будут проверки. Такие комплексные проверки и планово проводятся. Бюджетные учреждения всегда находятся под контролем.
А по поводу этих вбросов — я не знаю, почему такой ажиотаж на эти анонимные послания, потому что всегда надо ждать заключения официальных органов. Мы сами, когда прочитали, очень удивились, нас беспокоили вчера и беспокоят сегодня коллеги и журналисты. Но что мы можем сказать? Мы ничего не знаем. Когда будут результаты проверки, они будут доведены куда нужно.
«Мы не реагировали ни на статью Исхакова, ни на анонимки. Мы считаем, что результаты проверки сами все за себя скажут. Если у нас есть нарушения, они будут обозначены». Фото Максима Платонова
— А кто проверяет? Прокуратура, УБЭП?
— Это совместные проверки нескольких учреждений.
— Вы сказали, что плановые проверки тоже проводятся. Есть какой-то график? Нынешняя проверка в итоге плановая или нет?
— Это внеплановая, но у нас и плановая должна была быть, потому что давно не проверялся институт. Мы уже ждали [проверку]. А после таких публикаций проверки обязательно будут — это очевидное дело.
«Нас обвиняют во всех смертных грехах»
— Между тем во вбросах, о которых вы говорите, указываются вполне конкретные вещи. Якобы с сотрудников собирают подписи о том, что определенные книги находятся у них на руках. Обвиняют руководство в махинациях с тиражами…
— Вы знаете, что я хочу сказать, — массированная атака идет на Институт истории, в основном анонимками и голословными обвинениями. Сама статья Исхакова пестрит этими голословными обвинениями, ни на чем не основывающимися. Ну это ладно. Но к нам приходят и другие письма, и в вышестоящие инстанции приходят письма, где нас обвиняют во всех смертных грехах, и мы уже начинаем думать, что это масштабная спланированная акция.
Но я так считаю, что анонимки всегда существовали и будут существовать и реагировать на них нельзя. Мы не реагировали ни на статью Исхакова, ни на анонимки. Мы считаем, что результаты проверки сами все за себя скажут. Если у нас есть нарушения, они будут обозначены. Но это должны делать специалисты, соответствующие структуры.
«Институт успешно работает и все программы выполняет. А создается такой отрицательный фон...» Фото Максима Платонова
— Неужели вам не хочется знать, кто автор этих сообщений, чтобы как-то противостоять этому?
— Мы не сумеем противостоять валу анонимных вбросов. Там кто что придумал, тот то и пишет. Иногда до абсурда доходит, какие-то абсурдные вещи говорят, потому что человек, знающий бюджетное учреждение изнутри, поймет, что так просто невозможно.
Но, к сожалению, мы оказались в такой не очень приятной ситуации. Тем более что институт успешно работает и все программы выполняет. А создается такой отрицательный фон.
«Весь коллектив чувствует себя оклеветанным»
— Для посторонних людей это, должно быть, удивительная ситуация — вроде бы научная организация, академики, интеллигентные люди, и вдруг такие интриги…
— Очень неприятная ситуация, я впервые с таким сталкиваюсь. Непонятно, что за силы такие подключились. Понятно, что все началось с заявления Исхакова. Он там просто удивительные вещи высказал, которые даже комментировать неудобно.
— А какие обиды подвигли на это Дамира Мавлявеевича? Увольнение?
— Его не уволили — директор не продлил контракт. Это разные ситуации. Конечно, у него есть обида. Но разве это дает право оценивать всех своих коллег и институт с крайне отрицательной стороны?
И потом, я не знаю, почему он, работая много лет в нашем институте, молчал до последнего, а не вскрыл эти «язвы» раньше — год-два назад? Мучился, наблюдая все эти «черные стороны» нашей жизни.
«Институт работает в нормальном режиме. Проверка не мешает абсолютно, мы выполняем свои задачи, они выполняют свои. Но тем не менее у нас весь коллектив чувствует себя оклеветанным». Фото татаровед.рф
— А когда будет завершена проверка? Она не срывает работу института? И вообще, с каким настроением сотрудники ходят на работу?
— Когда будет завершена проверка, я не знаю, — это все в компетенции проверяющих. Институт работает в нормальном режиме. Проверка не мешает абсолютно, мы выполняем свои задачи, они выполняют свои. Но тем не менее у нас весь коллектив чувствует себя оклеветанным.
комментарии
Почему склоки и интриги из области "кто самый гениальный" переместились в область "кто больше украл"?
Б.
Так что они так сильно там все разбогатели? Вы всеми этими скандалами сделали больше вреда для имиджа института истории татар, чем самые его злейшие враги. Татары создали единственный в своем роде институт, который был призван изучать историю народа, так вы его грубо говоря просто об..ли. С вами татарам и врагов не надо иметь.
Б.
Ну вот теперь обратная волна.
яксу прилично
А так получается садомазохизм какой-то, вложили мильёны советских рублей в ТАССР и не только в инфраструктуру, и в татарский язык тоже и татарских гуманитариев. На выходе, прихватизировали советское добро, развели поселковую этнократию,все советские фонды и архивы по ТАССР припрятали. Туган тел спас Шаймиев, всё придумали и создали татары, а русские всё у них украли.
У нас тут своё государство Татарстан. Татарская нация. Татарская цивилизация.
Теперь всё будет за свой собственный счёт.
Бер-береңне хурлап.
Кайчан татар яши башлар
Берсен-берсе зурлап..
Рифат Җамал
И не только в РТ.
И не только в РФ.
Системный морально-нравственный кризис захлестнул современную цивилизацию.
Д.Исхаков не справился с гендерными испытаниями в "женском" Отделе, в котором он работал.
Теперь он свободен и может наконец-то заниматься наукой.
А вместо этого пишет публичные доносы в стиле 1920-1930-х гг.
Зачем и почему?
Зачем "топить корабль", на котором приплыл на заслуженную пенсию?
Почему раньше не "боролся" с недостатками, пока получал зарплату?
Сокрытие преступлений также карается Законом, как и само преступление.
У него и на жён с футболистами еле денежек хватает.
"Российский миллиардер Роман Абрамович вложил $300 млн в мессенджер Telegram Павла Дурова. По данным «Ведомостей», бизнесмен вложил деньги в сервис в рамках, так называемого, ICO. При этом размещение проходило в более стандартном формате: это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/90203-itogi-dnya-300-millionov-abramovicha-dlya-telegram-kadrovye-perestanovki-v-tatarstane-i-pobedy-rossiyan-na-olimpiade
Надо искать других.
Собственно надо не только о своём кармане обиженно думать , а о том нужны ли кому то труды этих историков настолько, чтобы их кто то хотел купить или использовать за деньги - стоит ли овчинка выделки. Лично мне не понятно чем настолько отличаются национальные историки, что у нас кроме Института истории РТ есть ещё и Институт энциклопедии РТ, которые сами между собой не очень обмениваются научными трудами, то есть по большому счёту пишут только для себя. Результат такого копирования однотипных институтов приводит как к разрастанию административной надстройки , так и снижению требований к научным сотрудникам и их работам, а в материальном плане размазыванию зарплаты последних тонким слоем на всех.
2. Исхаков проиграл - если проверка подтвердит нарушения. Своей статьёй Подставил коллектив, в котором наверняка есть и друзья и соратники.
Своим письмом ещё раз заявил всем кто с ним рядом был, есть или будет - «ребята со мной рядом не надо, замараю!».
А Салихов задает правильный вопрос: «почему Исхаков раньше молчал?!»
Все это очередная неудавшиеся Исхаковская интрижка!
Шум, скандал, крик. хипеж поднять (или навести) — поднять шум, устроить кому-л. крупную головомойку.
Уг. «хипе(и)ж(с)» — грабительство с помощью женщины-проститутки, заманивающей жертву, ср. «хипесник» — соучастник такого ограбления; возм. связано с уг. «хипа» — женский половой орган, восходящим к древнееврейскому chupo — балдахин, имеющий отношение к свадебному обряду (chupe stl'ln — устроить свадьбу). Уг. «хипес», таким образом, есть мн. от «хипа» (сhupo).
Не пишите того слова значения которого, глубинного смысла вы не знаете. Свое мнение имеем и его высказываем, а вот всяким охранителям можно и полезно помолчать
Одна бабушка сказала, другая повторила. Хватит тиражировать в качестве комментов злобные и лживые исхаковские доносы
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90097-institut-istorii-im-mardzhani-o-skandale-v-uchrezhdenii
По нынешним временам в Казани это, наверное, неплохо??? Для гуманитариев.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90097-institut-istorii-im-mardzhani-o-skandale-v-uchrezhdenii
В институте хорошо знают, кто любит злорадно повторять эту фразу как мантру.
Еще один клеветник, якобы знающий ситуацию в институте изнутри. Признайся уже, кто ты. Подними забрало и иди в бой с несправедливостью открыто. Что ходишь вокруг, да около. Прячешься подленько. Хватит нагло врать об институте, в котором ты скорее всего когда-то работал, а сегодня кормишься грязными слухами и распространяешь их как заразу.
Начало двухтысячных: война с академией наук. Обида из-за проваленных выборов в академики. Пасквили в газетках. Бессмысленные скандалы. Окончательная потеря репутации.
Следующее десятилетие: новая война с академией наук. Тот же безнадежный сценарий.
2018 г.: война с институтом истории. Донос, вранье и, как следствие, позор.
С кем следующая война?
А пишет тут всякое всего лишь парочка злобных товарищей
Когда -то эти труды будут подвергнуты справедливой ревизии и выброшены на свалку .
Уже сейчас многие умозаключения , версии , тезисы в этих научных трудах не стыкуются с выводами антропологов, генетиков и археологов .
Но это они или не видят или не хотят видеть.
Вот лишь один пример .
Группа генетиков во главе с Балановским провели сравнительный анализ генотипов крымских , сибирских и поволжских татар .
Выяснилось ,что эти этносы -- генетически очень далеки друг от друга т.е они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ и нет у этих этносов общих предков , по крайней мере которые занимали БЫ достаточно большой удельный вес в их генетическом пуле ..
Это подвергло ряд ученых, специализирующих на происхождении татарского народа , в состояние шока ...
Но этого нужно было ожидать , так как об этом писали антропологи , российские этнографы и археологи !!!
А они старались не замечать .
Неужели не ясно , что основа предков сибирских татар - это угорские и самодийские племена , подвергшиеся тюркизации кимаками , кипчаками , бухарцами , алтайцами ??
Неужели им до сих пор не ясно, ,что предки поволжских татар в основном - барсилы , аскелы , буртасы,булгары, ,племена скифо-сарматского происхождения , на которых наслоились финский , славянский , германский и тюрко-монгольский компоненты ?
Неужели он не знали , что крымлы разделены на 3 этногруппы , которые имеют РАЗНЫХ ПРЕДКОВ ?
Наоборот финского нет, есть угорское.
И как-то странное вы трактуете Балановского исследование которого, стоят на более масштабных исследованиях. У почти половины жителей Татарстана считающих себя этнически татарами, как раз базовая группа R1A1 как и у 75% мужского населения РФ считающих себя русскими. Как-то сложно вообще говорить о наслоении.
Правы те очень немногочисленные учёные из Татарстана, которые давно говорят что в основном казанские татары это отатаренные племена славян-именьковцев и угорцев, и других слявяно-угорских племён уганяемых в плен монголо-татарами во время Улуса-Джучи.
А самих монголо-татар и других тюрко-монголоидных вкраплений в Татарстане по результатам ген.экспертизы оказалось очень мало.
Самое их массовое скопление в Актынашевском районе.
2. яж до сессии успел сбросить Вам?
"Молоко бешеной коровы"?
Сессии чего или кого?
Во первых у татар Поволжья основа антротипа Понтийско-каспийский ( по другому норд-иранид) Средиземноморской расы
Понтийско-каспийский тип у Казанских татар 45 % , у мишар -60 %. У кряшен - 20-25 % .
Этот тип , по утверждению антропологов у татар - аланское наследие
А аланы - иранцы , а не угры и не славяне
Северо - европейский (нордический тип ) у татар - 25 % -- наследие викингов , осевших в Булгарии , принявших Ислам , русских пленных времен Казанского царства , посаженных на землю , которые впоследствии смешались с казанцами и немцев Ливонии , приведенных казанскими и мещерскими татарами с Ливонской и других войн , которую вела Московия .Эти немцы сначала были работниками у мурз и служилых татар , позже приняли Ислам и вошли в состав татар .
Сублапоноидный тип - это финский тип . Этот тип , у которого уралоидные признаки выражены наиболее слабо .
Более сильнее они выражены у субуральского типа (чуваши , мокша ,удмурты , марийцы , коми-пермяки )
Еще сильнее у уральского типа (манси ханты )
Сублапанодный тип проявляется также у эрзян ,русских , прибалтов ,коми-зырян)
Туранский(ферганский ) тип у татар - булгарское наследие
Финские племена жили западнее и они в основе перешедшие на финский язык
северо-европеиды с небольшой уралоидною примесью
Это меря , мещера , мурома ,кострома , чудь и тд
Часть их была ассимилирована славянами и вошла в состав русского народа ,другие стали эстонцами , финнами (Финляндии) , карелами, версами ижорцами и тд)
Манси и ханты - это классические угры . У них сильно выраженные уралоидные признаки и монголоидность , а также культура и язык -угорские
Ни чего общего у татар Поволжья с ними нет .
А вот у башкир , чуваш , марийцев, удмуртов , коми-пермяков связь с уграми - есть .
Не зря башкир называли иштяками (остяками ) .
По этому марийцы мокша ,коми-пермяки , удмурты называют финно-угорскими народами так как они занимают промежуточное положение между уграми и финнами
Финские племена жили западнее и они в основе перешедшие на финский язык
северо-европеиды с небольшой уралоидною примесью
Это меря , мещера , мурома ,кострома , чудь и тд
Часть их была ассимилирована славянами и вошла в состав русского народа ,другие стали эстонцами , финнами (Финляндии) , карелами, версами ижорцами и тд)
Манси и ханты - это классические угры . У них сильно выраженные уралоидные признаки и монголоидность , а также культура и язык -угорские
Ни чего общего у татар Поволжья с ними нет .
А вот у башкир , чуваш , марийцев, удмуртов , коми-пермяков связь с уграми - есть .
Не зря башкир называли иштяками (остяками ) .
По этому марийцы мокша ,коми-пермяки , удмурты называют финно-угорскими народами так как они занимают промежуточное положение между уграми и финнами
Несмотря на то, что финны являются носителями финно-угорских языков и должны быть «родственниками» уральских народов, тем не менее, генетически у них прослеживается «западный» субстрат.
« Исследователи ДНК классифицируют Финнов как индоевропейцев, или носителей западного генофонда[14] »
Этой западной компонентой является (пра-)"германская" гаплогруппа I1, которая у западных финнов достигает 40 % и практически равна по частоте с традиционной финно-угорской гаплогруппы N.
В 2008 г. генетические исследования, результаты которых изложены например в журнале New York Times 13.8.2008 показали, что большей частью гены финнов оказались из центральной Европы.[16] При этом восточные финны не обнаруживают в себе славянского влияния[17]
Самые близкие генетически к финнам[/b] эстонцы (FST-различие по Хельсинки 40, по Куусамо 90) и шведы (по Хельсинки 50, по Куусамо 100)
Академик Т. И. Алексеева .
Об говорят генотип , антротип и культура татар.
Поволжские татары - потомки алан-асов и булгар , что подверждается результатами антропологических исследований .
Но аланы и булгары - потомки скифов и сарматов .
Таким образом , скифы и сарматы -предки татар , опосредованно через алан-асов и булгар.
В подтверждении этого привожу результаты антропологических исследований по татарам , где у них в антротипе обнаружены скифские и сарматские типы
Расовая кранотипия скифо-сармато-алан и болгар
Владислав А. Рыжков
Вестник Академии ДНК-генеалогии: Volume 6, No. 4 April 2013
Казанские ТАТАРЫ количественно наследуют как
САКОСКИФАМ Алтая (Новотроицкого), так и САВРОМАТАМ , но наилучшим представлением
(±1.5%) выглядит таковое через три волны сложения татар Булгарии как:
1) САКОСКИФЫ Алтая и САКИ Средней Азии (И7/МД) – в сумме около 53% ;
2) пьяноборцы – 28%;
3) средневековые славяне СЗЦ РР (севера-запада-центра РР)– 19%
Современные КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ (11, без УВЛ) = 28±5% пьяноборцы + 37% И7МД
+19% славяне СЗЦРР / 6% Н.Е.
9% АВАРЫ , 93±9% САКОСКИФЫ Алтая, Новотр. /7% Н.Е.,
90±11% САВРОМАТЫ /10% С2Л-Аз, 83±13% Аржан-2 СКИФЫ / 17% Н.Е
Даже имя у языческого Бога у татар не тюркское ТЕНГРИ , а иранское - ХОДАЙ.
Предки татар- аланы-асы(барсилы , аскелы -суасы , буртасы) и булгары в гуннское и хазарское время перешли с иранского языка на гуннский , а времена Золотой Орды - на среднеазиатский "ТЮРКИ" .
Волжская Болгария была ирано-финским государством .. Это доказывают генетитика , антропология ,археология , этнография и письменные источники .
В культуре Поволжских татар основные элементы -ирано-финские
Тюркских элементов в культуре поволжских татар практически нет .
Есть конечно в культуре татар Поволжья славянский культурный компонент. Но он очень тонкий .
Интересные результаты по АУТОСОМНЫМ данным из ГЕНОМОВ СКИФОВ в известной работе, вышедшей в этом году, большого коллектива ученых.
Информация была загружена в открытый доступ на сайт Gedmatch. Ниже приведены их ID:
Pazyryk 4th–3rd c. BCE: T265461
Pazyryk 4th–3rd c. BCE: M362842
AldyBel 7th–6th c. BCE: M837055
AldyBel 7th–6th c. BCE: M446756
Zevakino-Chilikta 9th–7th c. BCE: M456377
Zevakino-Chilikta 9th–7th c. BCE: T866391
Прогонка по калькуляторам СКИФСКИХ ДНК показали ТЕ ЖЕ результаты, что в НАУЧНОЙ РАБОТЕ . А именно то, что из современных народов Западным СКИФАМ наиболее близки ТАТАРЫ , а Восточным скифам - башкиры, кыргызы, алтайцы, памирцы и хакасы.
В прикрепленных рисунках:
- Сравнение аутосомных скифских данных с современными народами
- Y-ДНК пазырыкской культуры и их приближенцы среди анатолийских ТУРОК Турции
- Карта IBD по данным Пазырыкской ДНК (аутосомы)
Почему Ибн Фадлан называл Волжских Болгар АС САКалиба ?
Ас Сакалиба - это арабское название саков т.е. скифов .
Для всех тогда было ясно что Волжские Болгары -это СКИФО-САРМАТЫ .
«Тачат показал ему свою доблесть в стране Сарматов, называемой Булкар (Булгар),..»
История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века. СПб. 1862.
(Вардапет Гевонд, писатель, VIII ВЕК)
от генетической преемственности Поволжских татар от алан и булгар, а их --от скифов и сармат ?
Да потому этим аспектом ни кто из НИИ ИСТОРИИ не занимается
Научные сотрудники НИИ истории им .МАРДЖАНИ больше занимаются историей и происхождением ПРЕДКОВ других народов , чем Поволжских татар.
Они пытаются связать древних татар , которых по приказу Чингисхана вырезали полностью и с этого времени они перестали существовать, как народ .
Эти татары были вырезаны в восточной части современной Монголии в 1204 году (еще до похода Субедея и Джебе 1223г) . и по этому ноги этих татар ни когда не ступили на земли восточной Европы , в том числе и Среднего Поволжья .
Татарами монгол первыми называли китайцы \ Они всех кочевников так называли . От них этом названии монгол узнали европейцы , арабы и русские
Монолы напали на народы Европы, то их конечно назщывали татарами
Самим монголам не нравилось что их ЧУЖЕЗЕМЦЫ называют именем иного народа и по этому они хотели / что бы их называли их настоящим именем -монголами . Об этои пишут Рубрук и Карпини которые лично встречались монгольскими ханами и их элитой .
Даже труд Карпини называется " История монгол , которых мы ,(европейцы ) называеи ТАТАРАМИ "
Но самое главное сами монголы , позднее принявшие Ислам и перешедшие на тюркский язык, их потомки, САМИ СЕБЯ НИ КОГДА ТАТАРАМИ НЕ НАЗЫВАЛИ , так как они татарами ни когда НЕ БЫЛИ.
"монголы , позднее принявшие Ислам и перешедшие на тюркский язык, их потомки, САМИ СЕБЯ НИ КОГДА ТАТАРАМИ НЕ НАЗЫВАЛИ , так как они татарами ни когда НЕ БЫЛИ..." и т.п. чушь.
- это утверждение из глупой прозападной и прокитайской сказки, которая, увы, в силу определенных политических причин стала составной частью курса официальной "научной" истории России составленного с целью лишить подлинной истории татар и их братьев-тюрок, да и многих их соотечественников-земляков из других народов. .
И эту чушь официальные историки переписывали и доныне переписывают из одного "научного труда" в другой уже несколько веков.
Эта же версия «истории без татар», по сути, изложена в многотомной «ИСТОРИИ ТАТАР», изданной под управлением Р.Хакимова.
Ну да, как видим, наши официальные ученые-историки заняты шибко иными делами - более выгодными для них, чем выявление и освещение подлинной истории татар и их братьев из современных тюркских народов.
Но нашлись независимые ученые-исследователи, разобрались в данном вопросе, открыли народу правдивую историю татар, и просвещенные и умеющие мыслить люди из народа их поняли.
Прав был видный татарский общественник Рафкат агай Галими, который написал независимому татарскому историку Г.Р. Еникееву:
"Я не верил ни одному историку...Вся Академия наук Татарстана, которая издала многотомную "Историю татар", все ее академики, доктора наук до наивности в плену целенаправленных, злонамеренных искажений происхождения и истории вообще татарского народа... Вами проделан колоссальный труд, который под силу лишь целому научно-исследовательскому институту.
Этот труд искренен, от всего сердца, ясный по логическим построениям, подкрепляемым историческими данными не криводушных исследователей...":
Читайте главы из книг Г. Еникеева, его статьи и вступления на научно-практисеских конференциях, отзывы на его труды от достойных и мыслящих людей на сайте ТАТАРЫ ЕВРАЗИИ (ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ)" - сайт легко найти в поисковике Google по названию.