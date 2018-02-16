«Мы начинаем думать, что это масштабная спланированная акция против Института истории»

Заместитель директора Института истории им. Марджани Радик Салихов — о внеплановых проверках в учреждении и вале анонимных жалоб

Фото: Олег Тихонов

Скандалы сотрясают Институт истории имени Марджани Академии наук РТ. В научно-исследовательское учреждение нагрянул десант из проверяющих. Поводом, как считают сотрудники, стало заявление в прессе уволенного недавно из института доктора исторических наук Дамира Исхакова и серия анонимок, которыми завалили как само учреждение, так и руководство республики. Телеграм-каналы сообщают о том, что в институте выпускались книги тиражом меньшим, чем заявлено официально, а деньги спонсоров при этом были «освоены и присвоены». Свою точку зрения на ситуацию «Реальному времени» высказал заместитель директора института Радик Салихов.

«Это какие-то вбросы»

— Радик Римович, действительно ли проводится проверка в Институте истории? Есть такие слухи — правда, в МВД по РТ нам сегодня опровергли эту информацию.

— Проверка у нас проводится, но откуда появляются слухи, я не знаю, это какие-то вбросы. Потому что проверка еще идет, люди работают, никаких результатов никто не обнародовал, никто ничего не знает.

Мы в курсе этих негативных оценок, в курсе, что говорят — это выявлено, то выявлено… Но повторю, на самом деле, результатов нет. Соответствующие структуры проверяют нашу деятельность. Это нормально для всех бюджетных организаций, они все проверяются. Тем более что в прессе были материалы, в которых Институт истории обвиняли в противоправных вещах.

— Вы имеете в виду заявления Дамира Исхакова?

— Ну да, конечно. Естественно, после таких публикаций будут проверки. Такие комплексные проверки и планово проводятся. Бюджетные учреждения всегда находятся под контролем.

А по поводу этих вбросов — я не знаю, почему такой ажиотаж на эти анонимные послания, потому что всегда надо ждать заключения официальных органов. Мы сами, когда прочитали, очень удивились, нас беспокоили вчера и беспокоят сегодня коллеги и журналисты. Но что мы можем сказать? Мы ничего не знаем. Когда будут результаты проверки, они будут доведены куда нужно.

«Мы не реагировали ни на статью Исхакова, ни на анонимки. Мы считаем, что результаты проверки сами все за себя скажут. Если у нас есть нарушения, они будут обозначены». Фото Максима Платонова

— А кто проверяет? Прокуратура, УБЭП?

— Это совместные проверки нескольких учреждений.

— Вы сказали, что плановые проверки тоже проводятся. Есть какой-то график? Нынешняя проверка в итоге плановая или нет?



— Это внеплановая, но у нас и плановая должна была быть, потому что давно не проверялся институт. Мы уже ждали [проверку]. А после таких публикаций проверки обязательно будут — это очевидное дело.

«Нас обвиняют во всех смертных грехах»



— Между тем во вбросах, о которых вы говорите, указываются вполне конкретные вещи. Якобы с сотрудников собирают подписи о том, что определенные книги находятся у них на руках. Обвиняют руководство в махинациях с тиражами…

— Вы знаете, что я хочу сказать, — массированная атака идет на Институт истории, в основном анонимками и голословными обвинениями. Сама статья Исхакова пестрит этими голословными обвинениями, ни на чем не основывающимися. Ну это ладно. Но к нам приходят и другие письма, и в вышестоящие инстанции приходят письма, где нас обвиняют во всех смертных грехах, и мы уже начинаем думать, что это масштабная спланированная акция.

Но я так считаю, что анонимки всегда существовали и будут существовать и реагировать на них нельзя. Мы не реагировали ни на статью Исхакова, ни на анонимки. Мы считаем, что результаты проверки сами все за себя скажут. Если у нас есть нарушения, они будут обозначены. Но это должны делать специалисты, соответствующие структуры.

«Институт успешно работает и все программы выполняет. А создается такой отрицательный фон...» Фото Максима Платонова

— Неужели вам не хочется знать, кто автор этих сообщений, чтобы как-то противостоять этому?

— Мы не сумеем противостоять валу анонимных вбросов. Там кто что придумал, тот то и пишет. Иногда до абсурда доходит, какие-то абсурдные вещи говорят, потому что человек, знающий бюджетное учреждение изнутри, поймет, что так просто невозможно.

Но, к сожалению, мы оказались в такой не очень приятной ситуации. Тем более что институт успешно работает и все программы выполняет. А создается такой отрицательный фон.

«Весь коллектив чувствует себя оклеветанным»

— Для посторонних людей это, должно быть, удивительная ситуация — вроде бы научная организация, академики, интеллигентные люди, и вдруг такие интриги…

— Очень неприятная ситуация, я впервые с таким сталкиваюсь. Непонятно, что за силы такие подключились. Понятно, что все началось с заявления Исхакова. Он там просто удивительные вещи высказал, которые даже комментировать неудобно.

— А какие обиды подвигли на это Дамира Мавлявеевича? Увольнение?

— Его не уволили — директор не продлил контракт. Это разные ситуации. Конечно, у него есть обида. Но разве это дает право оценивать всех своих коллег и институт с крайне отрицательной стороны?

И потом, я не знаю, почему он, работая много лет в нашем институте, молчал до последнего, а не вскрыл эти «язвы» раньше — год-два назад? Мучился, наблюдая все эти «черные стороны» нашей жизни.

«Институт работает в нормальном режиме. Проверка не мешает абсолютно, мы выполняем свои задачи, они выполняют свои. Но тем не менее у нас весь коллектив чувствует себя оклеветанным». Фото татаровед.рф



— А когда будет завершена проверка? Она не срывает работу института? И вообще, с каким настроением сотрудники ходят на работу?

— Когда будет завершена проверка, я не знаю, — это все в компетенции проверяющих. Институт работает в нормальном режиме. Проверка не мешает абсолютно, мы выполняем свои задачи, они выполняют свои. Но тем не менее у нас весь коллектив чувствует себя оклеветанным.