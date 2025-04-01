Водитель из Казани осужден за ДТП со смертельным исходом в Зеленодольском районе

Фото: Динар Фатыхов

Зеленодольская городская прокуратура поддержала гособвинение в отношении 27-летнего жителя Казани, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что вечером 11 мая 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем Mazda 3, двигался с пассажирами по дороге А-295 «Йошкар-Ола — Зеленодольск» — М-7 «Волга» на территории Зеленодольского района. Из-за неправильно выбранной скорости на мокрой дороге водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с опрокидыванием и последующим столкновением с деревом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В результате ДТП один из пассажиров, друг водителя, скончался от полученных травм.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил права управления ТС на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Рената Валеева