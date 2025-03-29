Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тысячу человек

Свыше 1 тысячи человек значатся погибшими в результате землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает Государственный административный совет страны.

Всего пострадали более 2,3 тысячи человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. Наибольшее количество пострадавших и погибших фиксируется в регионе Мандалай, во втором по величине городе Мьянмы. Масштабы катастрофы пока до конца не известны.

Землетрясение в Мьянме произошло в пятницу, магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр толчков располагался в 17 км от Мандалая на глубине 10 км. Также серьезно пострадал соседний Таиланд.

По указанию президента Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.

Зульфат Шафигуллин