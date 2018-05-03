Новый генплан Казани: в тесноте, обиде и без экспертной оценки

Не всем экспертам нравится проект, разработанный Институтом генплана Москвы

Фото: Роман Хасаев

29 мая в Казани стартуют публичные слушания по проекту нового генерального плана Казани, разработанного Институтом генплана Москвы. Они пройдут в 13 этапов, и «чертова дюжина» в данном случае где-то символична: многие из горожан недовольны проектом. 4 июня баталии по поводу генплана разгорятся непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства (УАиГ) горисполкома. Однако, по мнению эксперта «Реального времени», после 6 июня, когда пройдет последняя серия слушаний, генплан будет утвержден Казгордумой вне зависимости от всех претензий и замечаний. Вопрос — прослужит ли он Казани, как рассчитано, до 2035 года?

Все выше, и выше, и выше… плотность населения



Технико-экономические показатели нового генплана, полная версия которого выложена на сайте УАиГ, настораживают даже неискушенных читателей документа, не говоря уже о специалистах градостроительного планирования. К примеру, население Казани, численность которого в 2017 году немного не дотягивала до 1,22 млн человек, в 2035 году должна перевалить за 1,43 млн, а с учетом приезжих планируемая «нагрузка» на социальную, инженерную и транспортную системы предварительно оценивается в 1,52 млн. И эти полтора миллиона человек вряд ли будут чувствовать себя в городе комфортнее, чем сегодня — скорее, наоборот. Потому что плотность населения разработчики генплана намерены существенно повысить — с сегодняшних 1 910 человек на квадратный километр до 2 380.

Дальнейшего расширения границ города не предполагается: площадь территории муниципального образования должна составлять, как и сейчас, 637,5 кв. км, а площадь в границах населенного пункта — 610 кв. км. В границах Казани к 2035 году не должно остаться сельхозугодий (сейчас их почти 10 175 га), уменьшатся на 83 га площадь садоводств и дач, которые сейчас занимают 3 283 га, и производственная застройка — с 5 707 га до 5 692 га. Зато прирастет территория жилых кварталов — с нынешних 12 238 га до 16 674 га, и почти вдвое вырастет площадь зеленых рекреационных территорий — с 9 796 га до 17 878,5 га. А общая площадь жилого фонда увеличится в полтора раза — с 29,9 млн кв. м до 46,3 млн, причем в основном — за счет строительства многоэтажек. При сохранении сегодняшнего темпа строительства жилья — 0,8 млн кв. м в год — к 2035 году предполагается увеличить площадь многоквартирных домов с 25,5 млн кв. м до 37,9 млн…

При этом количество мест в школах и детсадах должно возрасти вдвое, а вот койко-мест в больницах — всего на 690. Видимо, разработчики генплана полагаются на дальнейшее развитие высоких медицинских технологий, позволяющих лечить граждан чуть ли не на бегу и на широкое распространение в массах казанцев приверженности к здоровому образу жизни… А возможно, улучшение здоровья обеспечит запланированное в документе бурное развитие банно-оздоровительных комплексов, число помывочных мест в которых собираются увеличить с нынешних 1 609 до 7 599.

А вот французы, говорит Александр Дембич, давно разрабатывают генплан в двух вариантах: один — для профессионалов, второй, упрощенный — для муниципальных чиновников… Фото Максима Платонова

Заплатили — будем жить

Прокомментировать отдельные фрагменты нового генплана корреспондент «Реального времени» попросила заведующего кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александра Дембича. А он начал разбор с заявления, что новый генплан нежизнеспособен:

— Форма генплана, которая сложилась в последнее время, не соответствует требованиям, предъявляемым обществом к таким документам, — пояснил он. — В нынешнем виде генплан — сложный документ, рассчитанный на узкий круг профессионалов. А реализовать его должен муниципалитет, где нет людей, которые в таких вещах глубоко разбираются. Они просто неспособны его реализовать. Что мы и наблюдаем в Казани. Предыдущий генплан, принятый в 2007 году, так и не был реализован именно по этой причине.

А вот французы, говорит Александр Дембич, давно разрабатывают генплан в двух вариантах: один — для профессионалов, второй, упрощенный — для муниципальных чиновников…

— Поскольку генплан рассчитан на длительный срок реализации, важно прописать в нем последовательность шагов и инвестиционную схему, — указал Дембич на еще одну недоработку. — В новом генплане этого нет. И если раньше закон обязывал чиновников утверждать отдельный план по реализации генплана, то сейчас достаточно скромного раздела в конце генплана. Ни план реализации, ни инвестиционная программа не стояли за предыдущим генпланом, поэтому развитие города пошло стихийно, и уже в 2014-м генплан потребовал переделки. Так же будет и с новым генпланом.

Но то, что генплан не работает как инструмент развития территории, как выяснилось, — недостаточно веская причина его менять и улучшать.

— Генплан — документ объемный и дорогой, — говорит Дембич. — И деньги за него исполнителям платят вперед. А если уже уплачено, чиновникам невыгодно привлекать экспертов для оценки того, что они купили. Ведь если эксперты все раскритикуют, надо будет искать средства на переделку. И сама экспертиза — удовольствие недешевое. А закон не обязывает муниципалитет ее проводить. Поэтому ни предыдущий, ни нынешний генпланы Казани экспертизе не подвергались.

В общем, нам нарисовали — будем жить. А если окажется, что 95 млн бюджетных рублей заплачены за нежизнеспособный документ — так не впервой же!

При взгляде на карту природно-рекреационного комплекса городского округа Казань, являющуюся неотъемлемой частью нового генплана, берет оторопь: в пределах Большого Казанского кольца зеленых пятен на ней почти не видно. Фото kzn.ru



«Не уважающий себя город»

При взгляде на карту природно-рекреационного комплекса городского округа Казань, являющуюся неотъемлемой частью нового генплана, берет оторопь: в пределах Большого Казанского кольца зеленых пятен на ней почти не видно. Хотя проектировщики, что называется, скребли по сусекам: даже площадь пропыленных травяных откосов на многоуровневых дорожных развязках учли…

— Казань в центральной части совершенно лишена системы зеленых насаждений, не отдельных маленьких точек, а непрерывной связанной системы озеленения, — констатирует Александр Дембич. — Тогда как любому уважающему себя городу необходим зеленый каркас, который характеризуется связностью всех его элементов. Человек должен иметь возможность выйти из своего дома, войти в зеленую аллею и пройти по всему городу, не уходя в каменные джунгли. Этот принцип связности прокламируется уже весь XX век всем цивилизованным обществом. И в концепцию генерального плана этот принцип должен быть заложен, и предложены шаги — как этот зеленый каркас выстроить. Я — сторонник дискретного генплана, с множеством центров, связанных, но находящихся в отдельных планировочных районах. Это позволило бы сделать так, чтобы зеленые насаждения полосками, аллеями вели от центра Казани, от Казанки к окружающим город зеленым массивам. Еще в рамках казанской агломерации нужно сформировать вокруг города мощный зеленый пояс. Но этого не делается, вокруг Казани все забивается коттеджными поселками, промышленными и коммунальными объектами, и добраться до зеленых массивов горожанам будет все сложнее и сложнее. Тем более что Кремлевская набережная тоже не служит этой задаче — это ведь не зеленая набережная, а просто рекреационно-развлекательный центр на берегу… Вдоль берегов Казанки, системы озер Кабан, Волги должны были протянуться зеленые набережные. Как, например, в Чикаго вокруг озера Мичиган. Или в Самаре, где набережная хорошо была сделана еще в советское время.

Дембич напомнил, что группа специалистов из КГАСУ, в которую он входил, принимала участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Казани. Она предусматривала создание целого ряда планировочных районов, которые должны были оттянуть на себя из городского центра значительное количество деловых, торговых и производственных функций. Припомнил он и еще один оказавшийся никому не нужным в итоге проект, в котором ему довелось поучаствовать и задание на который «выдал» президент РТ Рустам Минниханов — так называемого «Волжского фронта». За этот проект обустройства берега Волги, предусматривавшего зеленые набережные, группа авторов получила много наград…

А казанцы так и останутся жить в каменных джунглях, и причина этому — скупость застройщиков:

— Когда мы говорим о многоквартирном жилье, мы обязаны обеспечить его инженерными сетями, а это дорого. Застройщики стремятся туда, где сети уже есть, иначе они ничего не смогут построить. И стараются зайти туда как можно большим количеством квадратных метров. Отсюда рост этажности. Этот процесс в Казани будет продолжаться. Согласно новому генплану мы уплотняем застройку, а не формируем новые районы на относительно свободных землях.

А вот всерьез планировать развитие метро разработчики генплана не рискнули — лишь наметили новые линии и станции в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах. Фото kzn.ru



Эх, дороги…

Новым генпланом предусмотрено строительство новых дорог, в частности, магистрали по берегу Волги, нового моста, дублирующего Кировский, еще двух — за Третьей транспортной дамбой, строительство недостающего участка Большого Казанского кольца, магистральной улицы «Салават купере» — улица Тэцевская» и ряда других. При этом поставлена задача обеспечить подъезды к многострадальным Салмачам до… 2025 года, что гарантирует их жителям еще семь лет дорожного кошмара. Зато в генплан внесена частная дорога — параллельная существующей дороге в Дербышки!

— Строить частную дорогу — значит строить платную дорогу, иначе быть не может, а платными дороги в городах делать смысла нет, они там слишком короткие, — отмечает Дембич. — Это имеет смысл только на протяженных трассах, когда можно выбирать между продолжительной поездкой по хорошей дороге и по плохой.

А вот всерьез планировать развитие метро разработчики генплана не рискнули — лишь наметили новые линии и станции в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, да зарезервировали «технические зоны для обеспечения возможности сооружения новых линий метрополитена».

— Я, например, считаю, что надо не продолжать систему надземного метро, а перейти к воздушному, которое в 6—7 раз дешевле и построить которое можно гораздо быстрее, — прокомментировал это Александр Дембич.

Развивать троллейбус авторы генплана тоже не предлагают — ширина дорог не позволяет. А вот новые трамвайные линии предусмотрели, в том числе — соединили «Салават купере» с Авиастроительным районом. Что эксперт «Реального времени» счел не вполне логичным, указав на то, что авторы генплана пошли по самому простому пути, направив пассажиропоток в ту сторону, где сконцентрированы производственные предприятия, тогда как в реальности «в постиндустриальном обществе рабочие места сокращаются».

В противовес Дембич предлагает развивать отдельные планировочные центры на свободных территориях, где есть все — и жилые кварталы, и досуговые комплексы, а между ними оставлять зеленые пространства. И связывать эти центры с помощью экологичного, не стоящего в пробках наземного и надземного рельсового электротранспорта. Но он и сам понимает, что в нынешних реалиях такие предложения — чистая утопия.

Развивать троллейбус авторы генплана тоже не предлагают — ширина дорог не позволяет. Фото prav.tatarstan.ru



Кто кого «подвинет»: генплан — собственников или собственники — генплан?

Много претензий к проекту генплана имеет и «народный эксперт» — зампредседателя комитета уполномоченных представителей жилых массивов Первомайский и Старые Горки Ильхам Шагараев, который вместе с единомышленниками из жилых массивов Воскресенский, Калиновский, Первомайский, Старые Горки, Военного городка, жилого комплекса «Чистое небо», СНТ «Садовод» активно отстаивает право казанцев жить в комфортном городе, а не в каменных джунглях.

Общественные активисты, по его словам, намерены на общественных слушаниях всерьез побороться против планировочных решений, согласно которым новые транспортные магистрали должны пройти по жилым домам, построенных гражданами совсем недавно в Новой Сосновке и других городских поселках на участках, приобретенных у муниципалитета с соблюдением всех законных формальностей.

— Мы обязательно будем участвовать во всех 13 этапах слушаний, чтобы доходчиво и полно донести до чиновников свою позицию, — сообщил Шагараев. — И мы уверены, что сможем повлиять на решение о том, каким быть генплану. Все зависит от того, сколько людей будет защищать свою позицию на слушаниях как доходчиво они будут это делать. Опыт Владивостока, Севастополя, других городов показывает, что горожане сообща могут отправить не устраивающий их генплан на доработку!

Но проблема в том, что на ознакомление с таким сложным документом, как генплан, людям дали очень мало времени. И это еще, оказывается, казанские чиновники не тянули до последнего — по закону они были вправе выставить его на обозрение вообще всего за 15 дней до начала слушаний!

— Я еще в марте обратился в прокуратуру Казани и республики с заявлением о нарушении прав граждан, — горячится Шагараев. — Закон позволяет публиковать генплан, когда времени до его принятия в обрез, но люди вправе изучить документ, задать вопросы, получить ответы и во всем разобраться! А ведь только на ответ чиновникам дается 30 дней — как с этим быть?

Оказывается, казанские чиновники не тянули до последнего — по закону они были вправе выставить документ на обозрение вообще всего за 15 дней до начала слушаний. Фото Романа Хасаева

Но с оптимистически настроенным представителем комитета уполномоченных представителей жилых массивов готов заочно поспорить профессионал — Александр Дембич:

— Прокладка дорог по земельным участкам, которыми уже владеют собственники, — это результат отсутствия хорошей градостроительной документации и отсутствие в Казани собственных хороших специалистов, способных разработать генплан, что привело к тому, что генплан проектируют люди, плохо знающие город. Земельные участки, о которых сейчас идет речь, продавали, когда никто не думал, что там пройдет дорога. Принятие некачественного генплана без экспертизы приведет в короткий срок — в течение 5—7лет — к таким же проблемам. Город просто начнет задыхаться, и эту проблему надо будет решать, и другого пути не будет. Сейчас, я думаю, уже никто не будет менять решение из-за людей, которые оказались на пути…

А предположение корреспондента «Реального времени», что в генплан удастся внести изменения, направив дороги в обход уже построенных частных домов по землям, выкупленным, но еще не застроенным крупными собственниками, Дембич решительно отмел: «Это сложно».