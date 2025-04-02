Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886, еще 4639 человек пострадали, 373 человека числятся пропавшими. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

— Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими, — говорится в сообщении агентства.

Мощное землетрясение, магнитудой от 7,7 до 7,9, по разным данным, произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала эпицентр землетрясения примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. За первым толчком последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

Стихийное бедствие также затронуло Таиланд. В Бангкоке произошло обрушение строящегося небоскреба, в результате чего погибли 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с масштабными последствиями землетрясения. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг будет приспущен.

1 апреля два борта МЧС России прибыли в пострадавший от землетрясения регион. К ликвидации последствий землетрясения привлечены 264 российских спасателя. МЧС России сформировало самую большую группировку для оказания помощи населению страны.

Елизавета Пуншева