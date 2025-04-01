В Казани СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины после конфликта
СУ Следкома по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту смерти мужчины в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 марта в квартире дома №4 по улице Дежнева. В ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возникла ссора. 46-летний хозяин квартиры нанес своему гостю множественные удары кулаками по голове и грудной клетке. От полученных травм пострадавший скончался.
В настоящее время подозреваемый задержан. Он полностью признал свою вину.
— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказано в сообщении.
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