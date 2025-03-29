Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло более 1,6 тысячи человек, количество пострадавших превысило 3,4 тысячи, сообщает агентство «Синьхуа».

Сильное землетрясение нанесло значительный ущерб региону, вызвав разрушения инфраструктуры и жилых домов. Спасательные службы продолжают работу по поиску выживших и оказанию помощи пострадавшим.

В настоящее время ведется оценка масштабов разрушений, а также принимаются меры для поддержки населения, оказавшегося в зоне бедствия. 139 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, что в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4.



Матвей Гавриков