В Тукаевском районе из пруда извлекли тело рыбака, вышедшего на тонкий лед
В Тукаевском районе Татарстана из пруда вблизи деревни Калиновка Новотроицкого сельского поселения извлекли тело мужчины. По предварительным данным, он утонул, выйдя на разрушающийся лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России извлекли тело мужчины (его личность устанавливается) из полыньи, расположенной в шести метрах от берега.
Предварительной причиной трагедии названо несоблюдение правил безопасности на водных объектах, а именно — выход на тонкий, разрушающийся лед.
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