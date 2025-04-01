В Тукаевском районе из пруда извлекли тело рыбака, вышедшего на тонкий лед

Фото: Динар Фатыхов

В Тукаевском районе Татарстана из пруда вблизи деревни Калиновка Новотроицкого сельского поселения извлекли тело мужчины. По предварительным данным, он утонул, выйдя на разрушающийся лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России извлекли тело мужчины (его личность устанавливается) из полыньи, расположенной в шести метрах от берега.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Предварительной причиной трагедии названо несоблюдение правил безопасности на водных объектах, а именно — выход на тонкий, разрушающийся лед.



Рената Валеева