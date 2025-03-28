Землетрясение в Мьянме привело к обрушению здания в Бангкоке, эвакуации и приостановке полетов

В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Первый удар был зафиксирован в районе 21,85 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы на глубине 30 километров. Второй толчок произошел через 12 минут в близлежащем районе, также на глубине 30 километров. Об этом сообщили в газете Khaosod.

В результате землетрясения в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, который строился для правительственных учреждений. По данным экстренных служб, под завалами оказались как минимум 43 рабочих. Спасательные операции начались незамедлительно, и власти делают все возможное, чтобы извлечь людей из-под обломков.

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию жителей высотных зданий, чтобы провести инспекцию их состояния. В связи с возможными повреждениями, работа подземного и надземного метро была приостановлена.

Также авиарегулятор Таиланда запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты после землетрясения. Однако аэропорт Бангкока продолжает работать в обычном режиме, несмотря на указания о запрете.



Землетрясение ощущалось не только в Мьянме, но и в пяти соседних странах, включая Турцию. Власти продолжают оценивать последствия и готовятся к возможным дальнейшим толчкам.

По данным AFP, премьер Таиланда объявил режим ЧП после мощного землетрясения.

Анастасия Фартыгина