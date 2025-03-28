В России за сутки потушено четыре лесных пожара, в Татарстане — десять возгораний

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в России было потушено 4 лесных пожара в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, Забайкальском крае. Продолжаются работы по тушению 1 лесного пожара в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

В тушении было задействовано 146 человек и 45 единиц техники. Режим ЧС в стране не введен. Особый противопожарный режим действует в 5 регионах.

По данным МЧС, оперативность тушения лесных пожаров в России с начала года составляет 93,4%. Это означает, что подавляющее большинство лесных пожаров ликвидируются менее чем за сутки с момента обнаружения.



В Татарстане за сутки 27 марта подразделения Государственной противопожарной службы:

реагировали на 10 пожаров, из них 3 — в жилом секторе;

совершили 24 выезда по ложным вызовам;

3 раза выезжали на взаимодействие с другими службами;

7 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана за минувшие сутки происшествий не зарегистрировано.



Анастасия Фартыгина