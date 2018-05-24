Почему MediaMarkt решил попрощаться с Россией

Эксперты «Реального времени» считают, что зарубежная сеть проиграла российским ретейлерам в конкурентной борьбе

Немецкая сеть электроники MediaMarkt готовится уйти из России через 11 лет после открытия здесь первого гипермаркета. Ее бизнес, вероятно, выкупит российский ретейлер «М.Видео», который находится в процессе объединения с еще одним игроком — «Эльдорадо». Решение MediaMarkt эксперты связывают с рядом просчетов со стороны руководства сети — таких как запоздалый приход в интернет, а также развитие устаревших форматов магазинов. Перезапустить бизнес сейчас практически невозможно, так как вход на рынок сильно подорожал. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новая сеть Гуцериева?

О скором закрытии магазинов MediaMarkt сообщило издание «Деловой Петербург», по данным которого сеть может уйти с российского рынка в ближайшее время. Весь свой бизнес иностранный ретейлер якобы продает компании «М.Видео»; сделка близка к завершению, договоренности по цене достигнуты, но цифры не называются.

Некоторые собеседники издания обратили внимание, что к окончательному уходу MediaMarkt готовится уже полгода, постепенно закрывая магазины в разных городах. За последнее время сеть действительно частично сократила присутствие в России: в январе прекратил работу последний из трех ее гипермаркетов в Челябинске, тогда же стало известно о закрытии еще одного магазина в Казани (первый закрылся еще в 2014 году), магазинов стало меньше и в Санкт-Петербурге. Наконец, в феврале ретейлер закрыл одну из своих точек в Екатеринбурге.

В пресс-службах MediaMarkt и «М.Видео», куда обратилось «Реальное время», комментировать информацию о сделке отказались. Между тем сообщения о возможной продаже российского бизнеса MediaMarkt появились еще в апреле — тогда Reuters опубликовало заявление группы Ceconomy (материнская компания MediaMarktSaturn), в котором прямо говорилось, что немецкая сеть обсуждает уступку своих российских магазинов «М.Видео». Головная компания также не исключала, что одновременно получит миноритарную долю в «М.Видео». Однако на каких условиях будет заключена сделка и состоится ли вообще, не известно, сообщала Ceconomy.

Сеть «М.Видео», которой, как ожидается, достанутся площади MediaMarkt, в конце 2016 года стала частью группы «Сафмар» Михаила Гуцериева (№24 в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes, состояние — $4,8 млрд). Примерно тогда же холдинг «Сафмар» выкупил сеть «Эльдорадо», до этого принадлежавшую чешским компаниям PPF Group EMMA Capital.

В этом году сеть «М.Видео» объявила, что присоединяет к себе «Эльдорадо». Сумма сделки составила 45,5 млрд рублей. Объединенной компанией стали управлять президент «М.Видео» Александр Тынкован и главный исполнительный директор Энрике Фернандес. В результате слияния сеть, как сообщалось, должна будет войти в число ведущих игроков на рынке электроники.

sostav.ru



3,5 процента рынка

Первые три российских магазина MediaMarkt открылись в Москве и Санкт-Петербурге «во время предпраздничного шопинг-бума» в декабре 2006 года, говорится на сайте ретейлера. Наиболее активная экспансия в регионы происходила в 2010—2014 годах. Например, первый гипермаркет в Казани открылся осенью 2010-го, в Чебоксарах — в конце 2011-го, а в Барнауле — в декабре 2014 года. На сайте MediaMarkt сказано, что всего у сети сейчас более 60 магазинов в России.

Выручка ретейлера в России в последнее время снижалась, на этом фоне компания пыталась модернизировать свою операционную модель. В 2017 году MediaMarkt решил опробовать новый формат — он стал продавать товары через сеть Metro Cash&Carry (у компаний общие собственники). В каждом магазине последней открывалась точка MediaMarkt — Metro Cash&Carry объясняла, что таким образом доверила продажу электроники профессионалам.

Генеральный директор InfoLine Иван Федяков говорит, что в России MediaMarkt отнюдь не самый значимый игрок — доля сети на рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ), по его оценкам, составляет 3—3,5 процента. Лидерами же сейчас являются те же «М.Видео» и «Эльдорадо». Например, в прошлом году объем продаж «М.Видео» в интернете был таким же, как общие продажи MediaMarkt.

Ни догнать, ни перезапустить

Гипермаркеты в России MediaMarkt закрывал и раньше, тогда это было связано с кризисом и падением рынка бытовой техники и электроники — и розничной торговли в целом. Так, в 2015 году сеть решила отказаться от одного из магазинов в Москве (на Рязанском проспекте) и Казани (на улице Петербургской); также было закрыто по одному магазину в Чебоксарах и Иванове. Недавно немцы закрыли в Казани еще один магазин — в ТЦ «Южный».

Однако информация об уходе сети появилась, когда рынок БТиЭ начал восстанавливаться. По данным «Битпрайс», в IV квартале прошлого года он вырос на 4,3%. В I квартале 2018-го динамика усилилась: согласно Gfk, рост составил 17,6%, а объем рынка достиг 372 млрд рублей. Негативная динамика наблюдалась лишь в сегменте фототехники, тогда как обороты телекоммуникации, малой бытовой и компьютерной техники выросли вдвое.

Решение MediaMarkt уйти из России Иван Федяков считает результатом множества просчетов, которые допустило руководство сети. «На мой взгляд, MediaMarkt во многом отставал от развития рынка, решения принимались позже, чем надо, и компания теряла эффективность в ряде вопросов. Это и затянувшееся развитие крупноформатных магазинов, когда стало понятно, что они не нужны (у потребителя благодаря e-commerce есть возможность выбрать любой товар, а в магазине можно выставлять один образец и не надо устраивать склад). И то, что они запоздали с выходом в интернет. «М.Видео», «Эльдорадо», ДНС уже застолбили это место, а догонять всегда сложнее, чем развивать на первом этапе», — рассуждает глава InfoLine.

Все это, говорит Федяков, делает дальнейшее развитие нецелесообразным. Вариант с перезапуском практически невозможен — рынок давно зрелый, и вход туда стоит гораздо больше, чем раньше; для нужны очень серьезные конкурентные преимущества, которых MediaMarkt предложить не может.

«MediaMarkt — иностранная компания, поэтому решения принимаются долго и тяжело, — говорит президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. — Решения принимаются в Германии, основываясь на целом ряде факторов, они [собственники сети] ориентируются не на сегодняшний день, а фактически на показатели вчерашнего для, и к моменту принятия решения ситуация часто меняется».

В целом ранее показатели MediaMarkt в России были гораздо позитивнее, отмечает Карпов: «Сейчас цифры не те, к которым они привыкли. С учетом того, что сеть присутствует во многих странах, они режут косты, отказываясь от многих менее рентабельных вещей, и уходят в истории, которые приносят больший доход».