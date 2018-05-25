Дело о «круговороте земли»: АСВ посягает на участки под Казанью в 1,2 миллиарда

За долги империи Мусина в конкурсную массу требуют вернуть «шуваловские гектары»

Фото: Гуландам Зарипова

В Арбитражном суде Поволжского округа устояло определение татарстанского арбитража, по которому в конкурсную массу «Татфондбанка» должны вернуться пять земельных участков Госжилфонда при президенте РТ. Все они были в залоге у банка, но вернулись залогодателю 5 декабря 2016 года, то есть незадолго до ввода моратория. Пострадавшие вкладчики ТФБ отметили, что до сих пор судебные решения приводили к уменьшению конкурсной массы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сделка с залогом пяти участков



Процесс, который вел сегодня председательствующий судья Артур Кашапов, был инициирован НКО «Государственный жилищный фонд при президенте РТ», подавшим кассационную жалобу на определение Арбитражного суда РТ и постановление 11-го Арбитражного апелляционного суда, согласно которым сделка, заключенная между «Татфондбанком» и ГЖФ 5 декабря 2016 года была признана недействительной.

Суть сделки: 6 мая 2016 года ГЖФ заключил с «Татфондбанком» договор об ипотеке в обеспечение обязательств находящегося в настоящее время в процессе банкротства ООО «Грит Плюс», которое, в свою очередь, в октябре 2014 года, апреле и октябре 2015 года заключило с «Татфондбанком» кредитные договоры. А уже 5 декабря договор об ипотеке был расторгнут, и «Татфондбанк» вернул залоговое имущество ГЖФ. 17 апреля 2017 года «Татфондбанк» был признан банкротом, а 7 ноября Арбитражный суд РТ принял определение, которым удовлетворил заявление конкурсного управляющего о признании сделки расторжения договора ипотеки и применении последствий ее недействительности. Госжилфонд подал апелляционную жалобу в 11-й Арбитражный апелляционный суд, однако определение осталось в силе…

Земля с историей

Участки, являющиеся предметом спора, между тем отнюдь не бросовая земля. Расположены они в Приволжском районе рядом с жилкомплексом «Лесной городок». Три из них граничат друг с другом, сливаясь на кадастровой карте в единый земельный массив площадью свыше 20 гектаров, весьма удобный для застройки. Еще один, площадью около 2 гектаров, расположен чуть в стороне, он граничит с традиционным местом отдыха горожан — Березовой рощей. А последний, площадью 9,7 га, тянется вдоль железнодорожной ветки…

domofond.ru



Первые три участка, как свидетельствует Публичная карта, имеют целевое назначение «Под участок опытного хозяйства». То есть речь идет не просто о перспективной с точки зрения застройки земле на окраине города, а о тех самых «шуваловских гектарах», о которых уже писало «Реальное время» — бывших опытных полях Казанской сельхозакадемии.

А еще два участка, согласно документам, относятся к категории земель, которые разрешено использовать под парки, скверы и набережные. Но опыт показывает, что такие земли можно легко перезонировать.

Общая кадастровая стоимость этой земли, как свидетельствует Публичная кадастровая карта, — около 717 миллионов рублей. А при продаже цена этой земли может и возрасти. АСВ настаивает на возврате земель в конкурсную массу банка, как заявил в суде представитель агентства Александр Павленко, обязательства ТФБ перед кредиторами уже превысили 70 миллиардов рублей.

Аналитика вне экономической целесообразности

Представитель Госжилфонда Резеда Гарипова заявила об отсутствии доказательств того, что оспоренная конкурсным управляющим сделка причинила «Татфондбанку» ущерб и настаивала на том, что в действительности ущерб был причинен выдачей кредитов. И особо подчеркнула, что «факт сговора руководителей «Татфондбанка» и ГЖФ не является доказанным».

Резеда Гарипова подчеркивает, что «факт сговора руководителей «Татфондбанка» и ГЖФ не является доказанным». Фото Инны Серовой

— А в чем все-таки была экономическая целесообразность расторжения договора? — уточнил у Гариповой председательствующий судья.

— ГЖФ проанализировал информацию о том, что кредит погашается своевременно, заемщик является платежеспособным, и пришел к выводу, что необходимо расторгнуть договор залога. Видимо, была иная цель использования этих земель. Стороны добровольно пришли к заключению такого соглашения, на тот момент информацией о наличии финансовых затруднений [у банка] никто не обладал, — ответила юрист.

Одни и те же лица

— Расторгая договор поручительства, банк действовал без каких-либо экономических предпосылок, — возразил представитель АСВ Александр Павленко, — Для банка эти действия не являются обычной сделкой, они причинили вред банку и его кредиторам, и руководство банка не могло этого не понимать! И необходимости зачистить резервы банка не было. Очевиден ущерб интересам кредиторов.

Подверг сомнению Александр Павленко и утверждение, что в ГЖФ не знали, не ведали о том, что творится в «Татфондбанке».

Александр Павленкосомневается, что в ГЖФ не знали, не ведали о том, что творится в «Татфондбанке». Фото Инны Серовой

Как деньги ТФБ утекали через «Грит Плюс»

Пострадавшие вкладчики «Татфондбанка», пришедшие на суд в качестве зрителей, очень переживали за исход дела, но эмоции сдерживали.

«Реальное время» уже писало, как была построена схема вывода средств из ТФБ с участием фирмы «Грит плюс». Выдача кредитов компании была частью мошеннической схемы Мусина, сообщали следователи: в 2012—2013 годах ТФБ выдал ряду фирм, включая упомянутую выше, целевые кредиты «на приобретение ценных бумаг», и эти средства ушли на зарубежные счета банка, а затем перетекли в другие зарубежные банки уже в виде «инвестиций».

О том, что произошло с тремя кредитами, выданными ТФБ в 2014—2015 годах, которые фигурируют в арбитражном процессе о залоге земель, пока можно лишь догадываться.