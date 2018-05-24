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Братья Хайруллины в завод Петцольда привнесут дух московских loft-кварталов

07:00, 24.05.2018 6

Хозяева «Эдельвейс групп» пригласили столичных специалистов придумать новый облик пивзаводу «Красный Восток» на набережной Кабана

Братья Хайруллины в завод Петцольда привнесут дух московских loft-кварталов Фото: kzn.ru

Зданию завода «Красный Восток» на берегу Кабана вновь придумают новый облик. Напомним, реконструкция объекта планировалась еще несколько лет назад, но к ней пока не приступили. Этой весной собственник «Эдельвейс групп» пригласил из Москвы новых специалистов для создания концепции, брокериджа и проведения маркетинговых мероприятий loft-квартала. Столичный консультант планирует выполнить объект в духе популярных московских лофтов, таких как «Даниловские мануфактуры» или «Красная роза». Подробнее о том, в каком виде перед казанцами предстанет знаменитый завод Петцольда в интервью «Реальному времени» рассказал Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key Capital.

По примеру московских лофтов «Красная роза», «Даниловские мануфактуры» или «Винзавод»

— Сергей Викторович, вам известно, почему затянулась реконструкция лофт-квартала «Красный Восток»?

— Вопрос нашей компетенции — консультирование и ускорение реализации проекта. Сегодня мы пока в общих чертах можем говорить о том, что собираемся сделать, и в каком направлении будем двигаться. Физическое состояние объекта оставляет желать лучшего, поэтому редевелопмемент территории будет проходить в несколько этапов. Наша цель, которая соответствует задаче, поставленной собственником, сделать хороший качественный объект наподобие московских известных loft-кварталов «Красная роза», «Даниловская мануфактура» или «Винзавод». Москва в этом отношении показывает отличный пример. В ходе работы над «Красным Востоком» мы знакомили наших казанских коллег с этими проектами, показывали их преимущества и недостатки.

В тоже время, мы проводили предварительные исследования по нашей тематике в Казани, которые показали, что в городе пока нет сильных объектов редевелопмента, которые были бы трансформированы в лофт-кварталы. Мы готовы восполнить этот пробел… Известно, что на благоустройство набережной озера Кабан, на берегу которого расположен «Красный Восток», выделены федеральные деньги и проводился международный архитектурный конкурс. Нам бы хотелось, чтобы красно-кирпичные корпуса фабрики отлично вписались в окружающий пейзаж. А бывшая промышленная территория стала новым центром притяжения города.

На благоустройство набережной озера Кабан, на берегу которого расположен «Красный Восток», выделены федеральные деньги и проводился международный архитектурный конкурс. Фото Максима Платонова

Собственник планирует вложить порядка 110 тысяч рублей в каждый квадратный метр

— Нельзя сказать, что у нас в городе совсем нет лофтов, есть, например, «Фабрика Алафузова». Не изучали их опыт?

— Мы понимаем конкурентную зону, знаем, как сделать, чтобы проекты дополняли друг друга в силу своей специализации. Делать два одинаковых проекта смысла нет.

— Вы уже приступили к работе над концепцией?

— Мы завершили эскизный проект концепции, окончательный вариант должен появиться в ближайшее время.

— В каком состоянии сейчас здание завода Петцольда?

— Могу сказать, что собственник планирует большие капиталовложения в этот объект, так как он находится отчасти в руинированном состоянии: у некоторых корпусов, например, нет крыши… А если учитывать, что часть строений завода Петцольда являются памятником архитектуры, то придется еще соблюдать и жесткие требования по реконструкции. Все должно быть качественно сделано, и владелец понимает всю ответственность, которую он несет.

Собственник планирует вложить порядка 110 тысяч рублей в каждый квадратный метр, т.е. это достаточно большие деньги. Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд рублей.

Окончательный вариант концепции должен появиться в ближайшее время

Пристань на Кабане и прогулочная площадь у завода Петцольда

— На общем плане презентации loft-квартала видно пристань на набережной Кабана и некое общественное пространство перед зданием завода Петцольда — что это будет?

Это будет общественное пространство, где будут регулярно проводиться мероприятия для жителей города и для резидентов loft-квартала. Летом расположатся веранды кафе и ресторанов. В ближайшее время мы приступаем к планированию событий на этой площадке на год вперед.

Пристань представляет собой один из вариантов развития набережной, предложение пока на утверждении.

— Какие площади получат арендаторы и как они будут распределены?

— В качестве арендаторов мы видим в большей степени сотрудников креативных индустрий. Под промышленный и современный дизайн мы отводим 40%, мастерские — 12%, медиа и ИТ — 14%. Для досуговых и образовательных компаний — 15%, сервисные услуги: финансы — 5%, здоровье и красота — 7%. Современный городской бизнес — 7%.

Помещения будут сдаваться по принципу «shell&core», т.е. без отделки. Арендаторы сами будут организовывать пространство под себя. Поэтому для нас важно ввести этот объект в эксплуатацию и «технически»: реставрировать стены, крышу, подготовить здание под отделку и, конечно, сделать благоустройство территории.

Серргей Камлюк: «Нам бы хотелось, чтобы красно-кирпичные корпуса фабрики отлично вписались в окружающий пейзаж. А бывшая промышленная территория стала новым центром притяжения города»

— «Эдельвейс групп» будет единственным инвестором в этом проекте?

— На сегодняшний день у нас нет информации, что там будет еще один или несколько инвесторов. Что касается якорных арендаторов, то их список в стадии формирования. Интерес есть, и это радует.

— По каким этапам и в какие сроки пройдет реконструкция всего loft-квартала?

— У нас запланировано всего три очереди. В третьем квартале 2018 будет сдана первая, а в целом объект планируется сдать к 2020 году.

ОПРОС
  • Лев Жаржевский

    Лев Жаржевский казанский краевед и колумнист «Реального времени»

    Если они сумеют сделать так, что это будет интересно, и объект будет сохранен физически, будет хорошо. Я всегда доволен, если здание сохраняется — это подлинник, а что в нем будет — другой вопрос. Пусть будет, как «Винзавод» или другой лофт, лишь бы было небезобразно и в том виде, в каком оно было исторически.

  • Андрей Питулов

    Андрей Питулов основатель лофта «Фабрика Алафузова»

    В Москве много разных лофтов. «Даниловские мануфактуры», «Красная роза» и «Винзавод» — это одна категория, которая работает в формате галерейного пространства, они сдают задорого свои помещения разным фирмам. В противоположность им, на мой взгляд, идут центр дизайна Artplay и московский дизайн-завод «Флакон», которые работают с креативными индустриями. Мы тоже больше с ними стараемся работать, в формате пространства для фестивалей, event-пространства. Поэтому формат, который они собираются занять, т.е. loft-квартал для бизнеса, и, как я понимаю, с деньгами у них все нормально, они сделают все красиво и богато, думаю, этот формат найдет своего потребителей. Возможно, в виде состоявшихся архитектурных фирм, каких-то галерей, которые переедут с других своих площадей в новые помещения, которые круто позиционируются.

    Думаю, в лофтах сейчас есть определенный потенциал и востребованность. Я это ощущаю хотя бы по количеству звонков об аренде площадей, которые в этом году на порядок увеличились. Если раньше их было вообще мало, а сейчас практически каждый день звонят и спрашивают. Просто мы не всегда можем удовлетворить их потребности, у нас своя специфика: мы не делим площади на более мелкие помещения. А они, я в этом уверен, найдут своего потребителя. Даже более того, мне кажется, когда этот пивзавод сделают, будет некий бум в виде развития подобных проектов. Все равно в Казани еще много разных заводов, фабрик, и они будут развиваться. Тот же «Флакон» интересуется «Адонисом», планирует туда зайти. Поэтому все у нас впереди, это будет, может, мы как раз и дожили до этого. Потому что тот проект, который я затеял 4 года назад, он, конечно, был такой абсолютно новаторский. Приходилось каждому объяснять, что такое лофт. Сейчас объяснять это людям уже не надо, все понимают и различают: настоящий лофт от ненастоящего, псевдолофт от имитации под лофт и т. д. Многие хотят, чтобы это было именно место с историей, как на «Винзаводе», все-таки это место с промышленной историей равно, как и у нас. Ну и молодежь подрастает: те же самые люди 3-4 года назад институты заканчивали, а сейчас у них свои бизнесы, пусть мелкие, но креативные. Поэтому, думаю, это дело будет жить.

  • Александр Дембич

    Александр Дембич Заведующий кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ

    Что могу сказать по этому поводу? На самом деле то, что они предлагают — это что-то более развернутое в плане пространственного сценария, похожего на наш центр «Смена», «Аlafuzov-loft» и другие. Но, вы же видите, они у нас очень слабо функционируют. «Смена» еще более или менее, а остальные вообще простаивают. Честно говоря, не очень уверен, что выбранные функции будут привлекательны для использования и будут иметь какой-то реальный сценарий жизни, который принесет им прибыль. Москва — это другое дело, все-таки столица страны, город огромный, агломерация в 15 млн человек. И там таких центров 5-7, наверное, на всю Москву, и они более или менее с разным успехом функционируют. Казань многократно меньше, а вокруг Казани, можно сказать, интеллектуальная пустыня. И близлежащих городов с активной творческой жизнью нет, чтобы их жители сюда приезжали и принимали участие в этом деле. Поэтому я не очень верю в этот успех. Что касается проектного решения, ничего не могу сказать, поскольку не видел. Но выбранный сценарий жизнедеятельности этого объекта у меня вызывает сильные сомнения.

Василя Ширшова
Справка

«Красный Восток» — комплекс красно-кирпичных зданий пивоваренного завода 1892 г. постройки на улице Тукая в центре Казани на набережной озера Кабан. Образец промышленной архитектуры конца XIX — начала XX веков. К реконструкции комплекса планировали приступить еще в 2012 году, но проект долго не могли согласовать с Минкультом РТ. Предыдущую концепцию комплекса в 2014 году разработал ЗАО «Казанский Гипронииавиапром». Тогда инвестор планировал разместить на территории бывшего завода пивной ресторан, арт-кафе для молодежи, гостиницу и даже жилой комплекс. В новой концепции loft-квартала частично сохраняются элементы предыдущей, в частности — это два крыла у главного здания завода Петцольда. Из новшеств: на площади перед одним из этих зданий создается большое общественное пространство, а на набережной построят пристань. Владелец земли и зданий — «Эдельвейс групп» Айрата и Илшата Хайруллиных. Loft-квартал состоит из 15 зданий, общая площадь проекта 14 000 кв. м. Сдача первой очереди — III квартал 2018 г.

Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:08
    Для сохранения архитектуры старой Казани несомненный плюс. Хайруллины вкладывают свои деньги, при этом не факт, что проект окупится. Удачи братьям, дай Бог, чтобы все получилось!
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  • Анонимно 07:30
    Лофт это просто замечательно, но лофт требует богатых горожан.
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  • Анонимно 08:56
    круто, что стали современные пространства строить
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  • Анонимно 08:56
    Это все происки Фишман :)
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  • Анонимно 11:15
    Это задание президента а Фишман, как всегда, лишь делает вид что при деле.
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  • Анонимно 11:48
    лофты будут востребованы, потому что это удобные пространства
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