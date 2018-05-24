Братья Хайруллины в завод Петцольда привнесут дух московских loft-кварталов

Хозяева «Эдельвейс групп» пригласили столичных специалистов придумать новый облик пивзаводу «Красный Восток» на набережной Кабана

Зданию завода «Красный Восток» на берегу Кабана вновь придумают новый облик. Напомним, реконструкция объекта планировалась еще несколько лет назад, но к ней пока не приступили. Этой весной собственник «Эдельвейс групп» пригласил из Москвы новых специалистов для создания концепции, брокериджа и проведения маркетинговых мероприятий loft-квартала. Столичный консультант планирует выполнить объект в духе популярных московских лофтов, таких как «Даниловские мануфактуры» или «Красная роза». Подробнее о том, в каком виде перед казанцами предстанет знаменитый завод Петцольда в интервью «Реальному времени» рассказал Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key Capital.

По примеру московских лофтов «Красная роза», «Даниловские мануфактуры» или «Винзавод»

— Сергей Викторович, вам известно, почему затянулась реконструкция лофт-квартала «Красный Восток»?



— Вопрос нашей компетенции — консультирование и ускорение реализации проекта. Сегодня мы пока в общих чертах можем говорить о том, что собираемся сделать, и в каком направлении будем двигаться. Физическое состояние объекта оставляет желать лучшего, поэтому редевелопмемент территории будет проходить в несколько этапов. Наша цель, которая соответствует задаче, поставленной собственником, сделать хороший качественный объект наподобие московских известных loft-кварталов «Красная роза», «Даниловская мануфактура» или «Винзавод». Москва в этом отношении показывает отличный пример. В ходе работы над «Красным Востоком» мы знакомили наших казанских коллег с этими проектами, показывали их преимущества и недостатки.

В тоже время, мы проводили предварительные исследования по нашей тематике в Казани, которые показали, что в городе пока нет сильных объектов редевелопмента, которые были бы трансформированы в лофт-кварталы. Мы готовы восполнить этот пробел… Известно, что на благоустройство набережной озера Кабан, на берегу которого расположен «Красный Восток», выделены федеральные деньги и проводился международный архитектурный конкурс. Нам бы хотелось, чтобы красно-кирпичные корпуса фабрики отлично вписались в окружающий пейзаж. А бывшая промышленная территория стала новым центром притяжения города.

На благоустройство набережной озера Кабан, на берегу которого расположен «Красный Восток», выделены федеральные деньги и проводился международный архитектурный конкурс. Фото Максима Платонова



Собственник планирует вложить порядка 110 тысяч рублей в каждый квадратный метр

— Нельзя сказать, что у нас в городе совсем нет лофтов, есть, например, «Фабрика Алафузова». Не изучали их опыт?



— Мы понимаем конкурентную зону, знаем, как сделать, чтобы проекты дополняли друг друга в силу своей специализации. Делать два одинаковых проекта смысла нет.

— Вы уже приступили к работе над концепцией?

— Мы завершили эскизный проект концепции, окончательный вариант должен появиться в ближайшее время.

— В каком состоянии сейчас здание завода Петцольда?

— Могу сказать, что собственник планирует большие капиталовложения в этот объект, так как он находится отчасти в руинированном состоянии: у некоторых корпусов, например, нет крыши… А если учитывать, что часть строений завода Петцольда являются памятником архитектуры, то придется еще соблюдать и жесткие требования по реконструкции. Все должно быть качественно сделано, и владелец понимает всю ответственность, которую он несет.

Собственник планирует вложить порядка 110 тысяч рублей в каждый квадратный метр, т.е. это достаточно большие деньги. Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд рублей.



Окончательный вариант концепции должен появиться в ближайшее время



Пристань на Кабане и прогулочная площадь у завода Петцольда

— На общем плане презентации loft-квартала видно пристань на набережной Кабана и некое общественное пространство перед зданием завода Петцольда — что это будет?

— Это будет общественное пространство, где будут регулярно проводиться мероприятия для жителей города и для резидентов loft-квартала. Летом расположатся веранды кафе и ресторанов. В ближайшее время мы приступаем к планированию событий на этой площадке на год вперед.

Пристань представляет собой один из вариантов развития набережной, предложение пока на утверждении.

— Какие площади получат арендаторы и как они будут распределены?

— В качестве арендаторов мы видим в большей степени сотрудников креативных индустрий. Под промышленный и современный дизайн мы отводим 40%, мастерские — 12%, медиа и ИТ — 14%. Для досуговых и образовательных компаний — 15%, сервисные услуги: финансы — 5%, здоровье и красота — 7%. Современный городской бизнес — 7%.

Помещения будут сдаваться по принципу «shell&core», т.е. без отделки. Арендаторы сами будут организовывать пространство под себя. Поэтому для нас важно ввести этот объект в эксплуатацию и «технически»: реставрировать стены, крышу, подготовить здание под отделку и, конечно, сделать благоустройство территории.

Серргей Камлюк: «Нам бы хотелось, чтобы красно-кирпичные корпуса фабрики отлично вписались в окружающий пейзаж. А бывшая промышленная территория стала новым центром притяжения города»

— «Эдельвейс групп» будет единственным инвестором в этом проекте?

— На сегодняшний день у нас нет информации, что там будет еще один или несколько инвесторов. Что касается якорных арендаторов, то их список в стадии формирования. Интерес есть, и это радует.



— По каким этапам и в какие сроки пройдет реконструкция всего loft-квартала?

— У нас запланировано всего три очереди. В третьем квартале 2018 будет сдана первая, а в целом объект планируется сдать к 2020 году.

ОПРОС

Лев Жаржевский казанский краевед и колумнист «Реального времени» Если они сумеют сделать так, что это будет интересно, и объект будет сохранен физически, будет хорошо. Я всегда доволен, если здание сохраняется — это подлинник, а что в нем будет — другой вопрос. Пусть будет, как «Винзавод» или другой лофт, лишь бы было небезобразно и в том виде, в каком оно было исторически.

Андрей Питулов основатель лофта «Фабрика Алафузова» В Москве много разных лофтов. «Даниловские мануфактуры», «Красная роза» и «Винзавод» — это одна категория, которая работает в формате галерейного пространства, они сдают задорого свои помещения разным фирмам. В противоположность им, на мой взгляд, идут центр дизайна Artplay и московский дизайн-завод «Флакон», которые работают с креативными индустриями. Мы тоже больше с ними стараемся работать, в формате пространства для фестивалей, event-пространства. Поэтому формат, который они собираются занять, т.е. loft-квартал для бизнеса, и, как я понимаю, с деньгами у них все нормально, они сделают все красиво и богато, думаю, этот формат найдет своего потребителей. Возможно, в виде состоявшихся архитектурных фирм, каких-то галерей, которые переедут с других своих площадей в новые помещения, которые круто позиционируются. Думаю, в лофтах сейчас есть определенный потенциал и востребованность. Я это ощущаю хотя бы по количеству звонков об аренде площадей, которые в этом году на порядок увеличились. Если раньше их было вообще мало, а сейчас практически каждый день звонят и спрашивают. Просто мы не всегда можем удовлетворить их потребности, у нас своя специфика: мы не делим площади на более мелкие помещения. А они, я в этом уверен, найдут своего потребителя. Даже более того, мне кажется, когда этот пивзавод сделают, будет некий бум в виде развития подобных проектов. Все равно в Казани еще много разных заводов, фабрик, и они будут развиваться. Тот же «Флакон» интересуется «Адонисом», планирует туда зайти. Поэтому все у нас впереди, это будет, может, мы как раз и дожили до этого. Потому что тот проект, который я затеял 4 года назад, он, конечно, был такой абсолютно новаторский. Приходилось каждому объяснять, что такое лофт. Сейчас объяснять это людям уже не надо, все понимают и различают: настоящий лофт от ненастоящего, псевдолофт от имитации под лофт и т. д. Многие хотят, чтобы это было именно место с историей, как на «Винзаводе», все-таки это место с промышленной историей равно, как и у нас. Ну и молодежь подрастает: те же самые люди 3-4 года назад институты заканчивали, а сейчас у них свои бизнесы, пусть мелкие, но креативные. Поэтому, думаю, это дело будет жить.

Александр Дембич Заведующий кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Что могу сказать по этому поводу? На самом деле то, что они предлагают — это что-то более развернутое в плане пространственного сценария, похожего на наш центр «Смена», «Аlafuzov-loft» и другие. Но, вы же видите, они у нас очень слабо функционируют. «Смена» еще более или менее, а остальные вообще простаивают. Честно говоря, не очень уверен, что выбранные функции будут привлекательны для использования и будут иметь какой-то реальный сценарий жизни, который принесет им прибыль. Москва — это другое дело, все-таки столица страны, город огромный, агломерация в 15 млн человек. И там таких центров 5-7, наверное, на всю Москву, и они более или менее с разным успехом функционируют. Казань многократно меньше, а вокруг Казани, можно сказать, интеллектуальная пустыня. И близлежащих городов с активной творческой жизнью нет, чтобы их жители сюда приезжали и принимали участие в этом деле. Поэтому я не очень верю в этот успех. Что касается проектного решения, ничего не могу сказать, поскольку не видел. Но выбранный сценарий жизнедеятельности этого объекта у меня вызывает сильные сомнения.

Василя Ширшова