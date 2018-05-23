Бречалов позвал на помощь Рустама Минниханова спасти удмуртский завод

«Татнефть» оттягивает формирование производственной программы «Ижметмаша», чтобы погасить 3-миллиардный долг перед своими банками?

Власти Удмуртии, ищущие стратегических партнеров для спасения от банкротства «Ижевского завода металлургии и машиностроения», похоже, «проглотили» новую порцию обещаний «Татнефти». В то время как глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о достижении договоренности с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым о перезапуске «Ижметмаша», татарстанские кредиторы — московский банк «Зенит» и казанский «АК БАРС» Банк — до сих пор не получили от своего акционера «Татнефти» конкретной программы погашения долгов завода на 3 млрд рублей. Почему «Татнефть» не решается заново зажечь огонь в потухшей кузнице Ижевска, разбирался корреспондент «Реального времени».

Как Бречалов уговорил Минниханова



После полутора лет, потраченных правительством Удмуртии на извлечение из глубокой долговой ямы «Ижевского завода металлургии и машиностроения», переговоры с татарстанскими кредиторами поднялись на уровень руководителей двух республик. В мае этого года главе Удмуртии Александру Бречалову удалось подключить к решению проблемы лично президента Татарстана Рустама Минниханова, которому, судя по всему, придется до конца держать на контроле загадочный инвестиционный экзерсис «Татнефти». Как сообщил Бречалов, переговоры с флагманом нефтянки Татарстана в середине мая завершились благополучно — завод будет сдвинут с мертвой точки. «9 июля «Ижметмаш» будет перезапущен, — заявил он журналистам. — Переговоры с «Татнефтью» закончились, я общался с Миннихановым. Мы сохранили предприятие полностью», — победоносно отчитался удмуртский глава, дав понять, что сага по спасению металлургического производства близится к оптимистичному финалу.

Напомним, что Бречалов неоднократно встречался с руководством «Татнефти» по поводу восстановления производства, но особых результатов это не приносило. Максимум, что удалось — это подписать с «Татнефтью» в середине марта «дорожную карту» сроком на полтора месяца (ответственный — заместитель гендиректора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев). Юридической ценности этот документ не представлял.

Бречалов неоднократно встречался с руководством «Татнефти», но максимум, что удалось — это подписать с «Татнефтью» «дорожную карту». Фото udmurt.ru



«Зенит» и «АК БАРС» Банк перекредитовали на 3 млрд рублей

Экстренные новости о критическом положении «Ижметмаша», находящегося под контролем оффшорных компаний «Татнефти», начали появляться на информационных лентах с конца прошлого года. Резонанс понятен — речь идет об одном из градообразующих предприятий Ижевска с тысячным штатом работников, многие из которых рисковали оказаться на улице.

По данным «Спарк-Интерфакс», учредителем «Ижметмаша» значится люксембурская компания Rosiris Investment SA, которой принадлежит 99% акций АО. Однако фактические бенефициары предприятия, по утверждению нескольких источников, тесно связанных с «Татнефтью», — это банки «Зенит» и «АК БАРС» Банк, близкие к головной татарстанской нефтяной компании. По их данным, эти банки, начиная с 2015 года, активно кредитовали «Ижметмаш». За три года общая сумма кредитов составила почти 3 млрд рублей, рассказали «Реальному времени» на предприятии.

В январе этого года «Ижметмаш» был признан несостоятельным должником и попал под процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. Ожидается, что 5 июля арбитражный суд Удмуртии заслушает отчет временного управляющего Альберта Банных о финансовом положении предприятия и определит его дальнейшую судьбу — ввести конкурное производство с распродажей имущества или завершить процедуру наблюдения подписанием мирового соглашения с кредиторами.

В январе этого года «Ижметмаш» был признан несостоятельным должником и попал под процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. Фото rupec.ru

Удмуртия тащит на «мировую»

Глава Удмуртии сообщил журналистам, на каких условиях татарстанские банки-кредиторы согласились снять финансовую блокаду с собственного завода. Из его речи следовало, что наиболее ликвидные активы «Ижметмаша» по решению кредиторов будут внесены в капитал нового юридического лица. «Действующие работники не только сохранят работу, возможно, понадобится нанимать новых сотрудников», — подчеркнул он.

Заметим, что эта схема возможна при условии подписания мирового соглашения с кредиторами, так как они должны дать согласие на передачу имущества новому юридическому лицу. В этом случае должник обязан представить программу восстановления платежеспособности предприятия, чтобы расплатиться с кредиторами в течение 5 лет, отметил временный управляющий Альберт Банных.

— Это означает, что «Татнефть» должна притащить портфель заказов, чтобы новое юридическое лицо смогло рассчитаться с АББ и «Зенитом» по кредитам на 3 млрд рублей, — говорит источник, близкий к предприятию. — А в мировом соглашении прописать обязательства, в течение какого срока производитель погасит долг.

«Татнефть» не обсуждает программу с банками

Однако кредитор «АК БАРС» Банк, объем заявленных требований которого составляет 1,3 млрд рублей, так и не получил от «Татнефти» проекта по загрузке предприятия. По словам высокопоставленного источника «Реального времени» в АББ, нефтяная компания до сих пор не проводила с банком предварительных расчетов объема производства на заводе, необходимого для погашения этих долговых требований. «Мировое соглашение будет возможно при единственном варианте: нам должны показать, за счет чего должник погасит долги. Насколько я знаю, пока ясности нет», — рассказал он. Представитель АББ подтвердил, что после введения наблюдения на «Ижметмаше» банк подал в арбитраж 12 требований на 1,4 млрд рублей.

— Формально АББ, как и остальные кредиторы, пока не имеет юридического статуса кредитора. Обоснованность требований будет рассматриваться 28—30 мая, после чего они будут закреплены, — рассказал он. «Дальнейшие действия Банка в отношении ОАО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» будут определены после того, как предприятием будет представлен план дальнейшего развития», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АББ. В банке пояснили, что завод получал кредиты «в целях финансирования рентабельных проектов и модернизации производства». Стоит добавить, что «Татнефть» с 2017 года является одним из совладельцев АББ: ей напрямую принадлежит 10,4% акций банка.

Наиболее крупным кредитором ижевского завода является московский банк «Зенит», который принадлежит «Татнефти» уже большей частью. Фото 101bank.net

Впрочем, наиболее крупным кредитором ижевского завода является московский банк «Зенит», который принадлежит «Татнефти» уже большей частью. По словам источников, этот банк подал в суд требования на 1,5—1,7 млрд рублей. В «Зените» наш запрос оставили без ответа.

Временный управляющий Альберт Банных уточнил, что в настоящее время идет подача требований всех кредиторов предприятия, которые будут проверяться в арбитраже с 28 мая по 19 июня. После этого будет определен реестр кредиторов и их позиции в нем. Он не исключает, что процедура наблюдения может растянуться на гораздо больший срок, чем ожидают власти.

Бугульминский механический: резать по-живому не стали

Отсутствие конкретной программы спасения «Ижметмаша» вполне объяснимо. В конце прошлого года «Татнефть» искала возможность перебросить на ижевский завод часть своих заказов по выпуску нефтепромыслового оборудования с «Бугульминского механического завода», но в итоге не стала резать по-живому, оставив «Ижметмаш» без работы. Других вариантов у нефтяной компании под рукой не оказалось; все-таки ижевский завод — непрофильный актив для «Татнефти».

Как рассказали нам источники, знакомые с ситуацией, «Ижметмаш» появился в результате реструктуризации экс-гиганта — производителя оборудования для бумажно-целлюлозной промышленности «Буммаш» миллиардера Игоря Шамиса. Люксембурская компания Rosiris Investment SA оказалась третьим с 2008 года владельцем старейшего российского предприятия. Оно досталось ей после провального проекта Шамиса, выкупившего завод за 1,35 млрд руб. Десять лет назад глава обанкротившейся «Объединенной промышленно-инвестиционной корпорации» рассчитывал перепрофилировать предприятие под выпуск сменных инструментов для прокатных станов, но прогорел и через три года перепродал актив структурам «Татнефти».

К 2011 году, когда Шамис продал завод татарстанским банкам, предприятие имело возможность увеличить производство в 4 раза. По словам источника, близкого к «Татнефти», банки приобрели актив для дальнейшей перепродажи, но не находили подходящего покупателя. «До 2016 года производство «Ижметмаша» являлось рентабельным за счет заказов «Ростеха», поэтому он оставался под крылом управляющей компании АББ и «Зенита», — отмечает он.

«Ижметмаш» появился в результате реструктуризации производителя оборудования для бумажно-целлюлозной промышленности «Буммаш» миллиардера Игоря Шамиса. Фото baltictimes.com

Политические «обещалки» для народа?

— Заявление о запуске производства 9 июля — скорее политическое, чем реальное, — недоверчиво отнесся к словам Бречалова представитель кредитора предприятия. — Они могут называть любую дату — у министров все быстро решается! А как это сделать? Откуда деньги брать? Сегодня у завода денег нет, как нет и заказов. Создать новое акционерное общество в рамках мирового соглашения? Тогда «Татнефть» должна закрыть требования банков и стать единственным кредитором. Исполнение обязательств должника третьим лицом никто не отменял, все это возможно, только казус в том, что «Татнефть» должна будет простить долги сама себе и войти в реку дважды. Пойдет ли она на это? У нас только догадки. Все это похоже на бла-бла по-русски: проглотили очередную порцию сладких обещаний «Татнефти» и ждем расцвета.

В «Татнефти» от комментариев воздержались.