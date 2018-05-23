Бречалов позвал на помощь Рустама Минниханова спасти удмуртский завод
«Татнефть» оттягивает формирование производственной программы «Ижметмаша», чтобы погасить 3-миллиардный долг перед своими банками?
Власти Удмуртии, ищущие стратегических партнеров для спасения от банкротства «Ижевского завода металлургии и машиностроения», похоже, «проглотили» новую порцию обещаний «Татнефти». В то время как глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о достижении договоренности с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым о перезапуске «Ижметмаша», татарстанские кредиторы — московский банк «Зенит» и казанский «АК БАРС» Банк — до сих пор не получили от своего акционера «Татнефти» конкретной программы погашения долгов завода на 3 млрд рублей. Почему «Татнефть» не решается заново зажечь огонь в потухшей кузнице Ижевска, разбирался корреспондент «Реального времени».
Как Бречалов уговорил Минниханова
После полутора лет, потраченных правительством Удмуртии на извлечение из глубокой долговой ямы «Ижевского завода металлургии и машиностроения», переговоры с татарстанскими кредиторами поднялись на уровень руководителей двух республик. В мае этого года главе Удмуртии Александру Бречалову удалось подключить к решению проблемы лично президента Татарстана Рустама Минниханова, которому, судя по всему, придется до конца держать на контроле загадочный инвестиционный экзерсис «Татнефти». Как сообщил Бречалов, переговоры с флагманом нефтянки Татарстана в середине мая завершились благополучно — завод будет сдвинут с мертвой точки. «9 июля «Ижметмаш» будет перезапущен, — заявил он журналистам. — Переговоры с «Татнефтью» закончились, я общался с Миннихановым. Мы сохранили предприятие полностью», — победоносно отчитался удмуртский глава, дав понять, что сага по спасению металлургического производства близится к оптимистичному финалу.
Напомним, что Бречалов неоднократно встречался с руководством «Татнефти» по поводу восстановления производства, но особых результатов это не приносило. Максимум, что удалось — это подписать с «Татнефтью» в середине марта «дорожную карту» сроком на полтора месяца (ответственный — заместитель гендиректора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев). Юридической ценности этот документ не представлял.
«Зенит» и «АК БАРС» Банк перекредитовали на 3 млрд рублей
Экстренные новости о критическом положении «Ижметмаша», находящегося под контролем оффшорных компаний «Татнефти», начали появляться на информационных лентах с конца прошлого года. Резонанс понятен — речь идет об одном из градообразующих предприятий Ижевска с тысячным штатом работников, многие из которых рисковали оказаться на улице.
По данным «Спарк-Интерфакс», учредителем «Ижметмаша» значится люксембурская компания Rosiris Investment SA, которой принадлежит 99% акций АО. Однако фактические бенефициары предприятия, по утверждению нескольких источников, тесно связанных с «Татнефтью», — это банки «Зенит» и «АК БАРС» Банк, близкие к головной татарстанской нефтяной компании. По их данным, эти банки, начиная с 2015 года, активно кредитовали «Ижметмаш». За три года общая сумма кредитов составила почти 3 млрд рублей, рассказали «Реальному времени» на предприятии.
В январе этого года «Ижметмаш» был признан несостоятельным должником и попал под процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. Ожидается, что 5 июля арбитражный суд Удмуртии заслушает отчет временного управляющего Альберта Банных о финансовом положении предприятия и определит его дальнейшую судьбу — ввести конкурное производство с распродажей имущества или завершить процедуру наблюдения подписанием мирового соглашения с кредиторами.
Удмуртия тащит на «мировую»
Глава Удмуртии сообщил журналистам, на каких условиях татарстанские банки-кредиторы согласились снять финансовую блокаду с собственного завода. Из его речи следовало, что наиболее ликвидные активы «Ижметмаша» по решению кредиторов будут внесены в капитал нового юридического лица. «Действующие работники не только сохранят работу, возможно, понадобится нанимать новых сотрудников», — подчеркнул он.
Заметим, что эта схема возможна при условии подписания мирового соглашения с кредиторами, так как они должны дать согласие на передачу имущества новому юридическому лицу. В этом случае должник обязан представить программу восстановления платежеспособности предприятия, чтобы расплатиться с кредиторами в течение 5 лет, отметил временный управляющий Альберт Банных.
— Это означает, что «Татнефть» должна притащить портфель заказов, чтобы новое юридическое лицо смогло рассчитаться с АББ и «Зенитом» по кредитам на 3 млрд рублей, — говорит источник, близкий к предприятию. — А в мировом соглашении прописать обязательства, в течение какого срока производитель погасит долг.
«Татнефть» не обсуждает программу с банками
Однако кредитор «АК БАРС» Банк, объем заявленных требований которого составляет 1,3 млрд рублей, так и не получил от «Татнефти» проекта по загрузке предприятия. По словам высокопоставленного источника «Реального времени» в АББ, нефтяная компания до сих пор не проводила с банком предварительных расчетов объема производства на заводе, необходимого для погашения этих долговых требований. «Мировое соглашение будет возможно при единственном варианте: нам должны показать, за счет чего должник погасит долги. Насколько я знаю, пока ясности нет», — рассказал он. Представитель АББ подтвердил, что после введения наблюдения на «Ижметмаше» банк подал в арбитраж 12 требований на 1,4 млрд рублей.
— Формально АББ, как и остальные кредиторы, пока не имеет юридического статуса кредитора. Обоснованность требований будет рассматриваться 28—30 мая, после чего они будут закреплены, — рассказал он. «Дальнейшие действия Банка в отношении ОАО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» будут определены после того, как предприятием будет представлен план дальнейшего развития», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АББ. В банке пояснили, что завод получал кредиты «в целях финансирования рентабельных проектов и модернизации производства». Стоит добавить, что «Татнефть» с 2017 года является одним из совладельцев АББ: ей напрямую принадлежит 10,4% акций банка.
Впрочем, наиболее крупным кредитором ижевского завода является московский банк «Зенит», который принадлежит «Татнефти» уже большей частью. По словам источников, этот банк подал в суд требования на 1,5—1,7 млрд рублей. В «Зените» наш запрос оставили без ответа.
Временный управляющий Альберт Банных уточнил, что в настоящее время идет подача требований всех кредиторов предприятия, которые будут проверяться в арбитраже с 28 мая по 19 июня. После этого будет определен реестр кредиторов и их позиции в нем. Он не исключает, что процедура наблюдения может растянуться на гораздо больший срок, чем ожидают власти.
Бугульминский механический: резать по-живому не стали
Отсутствие конкретной программы спасения «Ижметмаша» вполне объяснимо. В конце прошлого года «Татнефть» искала возможность перебросить на ижевский завод часть своих заказов по выпуску нефтепромыслового оборудования с «Бугульминского механического завода», но в итоге не стала резать по-живому, оставив «Ижметмаш» без работы. Других вариантов у нефтяной компании под рукой не оказалось; все-таки ижевский завод — непрофильный актив для «Татнефти».
Как рассказали нам источники, знакомые с ситуацией, «Ижметмаш» появился в результате реструктуризации экс-гиганта — производителя оборудования для бумажно-целлюлозной промышленности «Буммаш» миллиардера Игоря Шамиса. Люксембурская компания Rosiris Investment SA оказалась третьим с 2008 года владельцем старейшего российского предприятия. Оно досталось ей после провального проекта Шамиса, выкупившего завод за 1,35 млрд руб. Десять лет назад глава обанкротившейся «Объединенной промышленно-инвестиционной корпорации» рассчитывал перепрофилировать предприятие под выпуск сменных инструментов для прокатных станов, но прогорел и через три года перепродал актив структурам «Татнефти».
К 2011 году, когда Шамис продал завод татарстанским банкам, предприятие имело возможность увеличить производство в 4 раза. По словам источника, близкого к «Татнефти», банки приобрели актив для дальнейшей перепродажи, но не находили подходящего покупателя. «До 2016 года производство «Ижметмаша» являлось рентабельным за счет заказов «Ростеха», поэтому он оставался под крылом управляющей компании АББ и «Зенита», — отмечает он.
Политические «обещалки» для народа?
— Заявление о запуске производства 9 июля — скорее политическое, чем реальное, — недоверчиво отнесся к словам Бречалова представитель кредитора предприятия. — Они могут называть любую дату — у министров все быстро решается! А как это сделать? Откуда деньги брать? Сегодня у завода денег нет, как нет и заказов. Создать новое акционерное общество в рамках мирового соглашения? Тогда «Татнефть» должна закрыть требования банков и стать единственным кредитором. Исполнение обязательств должника третьим лицом никто не отменял, все это возможно, только казус в том, что «Татнефть» должна будет простить долги сама себе и войти в реку дважды. Пойдет ли она на это? У нас только догадки. Все это похоже на бла-бла по-русски: проглотили очередную порцию сладких обещаний «Татнефти» и ждем расцвета.
В «Татнефти» от комментариев воздержались.
комментарии