Итоги дня: теракт в «Крокус Сити Холле», Билялетдинов покинул «Ак Барс», гепатит в лицее Царево Village
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей в пятницу, 22 марта:
- В «Крокус Сити Холле» в Москве произошла стрельба. Затем в здании начался пожар. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
- В СИЗО Москвы отправили бывшего зампрокурора Казани Нафиева по делу о взятке. Замоскворецкий райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте задержанного Гумера Нафиева, бывшего заместителя прокурора Казани. Он отправлен в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)
- Россияне начали больше тратиться на услуги такси. В 2023 году они совершили 75 миллионов транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 миллиарда рублей. Спрос на услуги перевозчиков вырос на 8%, а объем трат — на 27%.
- В парке Тысячелетия в Казани заменят ограждения и высадят более 20 тысяч кустов. В городе продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. На очереди парк Тысячелетия, который был благоустроен почти 19 лет назад.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева российской экономики. По ее словам, один из показателей уровня перегрева — инфляция, и сейчас можно говорить о том, что пик перегрева уже пройден. Глава ЦБ объясняла, что перегрев экономики возникает из-за усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением.
- 1 апреля в Москве определят кандидата на пост главы Верховного суда Татарстана. На важный пост претендуют заместитель председателя по уголовным делам Верховного суда РТ Максим Беляев, заместитель председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радик Габдуллин и председатель Зеленодольского горсуда Татарстана Азат Гильмутдинов.
- Госдума рассмотрит законопроект о включении периодов военной службы в страховой стаж. В первом чтении она рассмотрит законопроект о включении периодов военной службы в страховой стаж для назначений страховых пенсий по старости. Это позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при назначении пенсии за выслугу лет стаж военной службы.
- Эльвира Набиуллина предложила распространить систему страхования вкладов на именные электронные кошельки. Председатель Банка России выступила с предложением распространить систему страхования вкладов (ССВ) на средства, находящиеся на электронных кошельках. По ее словам, это могут быть только идентифицированные электронные кошельки, чтобы можно было определить получателя страховой защиты.
- В 18 казанских школах и одном ссузе появятся специальные классы, оснащенные оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников.
- Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На заседании в пятницу, 22 марта, Центробанк РФ не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 16%. Этот шаг был ожидаем и прогнозируем. Ранее о таком исходе предупреждали финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем».
- В Татарстане в этом году в первый класс пойдут более 51,5 тысячи детей.
- В лицее Царево Village гепатит: выявлено два случая, проводится вакцинация. В лицее в жилом комплексе «Царево Village» в марте зарегистрированы два случая заболевания гепатитом А школьников разных классов. Проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе заключительная дезинфекция.
- В Казани произошел пожар на территории завода ЖБИ «Кулонстрой». По прибытии пожарных подразделений происходило горение строительного мусора внутри галереи между двумя неэксплуатируемыми производственными зданиями, находящимися в стадии демонтажа. На тушение поданы четыре ствола, созданы два боевых участка. Пострадавших нет.
- Кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки для постройки дороги. Площадь изымаемого участка составляет 517 квадратных метров. Участок расположен в Спасском районе республики и принадлежит ООО «Восточная земельная компания».
- Рустам Минниханов отправил в отставку главу управления ЗАГС Татарстана. От должности освободили начальника республиканского управления ЗАГС Гульшат Нигматуллину. Соответствующий указ раис Татарстана подписал 21 марта.
- Россияне стали чаще покупать авиабилеты бизнес-класса. Чаще всего повышенный класс обслуживания выбирают для путешествий за границу. Внутренние направления составили 0,15% от общего количества авиабилетов бизнес-класса.
- Зинэтула Билялетдинов покинул должность главного тренера «Ак Барса». Экс-тренер провел 14 сезонов у руля команды.
- Татарстан занял первое место в ПФО по розничным продажам алкоголя в 2023 году. За минувший год в республике продали 6 млн декалитров алкоголя.
- Казань обогнала Уфу по трафику в соцсетях в 2023 году, уступив по этому показателю лишь Москве и Санкт-Петербургу. Кроме того, Казань стала первой в топе городов-миллионников по использованию Telegram.
- В прошедшем году жители Татарстана получили соцвыплаты на 1,4 млрд рублей, сообщает Федеральная служба по труду и занятости.
- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.
- Казанская консерватория строит «Мост согласия». День рождения Иоганна Себастьяна Баха отпраздновали в Казани вторым концертом международного музыкального форума.
Ключевые события 758-го дня специальной военной операции на Украине:
- Саперы Южной группировки войск продолжают разминирование на освобожденных территориях ЛНР. С помощью современных технических средств специалисты проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку и приступают к очистке районов от взрывоопасных предметов.
- Боевой расчет ЗРПК «Панцирь-С» группировки «Днепр» продемонстрировал эффективное поражение воздушных целей ВСУ в Запорожской области. Двенадцатью пусками зенитных управляемых ракет были поражены 12 целей противника.
- С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.
- Артиллерия Западной группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчет ДРГ украинских формирований в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины.
- Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 30-й артиллерийской бригады группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили укрепленные опорные пункты украинских боевиков на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.
- Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» эффективно применили ударные FPV-дроны для уничтожения живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении. В этот раз оператор заметил передвигающийся автомобиль с военнослужащими ВСУ, а также укрывающегося украинского солдата в одном из подвалов разрушенного здания. Обе цели были поражены FPV-дроном.
- Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся соединениям, участвующим в специальной военной операции.
- Подразделения группировки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, отразили контратаки формирований 72-й механизированной бригады в районе Водяного, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Старомайорского и Дорожнянки.
- Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ и подразделений нацгвардии в районах Максимовки и Макаровки.
- В течение суток уничтожены до 120 военнослужащих противника, танк Т-64, три боевые бронированные машины, станция контрбатарейной борьбы, три единицы автомобильной техники и семь беспилотных летательных аппаратов.
- Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
- Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели. Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр». Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район.
- Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южном-Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив информацию об уничтожении целей, самолеты вернулись на аэродром вылета.
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Олег ИсаковОбщество
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