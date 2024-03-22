Госдума рассмотрит законопроект о включении периодов военной службы в страховой стаж

Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект о включении периодов военной службы в страховой стаж для назначений страховых пенсий по старости. Это позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при назначении пенсии за выслугу лет стаж военной службы.

Депутаты Государственной думы предлагают внести изменения в статью 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и в статьи 13 и 15 Федерального закона «О страховых пенсиях».

В частности, периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, предлагается засчитывать наравне с периодами работы и (или) иной деятельности на условиях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Ранее Госдума получила проект федерального закона «О ратификации Протокола №2 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о предоставлении государственного экспортного кредита Правительству Турецкой Республики».

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Разиль Самигуллин