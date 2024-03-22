Россияне стали чаще покупать авиабилеты бизнес-класса

Фото: Максим Платонов

Весной 2024 года россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при покупке авиабилетов. Исследования сервиса «Авиасейлс» показали, что доля бронирований авиабилетов бизнес-класса выросла на 50%. Об этом сообщает «Газета.ru».

Чаще всего повышенный класс обслуживания выбирают для путешествий за границу. Внутренние направления составили 0,15% от общего количества авиабилетов бизнес-класса, тогда как на международных рейсах доля таких билетов достигла 0,64%.



Наиболее востребованным зарубежным направлением стал Дубай: на него приходится 15% бронирований авиабилетов бизнес-класса.



На втором месте — Китай. Билеты бизнес-класса в эту страну составляют 14% от всех зарубежных бронирований.



Третье место занимает Турция: на это направление приходится 7% бронирований бизнес-класса.



Среди внутренних направлений по популярности лидируют Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

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Олег Исаков