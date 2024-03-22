Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россияне стали чаще покупать авиабилеты бизнес-класса

14:52, 22.03.2024 1
Россияне стали чаще покупать авиабилеты бизнес-класса
Фото: Максим Платонов

Весной 2024 года россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при покупке авиабилетов. Исследования сервиса «Авиасейлс» показали, что доля бронирований авиабилетов бизнес-класса выросла на 50%. Об этом сообщает «Газета.ru».

Чаще всего повышенный класс обслуживания выбирают для путешествий за границу. Внутренние направления составили 0,15% от общего количества авиабилетов бизнес-класса, тогда как на международных рейсах доля таких билетов достигла 0,64%.

Наиболее востребованным зарубежным направлением стал Дубай: на него приходится 15% бронирований авиабилетов бизнес-класса.

На втором месте — Китай. Билеты бизнес-класса в эту страну составляют 14% от всех зарубежных бронирований.

Третье место занимает Турция: на это направление приходится 7% бронирований бизнес-класса.

Среди внутренних направлений по популярности лидируют Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    просто летают только богачи, сократилось число тех, кто летал на экономе в редкие отпуска
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также