Набиуллина предложила распространить систему страхования вкладов на именные электронные кошельки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с предложением распространить систему страхования вкладов (ССВ) на средства, находящиеся на электронных кошельках. По ее словам, это могут быть только идентифицированные электронные кошельки, чтобы можно было определить получателя страховой защиты.

Общий лимит страхового возмещения останется прежним — 1,4 млн рублей. Объемы средств на именных электронных кошельках превышают объемы на анонимных, но и остатки клиентов небольшие, отметила Набиуллина.

Напомним, на заседании в пятницу, 22 марта, Центробанк РФ не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 16%. Этот шаг был ожидаем и прогнозируем. Ранее о таком исходе предупреждали финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем».

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Разиль Самигуллин