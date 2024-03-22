Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу сладкой газировки детям до 18 лет

Фото: Динар Фатыхов

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет, сообщает RT.

Она подчеркнула, что газированные напитки включены в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений. Также она отметила, что напитки с искусственными красителями, консервантами и ароматизаторами могут негативно влиять на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ.

Волынец попросила поддержать инициативу о введении запрета на продажу такой продукции детям до 18 лет и разработать соответствующий законопроект, обратившись к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и члену комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Ларионовой.

Также она предложила содействовать информационной кампании о вреде употребления газированных напитков и стимулировать использование более полезных и природных альтернатив.

Ранее в Татарстане огранили продажу энергетиков подросткам, аргументируя тем, что в них содержится высокий уровень кофеина. Под запрет к продаже также попали бытовые предметы, содержащие сжиженный углеводородный газ, в число которых входят зажигалки.



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Олег Исаков