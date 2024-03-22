В Казани произошел пожар на территории завода ЖБИ «Кулонстрой»

Фото: Гафаров Артем

В Казани произошел пожар на территории завода ЖБИ «Кулонстрой». В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили, что в 15.35 поступило сообщение о пожаре на территории завода по адресу улица Гвардейская, 53, корпус 3.

По прибытии пожарных подразделений происходило горение строительного мусора внутри галереи между двумя неэксплуатируемыми производственными зданиями, находящимися в стадии демонтажа. На тушение поданы четыре ствола, созданы два боевых участка. Пострадавших нет.



В 16.16 пожарные МЧС России локализовали пожар на площади 80 кв. метров. В ликвидации огня задействованы 5 единиц пожарной техники и 26 специалистов. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Стало известно, что завод ЖБИ «Кулонстрой» переедет в новое здание завода возле трассы М-7 около развязки с Мамадышским трактом.

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