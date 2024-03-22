Кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки для постройки дороги

Кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки для постройки дороги. Документ относится к участкам, которые необходимы для строительства автомобильной дороги регионального значения Кузнечиха — Катюшино в Спасском и Алькеевском муниципальных районах. Соответствующий документ подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Площадь изымаемого участка составляет 517 квадратных метров. Участок расположен в Спасском районе республики и принадлежит ООО «Восточная земельная компания».

Министерство земельных и имущественных отношений республики обеспечит размещение постановления на официальном сайте и его опубликование, а также направит копии документа собственнику изымаемого участка и другим заинтересованным сторонам. Кроме того, ведомство подготовит соглашение об изъятии земельного участка для государственных нужд и при необходимости обратится в суд.

Главтатдортранс обеспечит проведение кадастровых работ и определение размера возмещения за изымаемый земельный участок. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Ранее Кабинет министров Татарстана постановил внести изменения в состав коллегии Министерства образования и науки.

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Разиль Самигуллин