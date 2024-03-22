Россияне начали больше тратиться на услуги такси

Согласно исследованию ВТБ, в 2023 году россияне совершили 75 миллионов транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 миллиарда рублей. Спрос на услуги перевозчиков вырос на 8%, а объем трат — на 27%. Об этом сообщает «Газета.ru».

Отмечается, что четверть транзакций пришлось на Москву, 16% — на жителей Северо-Запада, а 13% — на Поволжье. Самыми быстрорастущими регионами стали Северный Кавказ и Юг — спрос на такси там вырос на 18% и 15% соответственно.

Стоимость услуг такси ожидаемо оказалась самой высокой в Москве — средний чек составил 618 рублей. В Санкт-Петербурге цены на такси были немного ниже — 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе, в Поволжье и на Юге — в среднем 198 рублей, 250 рублей и 267 рублей соответственно.

Заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева отметила, что в начале текущего года спрос на услуги такси стабилизируется. По ее прогнозам, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост. Многое будет зависеть от динамики туристического сезона, уточнила Тимофеева.

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Разиль Самигуллин