Минниханов отправил в отставку главу управления ЗАГС Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане от должности начальника республиканского управления ЗАГС освободили Гульшат Нигматуллину. Соответствующий указ глава РТ Рустам Минниханов подписал 21 марта.



В документе говорится — в отставку Нигматуллина отправлена с 20 марта. Отметим, что именно в этот день сотрудники СК задержали завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок управления ЗАГС Ландыш Шарафутдинову по делу о превышении полномочий и мошенничестве на 4,4 млн рублей.

По версии силовиков, Шарафутдинова и неустановленные сотрудники управления сначала перечислили вышеназванную сумму в качестве стимулирующих надбавок сотрудникам районных подразделений, а потом собрали их назад наличными.

Отметим, что по документам премирование проводилось в рамках федеральной программы оцифровки архивных фондов.

Сегодня Набережночелнинский горсуд избрал Шарафутдиновой запрет определенных действий. Под следствием начальницы двух районных подразделений ЗАГС.