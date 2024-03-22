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Минниханов отправил в отставку главу управления ЗАГС Татарстана

14:54, 22.03.2024 4
Минниханов отправил в отставку главу управления ЗАГС Татарстана
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане от должности начальника республиканского управления ЗАГС освободили Гульшат Нигматуллину. Соответствующий указ глава РТ Рустам Минниханов подписал 21 марта.

В документе говорится — в отставку Нигматуллина отправлена с 20 марта. Отметим, что именно в этот день сотрудники СК задержали завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок управления ЗАГС Ландыш Шарафутдинову по делу о превышении полномочий и мошенничестве на 4,4 млн рублей.

По версии силовиков, Шарафутдинова и неустановленные сотрудники управления сначала перечислили вышеназванную сумму в качестве стимулирующих надбавок сотрудникам районных подразделений, а потом собрали их назад наличными.

Отметим, что по документам премирование проводилось в рамках федеральной программы оцифровки архивных фондов.

Сегодня Набережночелнинский горсуд избрал Шарафутдиновой запрет определенных действий. Под следствием начальницы двух районных подразделений ЗАГС.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:10
    Типа Нигматуллина не досмотрела- так что ли?
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  • Анонимно 15:10
    в загсе маленькая зарплата, вот и воруют
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  • Анонимно 15:52
    Неожиданно. Хотя, если раздавать премии ,чтобы ее потом вернуть начальству,то это уже не премия. Убогое воровство у подчиненных.
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  • Анонимно 16:45
    они и не видели этих денег
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