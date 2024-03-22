В школах Казани откроют классы по сборке беспилотников

В 18 казанских школах и одном ссузе появятся специальные классы, оснащенные оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

Подготовку помещений по оснащению завершат до 1 июня 2024 года, а сами классы планируют открыть до 1 июля. Они будут созданы в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Согласно постановлению, при создании классов важно соблюдать санитарные нормы и пожарную безопасность, а занятия должны вести квалифицированные педагоги. Такие классы появятся в лицее №35 и МАОУ «Лицей — инженерный центр» Советского района, гимназии №179 Ново-Савиновского района, лицее №83 и гимназии №6 Приволжского района.

На сегодняшний день большая часть предприятий — производителей БПЛА в республике выпускает продукцию специального назначения, но с учетом нового нацпроекта переориентируется на гражданские нужды.

Правительственная межведомственная комиссия по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Татарстане была создана в октябре прошлого года. До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Напомним с 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников весом до 30 кг.

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Разиль Самигуллин