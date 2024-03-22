Татарстан занял первое место в ПФО по розничным продажам алкоголя в 2023 году

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2023 года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по объемам розничных продаж алкоголя за исключением пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи, рассказали «Реальному времени» в Росалкогольрегулировании. За минувший год в республике продали 6 млн декалитров алкоголя.

На втором месте рейтинга расположилась Нижегородская область. В ней в 2023 году продали 5,8 млн декалитров алкоголя. Это на 215 тысяч декалитров меньше, чем у Татарстана. Замыкает топ-3 Башкортостан с показателем в 5,42 млн декалитров.

Меньше всего алкоголя в 2023 году продали в Ульяновской области (1,6 млн декалитров), Марий Эл (1,1 млн) и Мордовии (953,7 тысячи). Суммарно в этих трех регионах продажи составили 3,63 млн декалитров алкоголя. Это в 1,7 раза меньше, чем в Татарстане.

Всего в Приволжском федеральном округе в 2023 году продали 43,3 миллиона декалитров алкоголя. По этому показателю ПФО расположился на второй строчке. Первое место у ЦФО с показателем в 75,1 млн декалитров. На третьем месте — СЗФО. Там в 2023 году продали суммарно 32,2 млн декалитров алкоголя. По всей России суммарно продали 237 млн декалитров алкоголя.

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Артем Гафаров