В СИЗО Москвы отправили бывшего зампрокурора Казани Нафиева по делу о взятке

Замосквореченский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте задержанного Гумера Нафиева, бывшего заместителя прокурора Казани. Он отправлен в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщает журналист «Реального времени».



С учетом указанного обвинения, речь идет о получении незаконного вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей. Интересы Нафиева защищает казанский адвокат из числа бывших сотрудников прокуратуры Татарстана Радмир Надыршин. От комментариев по делу он пока воздерживается. Очевидно, эта позиция согласована с самим фигурантом.

Напомним, сына бывшего прокурора Татарстана Сайфихана Нафиева задержали в Казани 20 марта. За ним из Москвы прилетели сотрудники центрального аппарата СКР, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. После обыска в доме Гумера Нафиева и иных следственных действий, они уже вместе с задержанным вернулись в Москву. Как отмечают источники «Реального времени», спецборт для этих целей привлекать не стали, воспользовались обычным рейсом.

В тот же день по Казани пошла гулять информация, что кроме Нафиева москвичи заглянули с обыском к одному из бывших руководителей прокуратуры Татарстана, но задерживать его не стали. После чего появилась версия о том, что новое уголовное дело может быть связано с некими действиями силовиков в отношении организаторов криптопирамиды Finiko.

Источники «Реального времени» полагают, что фабула преследования против зампрокурора Казани скрывается потому, что в деле могут появится фигуранты повыше рангом, в том числе из смежных силовых структур.

В этом году Гумеру Нафиеву исполняется 50. Пост заместителя прокурора Казани он занимал почти 14 лет. На эту должность был назначен приказом Генпрокурора РФ в июле 2010-го. Ранее возглавлял прокуратуру Авиастроительного района столицы РТ.

В последние годы в прокуратуре города курировал надзор за органами следствия, контролируя законность работы следователей УВД Казани и спецотдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий в ГСУ МВД по РТ.