В Татарстане в этом году в первый класс пойдут более 51,5 тысячи детей

Фото: Максим Платонов

В Казани почти 18,9 тысячи первоклашек готовятся к началу учебного года. Как сообщает ГТРК «Татарстан», процесс подачи заявлений на зачисление детей в школу начнется на Госуслугах с 1 апреля, однако уже сейчас можно подготовить черновик заявления.

При заполнении черновика необходимо указать данные родителя или законного представителя, информацию из свидетельства о рождении ребенка, сведения о прописке, а также наличии братьев и сестер и возможных льготах.

Заявление можно подать в несколько школ. При заполнении черновика «Госуслуги» покажут количество доступных мест в выбранной школе.

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Олег Исаков