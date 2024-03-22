В лицее Царево Village гепатит: выявлено два случая, проводится вакцинация

Фото: Динар Фатыхов

В многопрофильном лицее имени Героя Советского Союза Г.К. Камалеева, находящемся в жилом комплексе «Царево Village» выявлен гепатит А. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников. Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов также в курсе событий.

В Минздраве республики нашему изданию подтвердили эту информацию и сообщили, что на текущий момент зарегистрировано два случая заболевания. По информации ведомства, сейчас проводятся вакцинация и противоэпидемические мероприятия.

— В лицее в жилом комплексе «Царево Village» в марте зарегистрировано 2 случая заболевания гепатитом А школьников разных классов. Проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе заключительная дезинфекция. В настоящее время проводится вакцинация контактных лиц по эпидемическим показаниям, за контактными также установлено медицинское наблюдение, — рассказали в Минздраве.

По информации, указанной на портале электронного образования в Татарстане, в школе обучается 1713 детей.



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Олег Исаков