Набиуллина: «Признаки перегрева российской экономики все еще наблюдаются»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева российской экономики. По ее словам, один из показателей уровня перегрева — инфляция, и сейчас можно говорить о том, что пик перегрева уже пройден. Об этом сообщает «Газета.ru».

Эльвира Набиуллина добавила, что спрос все еще превышает возможности предложения, например, на рынке труда.

Глава ЦБ объясняла, что перегрев экономики возникает из-за усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. А в декабре 2023 года — январе 2024-го рост потребительской активности россиян замедлился, но перегретость рынков товаров и услуг все еще сохраняется, рассказала эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алевтина Овчинникова.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с предложением распространить систему страхования вкладов (ССВ) на средства, находящиеся на электронных кошельках. По ее словам, это могут быть только идентифицированные электронные кошельки, чтобы можно было определить получателя страховой защиты.

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Разиль Самигуллин