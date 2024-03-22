1 апреля в Москве определят кандидата на пост главы Верховного суда Татарстана
Высшая квалифколлегия судей РФ 1 апреля рассмотрит заявления трех претендентов на пост председателя Верховного суда Татарстана. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте коллегии.
На важный пост претендуют заместитель председателя по уголовным делам Верховного суда РТ Максим Беляев, зампред Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радик Габдуллин и председатель Зеленодольского горсуда Татарстана Азат Гильмутдинов.
ВККС должна решить, кого рекомендовать к назначению.
Заседание по татарстанскому вопросу намечено на 11 часов, до этого члены Высшей квалифколлегии рассмотрят вопрос по кандидатуре на пост главы Верховного суда РФ.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым