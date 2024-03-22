Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%

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На заседании в пятницу, 22 марта, Центробанк РФ не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 16%. Этот шаг был ожидаем и прогнозируем. Ранее о таком исходе предупреждали финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем».

Нет предпосылок

Эксперты сошлись во мнении, что на данный момент нет явных сигналов для смягчения политики регулятора.

Заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин, комментируя сегодняшнее решение ЦБ, отметил, что Банк России традиционно ориентируется на последние данные по инфляции, темпам и объемам кредитования, инфляционным ожиданиям населения и бизнеса.

— Инфляционные ожидания в марте несколько снизились с февральских величин, но еще остаются двузначными. Регулятор неоднократно заявлял, что для снижения ставки необходимо устойчивое снижение как инфляционных ожиданий, так и других показателей, включая фактический рост цен. По последним данным Росстата, инфляция остается на высоком уровне. В годовом выражении она также не спешит опускаться из-за эффекта базы и сейчас находится на уровне 7,58 (-0,06%). По итогам февраля темпы инфляции и вовсе ускорились до 7,7% (+0,3%). На этом фоне несколько повысился консенсус-прогноз аналитиков рынка на конец 2024 года — до 5,2% (+0,3%). Также ожидается, что пик годовой инфляции на фоне низкой базы 2023 года будет достигнут во втором квартале 2024 года (вероятно, на отметке около 8%), после чего пойдет на убыль в III квартале, — рассказал аналитик.

Среди факторов, которые продолжают влиять на инфляцию, он выделил высокий потребительский спрос, поддерживаемый ростом зарплат, и повышенные издержки предприятий.

— Высокие ставки продолжают давить на рынок кредитования, и производитель компенсирует затраты повышением стоимости продукции, — объяснил Шамин.

Сохранение ключевой ставки на уровне 16% станет нейтральным событием для российского рубля. Анна Сейтуметова

Стабильный рубль

При этом, по мнению экспертов, сохранение ключевой ставки не повлияет на курс рубля.

— Ключевым фактором, влияющим на курс, продолжает оставаться ситуация со счетом текущих операций (СТО). В феврале цифры начали улучшаться. Согласно оценкам за февраль, СТО составил $5,2 млрд — это на 15,5% выше январского уровня. Улучшение СТО произошло в первую очередь за счет торгового баланса, поскольку баланс услуг и баланс первичных и вторичных доходов остались отрицательными. Профицит торгового баланса составил $9,1 млрд, и все благодаря росту экспорта, который увеличился на 10,4%, составив в феврале $31,9 млрд. Это позитивная новость для рубля. Вместе с тем не стоит забывать, что со следующего месяца РФ ограничивает экспорт нефти в рамках добровольного соглашения ОПЕК+, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Отметим, что на открытии торгов на Московской фондовой бирже в пятницу, 22 марта, американский доллар стоил 92,42 рубля, подорожав на 36 копеек по сравнению с результатами закрытия предыдущего торгового дня. Евро также подрос — до 100,33 рубля (+25 копеек). На решение регулятора курсы валют отреагировали разнонаправленно: «американец» продолжил расти, достигнув отметки 92,77 рубля, а европейская валюта незначительно пошла вниз.

Шамин, в свою очередь, считает, что предпосылок для падения курса не наблюдается.

— Высокая ключевая ставка, которая, по всей видимости, будет оставаться на двузначных значениях в течение всего года, оказывает поддержку национальной валюте: укрепляется спрос на рублевые вклады с повышенной доходностью, в целом растет интерес населения к активам в рублях. В конце марта поддержку рублю также окажут очередной налоговый период и дополнительные квартальные платежи. Продолжается действие указа о продаже валюты экспортерами. На фоне высоких ставок и реализуемых административных мер наиболее вероятный прогноз — рубль будет более стабильным, чем в 2023 году, и если ослабление и будет в среднесрочной перспективе, то незначительное, — уверен аналитик.

Первое понижение ключевой ставки может произойти на июньском заседании регулятора. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Регулятор «смягчится» к лету

Следующее заседание Центробанка намечено на 26 апреля. Однако эксперты прогнозируют сохранение текущей ставки и по его итогам. По их мнению, регулятор сохранит крайне осторожную позицию и риторику, чтобы не свести на нет уже достигнутые результаты.

— После февральского заседания регулятор дал четко понять, что снижение ставки следует ждать ближе к началу II полугодия. Об этом говорит, в частности, жесткий прогноз среднегодовой ставки на 2024 год, который по итогам прошлого заседания был повышен на 1% до 13,2—15,5%. В целом руководство Банка России регулярно отмечает, что для достижения цели по инфляции в 4,0—4,5% к концу года необходимо выдержать довольно продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. Полагаем, что первое понижение ставки может произойти в июне (заседание намечено на 7 июня), а шаг может составить всего 0,25—0,5 п.п., — прогнозирует Шамин.

По мнению аналитика, к декабрю показатель может оказаться на уровне 13,5–14%. По мере смягчения денежно-кредитных условий и снижения «ключа» во II полугодии ставки по вкладам также начнут движение вниз.

— С учетом прогноза регулятора о среднегодовом значении ключевой ставки в диапазоне 13,2—15,5% ожидаем, что максимальные ставки по вкладам во II полугодии могут сократиться до 12—14%, достигнув 12% к концу года, — подытожил замглавы Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

Галия Шакирова