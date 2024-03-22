Зинэтула Билялетдинов покинул должность главного тренера «Ак Барса»

Фото: Максим Платонов

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покинет команду после провального выступления в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024. Команда проиграла в первом раунде екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4. Об отставке главного тренера рассказали на итоговой пресс-конференции «Ак Барса».



— Я очень много проработал тренером. Работа мне очень нравится, это то, что я люблю. Я получал удовольствие от своей работы. Но работа главным тренером требует больших сил, эмоций, большой ответственности. Поэтому, я думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Тем более у нас была договоренность, что контракт я подписываю лишь на один сезон. Все, как и запланировано, — заявил Билялетдинов.

Главный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что многие игроки сейчас ждут решения о назначении главного тренера клуба. По его словам, только после этого начнется обсуждение продления контрактов хоккеистов.

— Мы не хотим, чтобы многие игроки, которые нас интересуют, уходили на рынок после 30-го апреля, — рассказал Валиуллин.

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Олег Исаков