В парке Тысячелетия в Казани заменят ограждение и высадят более 20 тысяч кустов

В Казани продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. На очереди парк Тысячелетия, который был благоустроен почти 19 лет назад.

Основные изменения коснутся ограждения территории. За эти годы оно стало ржаветь и разрушаться. Поэтому на смену ему придет живая изгородь. Парк будет ограничен только кустарниками. Это позволит сохранить его транзитную функцию и объединить парк и набережную в единую картину с доступным видом на озеро Кабан.

Неаварийные фрагменты ограждения сохранят и в дальнейшем найдут им новое применение. У входов в парк по-прежнему будут колонны с Зилантами. Кроме того, в парке отремонтируют дорожки и брусчатку, заменят скамейки и урны, обустроят систему автополива. Опоры освещения отремонтируют и покрасят. А еще высадят более 20 тыс. кустов пузыреплодника и кизильника по периметру, обновят газон.

Напомним, проект благоустройства Малого Чайкового озера выдвинут в финал I Всероссийской парковой премии «Парки России» в категории «Крупнейшие города от 1 млн человек». До 2 апреля будет проходить голосование членов экспертного совета за победителей. Результаты станут известны 3 апреля.

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Разиль Самигуллин