Татарстанцы в 2023 году получили социальные выплаты на 1,4 млрд рублей
В прошедшем году жители Татарстана получили соцвыплаты на 1,4 млрд рублей, сообщает Федеральная служба по труду и занятости.
Так, наибольшее количество выплат совершили во II квартале 2023 года, более полмиллиона рублей.
Для сравнения, выплаты в Республике Башкортостан втрое больше — 3,6 млрд рублей, в Удмуртии — 1 млрд рублей, в Москве — 4,75 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 2,5 млрд рублей, в Ульяновской области — 0,5 млрд рублей.
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