Казань обогнала Уфу по трафику в соцсетях в 2023 году

Казань обогнала Уфу по трафику в соцсетях в 2023 году, уступив по этому показателю лишь Москве и Санкт-Петербургу. Кроме того, Казань стала первой в топе городов-миллионников по использованию Telegram.



Согласно данным аналитического сервиса «Билайн.аналитика», в период с июня по декабрь 2023 года вырос трафик на мессенджеры и социальные сети. За год среднее потребление трафика в мессенджерах увеличилось почти в 2 раза, а в соцсетях — в 1,4 раза.



Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по трафику в социальных сетях. Третье место заняла Казань, тогда как годом ранее на этой позиции была Уфа. По трафику в мессенджерах также лидирует Москва.

Также стало известно, что «ВКонтакте» возглавил топ социальных сетей в России в 2023 году по объему трафика, а количество посетителей этой площадки выросло на 20% по сравнению с 2022 годом.

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Олег Исаков