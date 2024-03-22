Казанская консерватория строит «Мост согласия»

День рождения Иоганна Себастьяна Баха отпраздновали в Казани вторым концертом международного музыкального форума

Фото: Максим Платонов

Накануне, в день рождения Иоганна Себастьяна Баха, в БКЗ прошел «Концерт концертов». Произведения великого кантора прозвучали в исполнении оркестра Оперно-симфонической студии Казанской консерватории. Главные партии исполняли солисты — студенты, преподаватели вуза и гости Казани. За дирижерский пульт — редчайший случай — встал лично ректор Вадим Дулат-Алеев. Гвоздем программы стало выступление двух пианисток из Ташкента — Сайёры Гафуровой и Ферузы Мухамедовой. Их приезд в Казань стал продолжением Международного музыкального форума «Мост согласия», который консерватория запустила минувшей осенью. Подробности проекта — в репортаже «Реального времени».

«Мы унаследовали лучшее в мире — советское музыкальное образование»



Концерт 21 марта стал уже вторым, вошедшим в мегапроект Казанской консерватории «Мост согласия». Как рассказал нашему изданию ректор вуза Вадим Дулат-Алеев, это международный музыкальный форум, задуманный как абонемент совместных концертов с зарубежными музыкантами. Таким образом консерватория «наводит мосты» с музыкальными вузами других стран.

— В первую очередь с теми, с кем мы находимся в полном согласии, в том числе профессиональном. Это наши ближайшие соседи, у которых музыкальное образование построено по той же системе, что и в России. Мы все унаследовали лучшее в мире советское музыкальное образование — трехступенчатое, с нашим уникальным типом консерватории. Консерватории Ташкента, Алма-Аты, Баку, Тбилиси, Еревана, Белорусская академия музыки — носители этой уникальной модели, объединенные с нами общими корнями профессии. У нас общие интересы и общая история. Очень хочется, чтобы у нас были и общие перспективы, творческие проекты, — объясняет идею форума Вадим Дулат-Алеев.

По его словам, зарубежные коллеги с удовольствием откликаются на приглашение в Казань. Первый концерт «Моста согласия» прошел осенью 2023 года — в нем участвовало трио им. Хачатуряна из Еревана, которое играло запоминающуюся программу со студенческим концертом Казанской консерватории. А в день рождения Баха Казань услышала выступление двух ярких пианисток из Государственной консерватории Узбекистана — концерты для двух и трех клавиров с оркестром исполняли профессор Сайёра Гафурова и старший преподаватель Феруза Мухамедова.

У нас общие интересы и общая история. Очень хочется, чтобы у нас были и общие перспективы, творческие проекты



«У вашего города и ваших людей — свое лицо, очень узнаваемое, яркое и красивое»

Приезд пианисток из Ташкента в некотором роде стал еще и ответным визитом. Дело в том, что в 2023 году Вадим Дулат-Алеев был приглашен в Государственную консерваторию Узбекистана в качестве председателя Государственной аттестационной комиссии, принимал защиту дипломов у теоретиков музыки. Тот визит окончился подписанием меморандума о сотрудничестве между двумя музыкальными вузами. В список такого сотрудничества обычно входят обмен студентами и преподавателями, взаимные визиты, мастер-классы и, конечно, совместные концерты. И вот теперь, в рамках меморандума и форума «Мост согласия», один из таких концертов состоялся.

Профессор Сайёра Гафурова в Казань приехала впервые. Она делится впечатлениями:

— Мы здесь всего второй день, а нам кажется, что прошел уже месяц — настолько все здесь кажется родным. Красота вашего города и ваших людей не может не покорить! Мы были наслышаны о том, что это город фантастической красоты, где мирно и гармонично сосуществуют христианство и ислам. А приехав, увидели, что это слияние культур отражается во всем: и в архитектуре, и в культуре, и в поведении, и даже во внешности людей! У вашего города и у ваших людей есть свое лицо, очень узнаваемое, яркое и красивое. И очень близкое нам! Это мы почувствовали сразу же, сойдя с самолета. Услышав объявление в аэропорту, мы даже в первый момент растерялись и решили, что это нас так встречают, говоря специально на узбекском языке. Только потом поняли, что это татарский — но мы все поняли! Когда мы приехали в консерваторию и увидели ее — ахнули. Она очень самобытная, очень красивая. Мы видели многие консерватории во многих странах, но у казанской — собственная аура. Мы были впечатлены особой атмосферой, которая здесь царит, — академичной, настоящей, классичной. Большое впечатление произвел на нас и Большой концертный зал. Здесь тоже свое лицо, яркий колорит, где восточные мотивы в оформлении гармонично вписываются в академическую интерьерную традицию. Даже во время репетиции с оркестром я в один прекрасный момент засмотрелась на потолок и оформление лож. Потом только спохватилась: «Я здесь на работе, потом полюбуюсь!» Это очень вдохновляет, начинаешь даже звучать по-другому, стараешься вписаться во все это. Но мне кажется, что мы с первой секунды почувствовали себя как дома!

Увидели, что это слияние культур отражается во всем: и в архитектуре, и в культуре, и в поведении, и даже во внешности людей! У вашего города и у ваших людей есть свое лицо, очень узнаваемое, яркое и красивое.



Феруза Мухамедова в нашем городе уже бывала — в ноябре 2022 года участвовала в Международном молодежном фестивале исламской культуры, который проводил Казанский государственный институт культуры. Она признается:

— Но тогда у нас была такая насыщенная программа — мастер-классы, дни открытых дверей, семинары — что я не успела полюбоваться красотой Казани. Тогда и загадала желание — обязательно сюда еще вернуться. И вот, волею судьбы, благодаря вашему ректору и нашему руководству, мне довелось приехать сюда сегодня с концертом. Я очень рада! Я просто влюблена в ваш город. У вас так много молодежи! Молодой город, и все такие красивые, лучезарные, открытые, гостеприимные!

Бах как фундамент, как утешение, как сама жизнь

Проект «Мост согласия» предполагает в том числе и обмен национальными музыкальными традициями. Но вчера, в день рождения Баха, было решено сыграть программу, целиком состоящую из произведений великого немца. Вадим Дулат-Алеев объясняет:

— Бах — это общепризнанная величина в мире музыки, композитор всех времен и народов. Это источник вдохновения для последующих поколений композиторов, один из фундаментальных основоположников современного музыкального языка, самый яркий из его создателей. И самый исполняемый в мире композитор на сегодняшний день. Он очень многогранен, и надо сказать, орган не главная часть его творчества. Есть множество оркестровых сочинений, и вот они-то редко звучат со сцены. Концерт для трех клавиров с оркестром, который мы играем сегодня, не исполнялся в Казани до сих пор ни разу. Мы объединили солистов из Узбекистана и нашей консерватории в этой партитуре — и это, как нам кажется, красиво и символично.

Сыграть этот редко звучащий концерт, по словам ректора, было инициативой ташкентских пианисток. Благо в Казани есть возможность выставить на сцену сразу три рояля — правда, для этого пришлось объединить силы, «сложиться инструментами» с Государственным симфоническим оркестром РТ.

Бах — источник вдохновения для последующих поколений композиторов, один из фундаментальных основоположников современного музыкального языка, самый яркий из его создателей

Невозможно представить концерт произведений Баха без органа — его в программе представляла известная казанская органистка, преподавательница Казанской консерватории Фарида Нуруллоева. Она делится с «Реальным временем» эволюцией своего восприятия баховской музыки:

— В детстве, скажу честно, он не нравился мне. Ведь в нем очень много мысли. Ребенку, ученику музыкальной школы, сложно с наскоку понять, что такое Бах и о чем он говорит. Осознание его величия пришло позже, годам к 15. И с каждым годом мне становится все интереснее его играть. С накоплением собственного житейского опыта я начинаю все больше в нем открывать. Сейчас в музыке Баха для меня много личного. Благодаря ей я выбралась из очень тяжелого состояния: пять лет назад я потеряла маму. Собиралась уже даже уходить из консерватории в академический отпуск на год, но мне не позволил Рубин Кабирович Абдуллин. Он дал мне огромную барочную программу, в которой была Фантазия и фуга соль минор Баха, написанная на смерть жены композитора. Эта музыка бередила мне душу, я рыдала над ней, страдала и умирала. Но как только я сыграла ее на сцене БКЗ — мне стало легче. Я начала дышать, и у меня вновь появились силы что-то делать. И теперь понимаю: музыка Баха — бесконечный источник жизни и дыхания. Бах — наше начало и конец. Мы начинаем наше ознакомление с серьезной классической музыкой с него и погружаемся в мир большого исполнительства, но с возрастом вновь к нему возвращаемся и открываем все новые и новые грани.

Ректор в ипостаси дирижера



Зал был полным, свободных мест не наблюдалось ни в партере, ни на балконе. Звуки величественной музыки плавно поднимались под своды зала, в программе сменялись солисты — скрипачка Дина Хисанбеева, сопрано Ия Тепнадзе, фаготист Константин Воронцов. Флейтист Алмаз Багабиев сорвал аплодисменты, виртуозно справившись со знаменитой «Шуткой» из Оркестровой сюиты №3.

Флейтист Алмаз Багабиев сорвал аплодисменты, виртуозно справившись со знаменитой «Шуткой». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Солистов сопровождал оркестр оперно-симфонической студии. Редчайший для последних лет случай — дирижировал им лично ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев. Он объясняет «Реальному времени» свою инициативу:

— В былые годы я очень любил играть в оркестре, ведь по первому музыкальному образованию я скрипач. Но дирижировать в этом концерте решил еще по одной причине: я сейчас пишу учебник по музыке XVIII века в рамках Всероссийской программы «Приоритет 2030». Музыкальную науку в этой программе представляет Российская академия музыки им. Гнесиных, она провела конкурс на написание современных учебников по музыке. Я выиграл право написать этот учебник, поскольку глубоко изучал музыку XVIII века — как раз того времени, когда творил Бах. А знания всегда хочется воплотить на практике. И дирижируя, таким образом делюсь знаниями со студентами — изучая музыку с ними с теоретической стороны и сразу же вместе с ними озвучивая.

Надо отдать должное молодым оркестрантам: со сложной, многоголосой, строго математичной и в то же время глубоко эмоциональной музыкой Баха они справились не хуже многих «взрослых» оркестров. Ярко, аккуратно и технично звучали высокотемповые произведения. Медленные части программы тоже держали внимание слушателя каждую секунду исполнения.

Редчайший для последних лет случай — дирижировал лично ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финал программы — тот самый Концерт для трех клавиров с оркестром — стал апофеозом. Виртуозная, сильная, эмоциональная игра гостий из Узбекистана и казанского пианиста Егора Павловского произвела фурор. Заключительную часть концерта сыграли еще и на бис, а наградой зала стала продолжительная стоячая овация.

«Надеемся, что наш «Мост» станет более сложным по конструкции»

У проекта «Мост согласия» нет установленных сроков окончания. Вадим Дулат-Алеев надеется не только на его развитие, но и на постоянное расширение географии этого форума. Он рассказывает, что уже есть интерес у представителей Китая, а еще у консерватории хорошие отношения со странами Латинской Америки (здесь и студенты оттуда есть, приехавшие на другой конец света, через океан, чтобы учиться музыке в Казани).

Нынешней осенью планируется совместный фестиваль с китайскими музыкантами — он будет называться «Желтый аист», точно так же, как неоконченный балет Назиба Жиганова. А следующие мероприятия «Моста согласия» запланированы уже на 2025-й, знаковый для Казанской консерватории год: вуз будет праздновать 80-летие со дня основания.

— Надеемся, что наш «Мост» станет более сложным по конструкции и в следующем концерте проекта мы сможем соединить не две, а три или даже четыре консерватории. Ждем, что к тому сообществу, которое я назвал, присоединятся и другие наши соседи. Ведь всех нас объединяет музыка, универсальный язык, на котором люди общаются без перевода! — говорит Вадим Дулат-Алеев.