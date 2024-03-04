Итоги дня: капремонт Дома чекиста, презентация мастер-плана Казани, признания «казанского душителя»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 4 марта:
- Управляющим отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России назначен Руслан Салимов. С апреля 2019 года он исполнял обязанности управляющего Ростовским отделением Сбербанка.
- Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начнется уже через неделю. О том, как он пройдет в Татарстане, рассказали в Духовном управлении мусульман республики.
- Радик Тагиров, которого обвиняют в убийстве 30 пенсионерок, заявил в Верховном суде, что представленные обвинением доказательства подтверждают лишь факты убийств, но не его вину.
- Стартовавший прошлой весной капремонт в Доме чекиста на ул. Карла Маркса, 23/6 в Казани забраковали жильцы этого памятника архитектуры. Они сообщили «Реальному времени», что затраты бюджета могут оказаться «бесполезными» без усиления фундамента, замены ветхих конструкций кровли, устранения других дефектов.
- В Международном аэропорту Казани планируется строительство нового контрольно-пропускного пункта и обновление парковки. Проект намерены реализовать до конца лета текущего года.
- В этом году клиентам банков в России впервые придется заплатить налог с тех денег, которые они заработали на вкладах в 2023-м.
- В среду, 6 марта, в Казани состоится церемония представления нового министра внутренних дел Татарстана, генерал-майора Дамира Сатретдинова коллективу МВД республики. Ожидается, что участие в мероприятии по видеосвязи из Москвы примет глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
- Сегодня перед Верховным судом Татарстана по делу ОПГ «Мамшовские» предстал Юрий Николаев. По версии силовиков, он был одним из лидеров нижнекамской группировки «Мамшовские» и с 2008-го находился в международном розыске.
- Трансляции первого в истории мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта, стремительно набирают просмотры в интернете. На данный момент их уже 2 миллиарда.
- Казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» третий матч в серии плей-офф со счетом 3:1.
- Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
- Председатель нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Казань с делегацией. Парламентариев в аэропорту встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
- В этом году на период проведения «Игр будущего» было занято более 70% отелей Казани. Таким образом, свободных номеров практически не было.
- Сергей Иванов добавил, что рубеж в 10 миллионов туристов в год Татарстан планирует преодолеть к 2035-му.
- В Раифском Богородицком мужском монастыре после капитальной реставрации водрузили купол с крестом над колокольней с надвратной церковью во имя Архистратига Божия Михаила. Перед водружением купол освятил наместник монастыря игумен Гавриил.
- По итогам прошлого года из почти 4 миллионов туристов, посетивших Татарстан, 90% приходится на Казань. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов.
- В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проведут капитальный ремонт в 39 домах. По программе «Наш двор» благоустроят 51 придомовую территорию.
- Сегодня в Казани директор ГБУ «Институт пространственного развития Республики Татарстан» Олег Григорьев представил мастер-план Казанской агломерации.
- Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в беседе с «Реальным временем» отметила, что сегодня на рынке недвижимости особо привлекательны ипотечные программы на загородное жилье, а также формат «Дома в городе».
- По словам Гизатовой, покупать недвижимость для инвестиционной краткосрочной цели — последующей перепродажи — сейчас не стоит. Исключением является большая скидка на ликвидную квартиру.
Ключевые события 740-го дня специальной военной операции на Украине:
- Специалисты ФПС доставили более 500 тысяч почтовых отправлений на передовую.
- Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил скопление живой силы и опорные пункты противника на Краснолиманском направлении.
- В ходе ведения активных действий нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Доброполья и Водяного.
- Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
- Подразделениями группировки «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и три атаки штурмовой бригады ВСУ в районах Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей, а также две атаки штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новгородское.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 81 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоногорка, Самойловка Запорожской области, Гладковка и Крынки Херсонской области.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14 193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8 286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 325 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Артем ГафаровОбщество Татарстан
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