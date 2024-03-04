«Не было проблем с деньгами»: Тагиров заявил в суде Татарстана об отсутствии мотивов для убийства 30 бабушек

Фото: Исмаилов Камиль

В прениях Верховного суда РТ сегодня выступил обвиняемый в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями Радик Тагиров. Он заявил — ни одно из вменяемых ему преступлений не совершал, а на квартирах жертв побывал лишь в ходе следственных действий, давая ответы на наводящие вопросы, передает с заседания журналист «Реального времени».



Тагиров утверждал, что в 2011 году неофициально подрабатывал в охране игорных заведений, а кроме того, занимался перевозкой из Москвы в Казань запрещенных грузов — предположительно, с наркотическими смесями, состав которых постоянно менялся. Получал по 30—40 тысяч рублей за поездку. По версии обвиняемого, в периоды совершавшихся в Казани убийств его мобильный телефон (с сим-картой гражданской супруги) ни разу не был запеленгован в радиусе мест преступлений, по данным биллинга, он находился совершенно в другом месте.

«В 2012-м я уехал в Москву, и из столицы никуда не выезжал до 2017 года», — уверял сегодня подсудимый, сообщая, что в Екатеринбурге, Саратове, Уфе, Ижевске, Волжске, Нижнем Новгороде и даже в Нижнекамске в даты совершения убийств его не было. По версии Тагирова, поначалу в Москве он оказался в сложной финансовой ситуации, пришлось сразу продать телефон, ночевать на вокзалах и на съемных квартирах с мигрантами, а питаться и мыться где придется.

Впрочем, по словам Тагирова, вскоре ситуация начала улучшаться — он устроился раздавать визитки точек, где можно было приобрести курительные смеси. И остался в этом бизнесе на продолжительное время и в итоге смог снять комнату, скопить не менее 60-80 тысяч рублей и положил их на карту, попросив знакомого открыть счет.

«Я работал, у меня не было проблем с деньгами. Я не нуждался ни в еде, ни в месте для ночлега. Проблем и конфликтов с родственниками не было, я мог в любую квартиру приехать к родственникам, чтобы поесть и переночевать», — настаивал Радик Тагиров.

Он повторил рассказ о том, что в день задержания 1 декабря 2020 года в Казани на него было оказано психологическое и физическое давление, о чем он сообщал руководству МВД и СК, но проведения проверки не добился. Зато было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела по его жалобе.

Тагиров указывал, что следственные действия с его участием в Уфе, Иваново, Саратове и Ижевске следователи вообще решили не проводить — так как там на местах убийств не изымались образцы ДНК предполагаемого преступника. Подсудимый считает — изъятые в других городах биоследы на орудиях преступлениях и иных предметах вообще являются сомнительным доказательством, поскольку состоят из смешанных ДНК двух и более лиц, о чем заявляют эксперты. В одном случае речь идет о смеси ДНК семи разных людей на одном предмете. «Можно ДНК любого человека туда вписать, и совпадение по цифрам найдешь», — оценил доказательство обвиняемый.

Сегодня же в прениях адвокат обвиняемого Марат Аширов заявил — предъявленное его подзащитному обвинение не нашло своего подтверждения в суде.

Ранее гособвинитель Линара Чуркина попросила признать всю серию преступлений полностью доказанной и отправить Тагирова на пожизненное заключение в колонию особого режима. Также она просила удовлетворить гражданские иски о компенсации морального вреда трем потерпевшим — двум по 1 млн рублей, третьей в размере 150 тысяч. В иске о материальном ущербе на 150 тысяч просила отказать со ссылкой, что потерпевшей стороной не представлены подтверждающие документы.

Ирина Плотникова