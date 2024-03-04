В Казани представили мастер-план развития Казанской агломерации

Сегодня в Казани директор ГБУ «Институт пространственного развития Республики Татарстан» Олег Григорьев представил мастер-план Казанской агломерации. Продуманный мастер-план необходим для гармоничного развития территории, подчеркнул Ильсур Метшин.

В документе проанализирована экономика, потенциал промышленности, обеспеченность социальными объектами и рекреационными зонами. На основе данных анализа для каждой территории определены параметры, такие как численность населения, расположение социальных объектов, трассировка дорог и мест приложения труда. Развитие территорий будет привязано к развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Участники совещания высказали замечания к представленному проекту. Ильсур Метшин поручил сформировать рабочую группу, которая будет вносить корректировки в мастер-план. Встречи запланированы в еженедельном формате с участием министра строительства и мэра города.



По завершении работы над мастер-планом документ будет представлен главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

В конце августа 2023 года руководство РТ наложило вето на новое строительство в Казанской агломерации, что касалось Лаишевского района, направления аэропорта, направления Пестречинского узла, Куюков. Запрет связан с перегрузкой дорожно-транспортной сети. Тогда количество выданных разрешений на строительство в 8—9 раз превысило пропускную способность Оренбургского тракта.

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