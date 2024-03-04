Эксперт предсказала рост цен на ИЖС

Фото: Сафина Аделия

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в беседе с «Реальным временем» отметила, что сегодня на рынке недвижимости особо привлекательны ипотечные программы на загородное жилье, а также формат «Дома в городе».

— Я рекомендую обратиться к «загородке» или домам в городе: много объектов, которые продаются по ценам 2023 или даже 2022 года. Они закончатся, и тогда рынок загородной недвижимости ждет повышения цен, — считает Гизатова.

Я рекомендую обратиться к «загородке» или домам в городе: много объектов, которые продаются по ценам 2023 или даже 2022 года. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

В начале марта Банк России в лице Эльвиры Набиуллиной отметил перегрев на рынке первичного жилья — выросла доля выдачи рискованных кредитов. За минувший год портфель вырос почти на 35%.



Анастасия Гизатова отметила, что за прошедшие 3 года рынок недвижимости кардинально изменился. Активность покупателей и застройщиков повысилась

— Могу сказать, что количество ИЖС будет расти, активность по сравнению с 2021 годом сейчас повысилась. Потому что с тех пор введены новые ипотечные программы, — говорит Гизатова.

Сейчас ИТ-парк хочет спроектировать поселок для своих резидентов. Место для нового поселения будет выбрано коллективно, с помощью опроса всех желающих. Стоит отметить, что идея не нова — в 2011 году ИТ-парк уже заявлял о намерении построить ИТ-деревню для своих резидентов, и в результате в Верхнеуслонском районе Татарстана вырос город Иннополис с собственной особой экономической зоной и университетом.



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Аделия Сафина