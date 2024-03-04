Сбербанк в Татарстане возглавит Руслан Салимов из Ростова. Рушан Сахбиев переедет в Иркутск

Управляющим отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России назначен Руслан Салимов. С апреля 2019 года он исполнял обязанности управляющего Ростовским отделением Сбербанка. С 2017 года в качестве заместителя управляющего Ростовским отделением курировал блок «Корпоративный бизнес». Начинал свой карьерный путь в Уральском банке Сбербанка в 2012 году, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка.

Руслан Салимов окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Женат, воспитывает троих сыновей. Мастер спорта по дзюдо, увлекается триатлоном, альпинизмом и кроссфитом.

Под руководством Руслана Салимова команда стабильно перевыполняет показатели и демонстрирует лидерские позиции. В 2023 году совокупный кредитный портфель Ростовского отделения Сбербанка вырос на 30% и превысил 590 млрд рублей. При его участии в Ростовской области реализованы комплексные проекты в сфере здравоохранения, туризма и образования, а также внесен существенный вклад в развитие цифровизации региона.

Рушан Сахбиев, бывший заместитель председателя, управляющий отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка, назначен председателем Байкальского банка. Сахбиев проработал во главе Сбера в Татарстане 14 лет. В 2010 году приехал в Казань из Тюмени, где работал зампредом Западно-Сибирского банка Сбербанка. В Татарстане до Сахбиева с 1988 года Сбербанком руководил Геннадий Захаров.

Рушан Сахбиев Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При Сахбиеве Татарстан и Сбербанк выстроили конструктивное сотрудничество, урегулировав кредитные портфели крупнейших заемщиков. Сбер является крупным кредитором промышленных предприятий, застройщиков, АПК и т. д. Банк являлся кредитором пережившего реорганизацию агрохолдинга «ВАМИН», финансирует проекты крупнейшего автодилера «ТрансТехСервис» и многих других компаний.

Сахбиев, как и ряд других топ-менеджеров региональных банков в структуре Сбера, в течение марта будет завершать работу на текущем месте, а в начале апреля официально вступит в должность главы Байкальского банка, который территориально расположен в Иркутске.



Сергей Кощеев