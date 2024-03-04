В период «Игр будущего» в Казани было занято более 70% отелей

Инфраструктура Казани и Татарстана достигла своего пика. В этом году на период «Игр будущего» было занято более 70% отелей, таким образом, свободных номеров практически не было. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Он также добавил, что поток туристов постепенно растет, отчасти это происходит из-за того, что гости размещаются не в отелях, а квартирах и апартаментах, которые сдаются посуточно. Председатель Госкомитета отметил, что это не положительный эффект, который приводит к неразвитости гостиничного бизнеса.

Выбирая между развитием частного сектора аренды жилья и гостиничным бизнесом он выбрал второе, отметив, что это намного удобнее и комфортнее. Добавив, что 10-15 лет назад, такого количества гостиничных услуг в республике не было. Поэтому Сергей Иванов предложил упорядочить бизнес сдачи квартир и апартаментов.

В завершении своих слов он отметил, что к играм БРИКС, которые также пройдут в Татарстане казанцам стоит ожидать постройки новых отелей. Часть новых объектов расположатся у моста «Миллениум». Несколько гостинниц в данный момент находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что услугами коллективных средств размещения Татарстана за январь — октябрь 2023 года воспользовались 2 095 834 человека. По сравнению с аналогичным периодом их количество выросло на 7,4 тысячи,

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Разиль Самигуллин