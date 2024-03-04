Казань посетили 90% туристов, приехавших в Татарстан

Из 4 миллионов туристов, посетивших Татарстан по итогам прошлого года, 90% приходится на Казань. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что в прошлом году Министерство экономического развития РФ ввело стандарт подсчета туристов, посетивших те или иные места. Таким образом, оно определяется не просто суммой всех гостей региона или города — турист обязательно должен переночевать в конкретном населенном пункте.



—Казань — это основные въездные ворота и основная точка, через которую проходит абсолютно большинство туристов, — отметил Сергей Иванов, оценивая поток туристов посетивших Казань.

Ранее в Татарстане подвели итоги туристического сезона 2023 года, и результаты впечатляют. Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, что туристический поток в республику превысил 4 миллиона человек. Это означает, что все больше людей выбирают Татарстан для своих путешествий.



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Разиль Самигуллин