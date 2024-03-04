Казанские «Игры будущего» набрали два миллиарда просмотров
Трансляции первого в истории мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта, стремительно набирают просмотры в интернете. На данный момент их уже 2 миллиарда. Смотрят по всему земному шару. Об этом в ходе «делового понедельника» сообщила директор комитета по развитию туризма г. Казани Дарья Санникова.
Санникова также рассказала, что в соревнованиях приняли участие 1 811 спортсменов из 107 стран мира. Всего в столицу Татарстана приехало 2 566 гостей. Было реализовано 85 415 билетов на различные соревнования в рамках фиджитал-турнира.
Глава комитета по развитию туризма добавила, что спортсмены проживали в 35 средствах размещения. Из них 33 гостиницы и деревня Универсиады в столице Татарстана, а также кампус в Иннополисе.
По данным Санниковой, в период проведения «Игр будущего» средняя загрузка средств размещения в Казани составила 65%, что на 30% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, добавил, что заявки на проведение следующих «Игр будущего» подали 9 стран.
Напомним, что первый в истории турнир завершился в минувшее воскресенье, 3 марта.
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