В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани капитально отремонтируют 39 домов

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проведут капитальный ремонт в 39 домах. По программе «Наш двор» благоустроят 51 придомовую территорию, рассказал глава районной администрации Фанис Нурмухаметов.

В прошлом году в районах Казани обновили 50 домов, в том числе в 20 домах заменили 59 лифтов. Всего на проведение капремонта выделили 713 млн рублей.

— В прошлом году в рамках программы текущего ремонта проведены работы в 242 домах, а в 2024 году планируется выполнить работы в 183 домах, — добавил Фанис Нурмухаметов.

В рамках программы «Наш двор» в районах благоустроили 167 придомовых территорий, из них 49 в прошлом году.

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