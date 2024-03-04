В Казани стартовал суд по делу одного из лидеров ОПГ «Мамшовские» — его искал Интерпол

Фото: Рания Мустафина

Сегодня перед Верховным судом Татарстана по делу ОПГ «Мамшовские» предстал Юрий Николаев. По версии силовиков, он был одним из лидеров нижнекамской группировки «Мамшовские» и с 2008-го находился в международном розыске.



Впрочем, по данным источников «Реального времени», задержали Николаева в Перми весной 2023 года. А этой зимой Следком завершил расследование по его делу.

Фото Рании Мустафиной. Рания Мустафина

Николаеву предъявлены обвинения по шести попыткам краж в особо крупном размере, незаконном обороте оружия, а также убийстве в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — уточнил «Реальному времени» гособвинитель Роберт Файрушин.

После оглашения обвинения Николаев заявил суду — вину признает по всем пунктам.

Ранее Верховный суд РТ приговорил к 20 годам колонии нижнекамца Ильнара Нуруллина за преступления по указке главы группировки Александра Мамшова, в том числе за убийство начальника насосной станции АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и бывшего главы Тукаевского района Алекса Хабибуллина.