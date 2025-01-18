Российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
— В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Освободить Времевку удалось подразделениям группировки войск «Восток».
Напомним, 15 января подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике.
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